Sesto Gusto elige Sevilla para iniciar su internacionalización: llega a la Plaza del Pan un italiano innovador

Sevilla cuenta con un nuevo restaurante italiano. Pero no uno más, ya que Sesto Gusto llega a la capital andaluza con dos conceptos muy claros. El primero, el de comenzar su internacionalización desde la ciudad de la Giralda. Y la segunda, transmitir y ... dar a conocer el trabajo de investigación que llevan a cabo para que sus masas sean especiales. Todo ello con el chef Massimiliano Prete al frente.

El acto de inauguración, tras unas semanas de rodaje, ya ha tenido lugar, contando además con un padrino de excepción: Albert Adrián. El reconocido chef español quiso acompañar a su amigo Massimiliano Prete en un evento en el que se explicó qué tiene de especial Sesto Gusto, ya que negocios de comida italiana hay muchos en Sevilla.

Y lo que hay que contar es que utilizan masas especiales, ligeras, digeribles y sabrosas. Todo ello, como explicó el propio chef del restaurante, porque «lo que hace único mi trabajo es la investigación constante sobre la masa, a la que considero la verdadera protagonista. No sólo hago pizza. Estudio harinas, fermentaciones e hidrataciones, y creo masas que cuentan una historia, que evolucionan. Mi producto no está creado para sorprender, sino para emocionar. Es el resultado de la técnica, la sensibilidad y el respeto por la materia prima. Cada pizza es un equilibrio entre tradición e innovación, entre memoria y futuro».

¿Qué se puede comer en Sesto Gusto?

El mensaje de Massimiliano Prete es claro y no da pie a sorpresas: «Me gusta que la tradición se encuentre con la innovación, porque así el sabor es fruto del estudio y la sensibilidad. No venir sólo a comer, sino a experimentar un viaje gastronómico que habla de italianidad, pero también de evolución y respeto por la materia prima».

Es decir, la experiencia se centra en las diferentes masas que trabajan que van desde la Clásica, a la Pala, pasando por la croccante, fa-Croc, y Pizz'Otto. Y a partir de ahí ya las hay con diferentes ingredientes: La Pomod'oro, Sole del Sud, I Gusti dell'Orto, La Toumin, La Tonnetto, La Mortadella, Il Baccalà, Sole del Sud / Toumin y Chorizo, Vitello Tonnato, Acciuga, L'Acciuga o Il Parma, entre otras.

¿Dónde está Sesto Gusto?

Este restaurante italiano está en la plaza Jesús de la Pasión, 6 (Plaza del Pan), en un local que ha sufrido una gran reforma en comparación con el anterior negocio que había. Cuenta con espacio para 86 comensales y, según los responsables, «a esta experiencia inmersiva contribuye también la calidez del espacio, que cuenta con un pequeño rincón donde comprar algunas de las materias primas seleccionadas por Prete e incluidas en el menú».