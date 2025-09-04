Los mejores sitios del Soho de Málaga

Plato de Tragatá, una de nuestras recomendaciones para comer en el Soho de Málaga

El Soho de Málaga es uno de esos barrios que en apenas unos años ha cambiado por completo de cara y de alma. De ser una zona portuaria con vida discreta y edificios de estética sobria, pasó a convertirse en un espacio vibrante, conocido como el «barrio de las artes», donde las galerías, los murales de artistas internacionales y el Centro de Arte Contemporáneo (CAC) conviven con negocios locales llenos de creatividad. Aquí el arte no se queda en las paredes: también se traslada a la gastronomía.

Caminar por sus calles es descubrir una mezcla de tradición y modernidad que refleja bien el carácter malagueño actual. En un mismo recorrido se puede desayunar en una cafetería de especialidad, picar algo rápido en un bar clásico o sentarse a la mesa en un restaurante que fusiona cocina internacional con producto local. El Soho se ha convertido en una parada obligatoria para turistas que quieren ver otra cara del centro de Málaga, pero también en un punto de encuentro para malagueños que disfrutan de su ambiente cosmopolita sin renunciar a la esencia de barrio.

No siempre fue así. Antes de que recibiera su nombre actual, este lugar era un ensanche de la ciudad ganado al mar, un espacio funcional en el que convivían vecinos, comercios de toda la vida y un puñado de negocios nocturnos. También estaban las pequeñas tiendas con encanto, como la recordada en la que se podían encontrar carteles originales de cine clásico. Ese carácter portuario y fronterizo ha quedado como telón de fondo, mientras el barrio se reinventa con fuerza y con sabor.

Dónde comer en el Soho de Málaga: estos son nuestros favoritos

Hoy, en GURMÉ Málaga, ponemos el foco en la parte más sabrosa del Soho. Una guía para saber dónde parar a comer en uno de los barrios con mayor efervescencia cultural y gastronómica de la ciudad. Desde apuestas consolidadas hasta nuevas aperturas, estas son nuestras recomendaciones de bares y restaurantes para disfrutar del Soho a bocados.

Cávala

GURMÉ

En pleno Soho, Cávala se presenta como un espacio contemporáneo en el que la cocina se convierte en un espectáculo visible y la bodega es casi un universo propio, con más de 1.200 referencias. Al frente está el chef Miguel Ángel Mayor, barcelonés con raíces andaluzas y un currículum que lo conecta con templos de la alta cocina como ElBulli, Mugaritz, Quique Dacosta o La Broche de Sergi Arola.

Su propuesta se centra en dos menús degustación sorpresa que marcan el pulso de su cocina: Recuerdo, un reencuentro con los sabores de su infancia en Málaga, e Influencia, un viaje por lo aprendido en sus años de formación y experiencia junto a los grandes nombres de la gastronomía.

La idea es actualizar los platos malagueños desde una mirada moderna, sin traicionar la esencia de los sabores, y llevar al comensal a una experiencia que es tanto emocional como culinaria. Cávala ya había sido un referente en el barrio bajo otros mandos, pero Mayor lo ha reinventado y hecho suyo, moldeando la cocina a su estilo y convirtiéndolo en uno de los restaurantes de referencia del Soho.

Los mejores sitios para comer en el Soho Cávala Dirección: Alameda de Colón, 5, Distrito Centro, 29001 Málaga

Teléfono: 628 02 13 63

La Antxoeta Art

GURMÉ

Puede parecer un local canalla en pleno Soho, y lo es. Pero detrás de esa estética desenfadada se esconde una de las propuestas más sólidas de la cocina malagueña. La Antxoeta Art Restaurant, el proyecto del chef Pablo Caballero y de Cristina Socorro al frente de la sala, se ha convertido en un referente por su forma de entender la gastronomía: auténtica, directa y sin artificios.

Su cocina se mueve al ritmo de las estaciones, con producto fresco y de cercanía como punto de partida. El lema «del mercado a la mesa» no es una frase hecha, sino la manera en la que Caballero organiza cada servicio. El resultado son platos que respetan el sabor original del ingrediente, trabajados con técnica y creatividad, y acompañados de una selección de vinos de pequeñas bodegas.

En La Antxoeta la alta cocina se vive de forma cercana, incluso con banda sonora de rock de fondo, lo que refuerza su carácter singular. No faltan los reconocimientos —desde el Plato de Oro hasta la reciente Medalla de Oro de los Premios Nacionales de Gastronomía 2025—, pero más allá de los premios lo que se mantiene es la esencia: una experiencia gastronómica intensa, honesta y muy personal en el corazón del Soho.

