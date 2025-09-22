Dónde probar hoy la cocina andalusí en Córdoba

En la Córdoba andalusí, «la mesa» se convirtió en un reflejo del esplendor de la época. Durante el califato y los siglos posteriores, la ciudad, que era capital política, se convirtió en un espacio de intercambio en el que alimentos, especias y técnicas culinarias viajaban desde Oriente y el Magreb para integrarse en el día a día de la península.

El conocido artista Ziryab (Abu al-Hasan Ali ibn Nafi), llegado a la corte Omeya de Abderramán II en el siglo IX, marcó un antes y un después en las costumbres de la zona al introducir un orden en los banquetes, proponer el uso de manteles, copas y vajillas finas, e incluso incorporar nuevos ingredientes que daban al momento de la comida una experiencia completa nunca vista.

A partir de entonces, Córdoba fue testigo de una transformación sin precedentes: la introducción de cultivos como el arroz, la caña de azúcar, los cítricos, las berenjenas o las alcachofas se sumó a la llegada de especias como el comino, la canela o el azafrán.

Además, el uso de la miel o los frutos secos dio lugar a una repostería mucho más elaborada, y que a día de hoy reconocemos como el origen de nuestros dulces más típicos.

No obstante, conviene señalar, como advierten historiadores y especialistas, que no todo lo que se presenta hoy como «cocina andalusí» responde a esa realidad histórica. Muchos de los recetarios originales se han perdido o nos han llegado fragmentados, y gran parte de lo que hoy se sirve en restaurantes es fruto de recreaciones, más o menos libres, inspiradas en las fuentes conservadas. En algunos casos se trata de interpretaciones que adaptan sabores y técnicas al paladar actual, mientras que en otros encontramos una versión bastante simple y y muy turística.

Aun así, Córdoba mantiene viva la memoria del legado andalusí a través de distintos proyectos gastronómicos que buscan, cada uno a su manera, conectar con la herencia de Al-Ándalus. Desde la alta cocina de vanguardia que aseguran investigar manuscritos históricos hasta tabernas y restaurantes que integran en sus cartas recetas inspiradas en la época.

En GURMÉ Córdoba proponemos cinco paradas imprescindibles para quienes quieran acercarse a esta cocina en la Córdoba actual. Cada uno, desde su propio estilo, aporta una mirada distinta sobre los sabores que convirtieron a la Córdoba andalusí en una de las cunas de la gastronomía andaluza.

Umaueyon

Pastela moruna en el restaurante Umaueyon de Córdoba GURMÉ

Umaueyon ofrece una carta de inspiración árabe y de Oriente Medio elaborada a diario con recetas caseras. Ensaladas como el fattoush o el tabbouleh de remolacha, guisos tradicionales como la sopa harira, tajines de cordero con ciruelas o cous cous de verduras conviven con mezze platters (pequeños platillos para compartir) en los que no faltan hummus o pan de pita recién hecho.

La ambientación del local, con detalles orientales y vajilla artesanal, acompaña la experiencia de trasladar al comensal a un universo culinario que remite a la cocina andalusí.

¿Dónde comer en el casco antiguo de Córdoba? Umaueyon Calle Céspedes, 8. Córdoba

957 94 76 70

Damasco

Una de las propuestas del restaurante Damasco en Córdoba GURMÉ

El restaurante Damasco, fundado por Ramez Al-Malek, traslada a Córdoba la cocina siria y de otros países árabes con platos como shawarmas, kebabs, kabsa, biryani o mansaf, además de guisos y repostería como los baklavas.

Aunque su propuesta no se ciñe exclusivamente a lo que fueron las recetas andalusíes, su repertorio comparte esa base común de especias, cereales y legumbres que vinculan la tradición árabe con el legado cordobés.

Un restaurante en el que probar comida árabe en Córdoba Restaurante Damasco C. Romero, 4. Córdoba

631 50 34 36

Taberna La Alquería

Taberna La Alquería ofrece una selección de platos GURMÉ

La Alquería combina cocina cordobesa con recetas inspiradas en Al-Ándalus. Entre ellas destacan la mazamorra con manzana, pasas y almendras, las chuletitas de cordero lechal con cous cous de espinacas o el pollo a la moruna acompañado de cuscús.

También figuran propuestas como hummus de aguacate con pan de pita y sésamo garrapiñado, que muestran una actualización creativa de ingredientes históricos. El espacio, decorado con referencias andalusíes y con un patio acogedor, refuerza la sensación de encuentro entre tradición y modernidad.

¿Dónde comer recetas inspiradas en Al-Ándalus? Taberna La Alquería Calle Enrique Romero Torres, 3. Córdoba

957 48 08 77

Beity Ibn RushD

Guiso tradicional elaborado en el restaurante Beity Ibn RushD GURMÉ

Inspirado en la figura del filósofo cordobés Averroes, Beity Ibn RushD se presenta como un punto de encuentro entre sabor y tradición. Su cocina se centra en recetas árabes y mediterráneas, con un menú en el que abundan platos de cuscús, carnes guisadas con especias y propuestas vegetarianas.

Aunque su oferta es más amplia y actualizada, el restaurante reivindica esa conexión cultural que enlaza el pasado andalusí con la gastronomía contemporánea de Córdoba, en un entorno que busca transmitir cercanía y hospitalidad.

Restaurante árabe en Córdoba Beity Ibn RushD Calleja de la Luna, 2. Córdoba

957 07 59 56

Noor

Una de las propuestas de Noor de temporadas anteriores GURMÉ

Noor es el proyecto del chef Paco Morales, que desde 2016 ha convertido la investigación sobre la gastronomía andalusí en alta cocina reconocida con tres estrellas Michelin. El restaurante trabaja a partir de recetarios históricos, adaptando técnicas y productos a la cocina actual.

En su trayectoria han aparecido platos como acelgas guisadas con yema de gallina y mantequilla de cabra ahumada, furniyya de algarroba, pepino de la sabana con shanklish y menta o pichón asado. Cada temporada, Noor plantea un viaje distinto a través de los siglos, creando experiencias únicas para sus comensales.

Restaurante de alta cocina en la capital cordobesa Noor Restaurant C. Pablo Ruiz Picasso, 8. Córdoba

957 96 40 55