Los mejores sitios para comer en el Soho La Antxoeta Art Dirección: C. Barroso, 7, Distrito Centro, 29001 Málaga

Teléfono: 951 95 61 92

Alita Soho

GURMÉ

En el bullicioso corazón del Soho malagueño, junto al Palacio de Trinidad Grund, se encuentra Alita, un pequeño restaurante con alma de bistró informal que se ha ganado un hueco entre los imprescindibles del barrio. Detrás del proyecto están Álvaro Salido y Tatiana Carvajal, dos jóvenes cocineros formados en la Escuela de Hostelería de Benahavís y curtidos en casas como Kava Marbella o La Zambra. En Alita, sin embargo, vuelan libres, con una propuesta definida como «cocina sin ataduras»: producto fresco, carta corta, cambios frecuentes y mucho cariño en cada plato.

Algunos de sus platos se han convertido ya en favoritos de sus comensales, como el pan de gambas al pilpil o el crumpet de vaca vieja. También hacen un guiño divertido a su propio nombre con una alita deshuesada servida sobre hoja de lechuga, con jugo de carne, pepinillos y chucrut casero de col morada. Una forma de reivindicar que se puede emocionar al comensal con ingredientes asequibles y mucha imaginación.

Los mejores sitios para comer en el Soho Alita Soho Dirección: C/ Trinidad Grund, 7, Distrito Centro, 29001 Málaga

Teléfono: 604 24 26 81

Mesón Ibérico

GURMÉ

Fundado en 1998 y hoy dirigido por los hijos de su creador, el Mesón Ibérico es una de esas barras que son destino en sí mismas. Con un Solete Repsol por su cocina tradicional, este espacio combina materia prima de primera con un servicio que es marca de la casa. La barra, con vitrinas que exhiben mariscos frescos y tapas del día, es el lugar ideal para empezar con unas conchas finas, búsanos o pulpo aliñado, antes de pasar a los ibéricos de categoría (jamón 5J, chicharrones de Cádiz, coppa ibérica) o a su selección de quesos y montaditos.

Un sitio donde llegar pronto es casi obligatorio si se quiere disfrutar del ambiente y de una de las mejores barras del centro de Málaga.

Los mejores sitios para comer en el Soho Mesón Ibérico Dirección: C. San Lorenzo, 27, Distrito Centro, 29001 Málaga

Teléfono: 952 60 32 90

Solera

GURMÉ

En pleno Soho, Solera apuesta por una cocina que une tradición mediterránea y un punto creativo, con el mar como protagonista. Su carta arranca con entrantes clásicos como la ensaladilla de gambas, las croquetas o el tomate rosa con ventresca, y se completa con una selección de mariscos, guisos de cuchara por temporada y un repertorio de pescaíto frito donde no faltan los boquerones, las puntillitas o el calamar nacional.

Los arroces ocupan un lugar destacado, con recetas como el a banda, el negro de calamar y gambas o el caldoso de bogavante, además de propuestas más originales como el de presa ibérica con ajos tiernos y setas. La brasa marca el ritmo tanto en los pescados (lubina, rodaballo, pargo, pulpo) como en las carnes (presa ibérica, chuletitas de cordero, lomo de Simmental).

Para cerrar, postres caseros como la tarta de queso Payoyo, la leche frita o los helados de Casa Mira ponen el broche a una experiencia que combina raíces malagueñas y toques actuales en uno de los barrios más vibrantes de la ciudad.

Los mejores sitios para comer en el Soho Solera Dirección: C. Casas de Campos, 1, Distrito Centro, 29001 Málaga

Teléfono: 668 57 91 41

Tragatá

goma brand narratives

El desembarco en Málaga de Benito Gómez, chef con dos estrellas Michelin en Bardal (Ronda), llegó de la mano de Tragatá el pasado verano, su concepto más fresco y desenfadado. Este restaurante revisa la cocina andaluza tradicional sin corsés, defendiendo siempre el sabor y el producto, pero con la libertad creativa que caracteriza al cocinero y a su equipo.

La sucursal malagueña mantiene la filosofía de su casa madre en Ronda: platos para tapear y compartir, con una carta dinámica que combina guiños a lo popular y propuestas de inspiración global. Aquí conviven desde una ostra con ají amarillo o la gilda de bacalao, hasta la ensaladilla de la casa, las croquetas de jamón ibérico o una sorprendente tortilla con tartar de atún rojo.

En los principales, el recetario sigue ampliándose con elaboraciones como la lubina frita en adobo servida en formato taco, el tuétano a la brasa con steak tartar o el pastrami ibérico en brioche de mantequilla, junto a carnes a la brasa como la costilla de vaca o el lomo de Simmental.

El apartado dulce, con postres como el coulant de gofre con helado o el refrescante melón mojito, remata una experiencia que acerca el estilo inconfundible de Benito Gómez al corazón del Soho malagueño.

Los mejores sitios para comer en el Soho Tragatá Málaga Dirección: Alameda Principal, 3, Distrito Centro, 29001 Málaga

Teléfono: 952 84 70 22

La Deriva

GURMÉ

En pleno Soho, La Deriva es un restaurante que entiende la cocina como un diálogo entre pasado y presente. Su propuesta no busca fusionar culturas, sino tiempos: recetas con arraigo que se presentan con un toque vanguardista, siempre con el producto como protagonista.

La cocina de mercado marca el pulso del local, con platos trabajados a bajas temperaturas, juegos de texturas y un hilo conductor claro: el sabor. Esa filosofía se refleja tanto en su carta como en su cuidada bodega con más de 200 referencias de vino, pensadas para maridar con otra de sus pasiones: una selección de más de 50 quesos procedentes de distintos puntos de España.

El espacio acompaña esa visión gastronómica. Moderno, acogedor y con estilo propio, convierte cada visita en una experiencia que busca transmitir pasión y excelencia.

Los mejores sitios para comer en el Soho La Deriva Dirección: Alameda de Colón, 7, Distrito Centro, 29001 Málaga

Teléfono: 638 08 65 29

Noray 2

GURMÉ

En el Soho también hay espacio para los clásicos de toda la vida, y uno de ellos es Noray II, la marisquería que los hermanos Robles han convertido en referencia en Málaga. Su secreto no es otro que la confianza en las lonjas de la costa —de Marbella a Motril— y una selección cuidadísima de producto que habla por sí sola en el plato.

Aquí los protagonistas son los pescados y mariscos: gambas de Málaga, quisquillas de Motril, zamburiñas, centolla, bogavante o peregrinas, entre otros. Todo tratado con respeto y oficio, sin más artificio que el necesario para que brille la materia prima.

Con los años, Noray II se ha consolidado como uno de los restaurantes más sólidos del distrito, un lugar donde sentarse a la mesa es sinónimo de mar en estado puro.

Los mejores sitios para comer en el Soho Noray II Dirección: C. Pinzón, 10, Distrito Centro, 29001 Málaga

Teléfono: 952 06 02 19

No-Vo

GURMÉ

NO-VO Med&Sushi es un espacio que está conquistando a los amantes de la cocina japonesa con una fusión muy personal. Al frente está Guillermo Torralbo, sushiman convencido de que el mejor producto lo tenemos en España, y esa idea es la que guía toda su propuesta: una cocina mediterránea con alma nipona.

El resultado se refleja en una carta corta pero afinada, en la que entran en juego guiños locales y técnicas japonesas. Desde entrantes como los mejillones con gazpachuelo de miso o las berenjenas asadas con miso, hasta bocados que ya empiezan a ser icónicos, como el taco de carrillada con mayo japo y aguacate cremoso o el japo burger con tonkatsu y shiso.

En los principales se aprecia con claridad esa filosofía de unión entre mares: tataki de atún con cremoso de chirivía, bacalao en tempura con crema de maíz o una carrillada estofada con parmentier de patata que se sirve con el mismo mimo que en cualquier barra de tapas sevillana o malagueña.

El local es pequeño, con aire moderno y sin pretensiones, pero con una propuesta clara: platos que sorprenden sin perder sabor reconocible. Una dirección imprescindible en el Soho para quienes buscan salir de lo de siempre sin dejar de sentirse en casa.

Los mejores sitios para comer en el Soho No-Vo Dirección: C. Somera, 10, Distrito Centro, 29001 Málaga

Teléfono: 952 21 84 03

CB-23

GURMÉ

El caldillo de pintarroja de Álvaro Olea merece por sí solo una visita, pero en CB-23 la propuesta va mucho más allá. Desde que se instaló en el Soho, este restaurante ha sabido recuperar el espíritu de la cocina marinera popular, esa que se disfruta sin artificios, con producto fresco, honesto y bien tratado.

Aquí la barra es un escaparate de lo que se va a comer: pescados y mariscos del día que marcan el ritmo de una carta sencilla y reconocible. El gazpachuelo, las frituras de huevas de merluza o chopitos, las migas marineras con calamar y huevo frito o unos sorprendentes torreznos de morena son solo algunos ejemplos de una cocina que se aferra al recetario malagueño de siempre, con una ejecución impecable.

En el capítulo más contundente, hay arroces marineros y platos que llaman la atención como el bogavante frito con patatas, huevo y pimientos, que conviven con otras opciones más clásicas para quienes buscan un cierre más ligero.

CB-23 se ha ganado un hueco importante en el panorama gastronómico del barrio y del centro de Málaga: un lugar donde el mar se sirve en versión casera y con el sabor de toda la vida.

Los mejores sitios para comer en el Soho CB-23 Dirección: C. Casas de Campos, 23, Distrito Centro, 29001 Málaga

Teléfono: 687 81 44 22