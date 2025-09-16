GUÍA
Bares de vinos en Córdoba para tomar algo
Descubre los rincones favoritos de los amantes del vino y del buen tapeo en la capital cordobesa
Si hay algo que identifique a nuestra tierra es el arte de comer de tapas y disfrutar de unos buenos vinos de Montilla-Moriles o de otra de las denominaciones de origen de Andalucía como los generosos del marco de Jerez.
Unas D.O. que se han ganado el prestigio a nivel nacional e internacional gracias la particularidad y características de sus vinos, y que los han convertido en el maridaje perfecto de algunas de las tapas más clásicas de Córdoba como las alcachofas al Montilla, el ajoblanco o el rabo de toro, entre otras.
Si te gusta disfrutar de la gastronomía cordobesa por todo lo alto, no te pierdas este recorrido en GURMÉ Córdoba en el que te proponemos cinco paradas top para disfrutar de una buena copa de vino y unas tapas por el centro de Córdoba.
El Barón
El Barón se ubica en Plaza de Abades, en el centro de Córdoba. Se presenta como una taberna con una selección cuidada de vinos, así como una carta de tapas y platos tradicionales.
En su carta figuran vinos nacionales (varias denominaciones de origen) que se pueden tomar por copas, y se ofrecen elaboraciones típicas para acompañar: salmorejo, mazamorra, sardinas ahumadas o, por ejemplo, tomate aliñado.
El ambiente es de tasca local, con una terraza exterior en la plaza, y con unos precios razonables por quienes lo frecuentan.
¿Dónde tapear en Córdoba?
Taberna El Barón
-
Plaza de Abades, 4. Córdoba
-
957 48 72 56
La Vinoteca & La Quesería del Mercado Victoria
En el Mercado Victoria, el primer mercado gastronómico de Córdoba, se encuentra La Vinoteca & La Quesería, gestionada por Santiago y José Antonio Jiménez, primos con más de 25 años de experiencia en el mundo del vino.
Este espacio, también conocido como La Bodega del Mercado, reúne más de 80 referencias de al menos 12 bodegas nacionales, con especial atención a los vinos de Montilla-Moriles. Su carta incluye desde vinos jóvenes de tinaja hasta generosos, tintos, espumosos y cavas, que pueden pedirse por botella o por copa, y que se prestan a maridajes con los platos de los distintos puestos del mercado.
Además de ser punto de encuentro para amantes del vino, organizan catas dirigidas con enólogos y bodegueros, y participan en eventos como la Cata Montilla-Moriles, donde ponen en valor el producto local acompañado de quesos, embutidos o jamón.
¿Dónde tapear en el centro de Córdoba?
La vinoteca & La Quesería del Mercado de la Victoria
-
Paseo de la Victoria, s/n. Córdoba
-
957 29 07 07
Jugo Vinos Vivos
Jugo Vinos Vivos, ubicado en la Plaza de San Andrés, está especializado en vinos naturales, todos artesanales, sin tratamientos químicos en bodega. Una singularidad que marca su oferta con respecto a otros establecimientos.
Además del vino, trabajan con queserías locales de leche cruda, como Comocabras (leche de cabra de Adamuz), Fuentelasierra (oveja y yogur en Los Pedroches), y otros quesos de coagulación láctica que suelen acompañar bien a los vinos disponibles en el local.
¿Dónde tomar una buena copa de vino en Córdoba?
Jugo Vinos Vivos
-
Pl. San Andrés, 5. Córdoba
-
630 17 16 32
Restaurante La Taberna de Almodóvar
Situada en el centro de Córdoba, la taberna está incluida en la Guía Michelin como restaurante de cocina tradicional.
Su cocina combina propuestas tradicionales cordobesas con toques de innovación. Entre sus platos se encuentran las croquetas almodóvar, la mazamorra, el cuarto de cochinillo al horno, pulpo a la brasa, cordero al horno y carnes rojas.
Dispone de opciones para celíacos y veganos, una correcta carta de vinos y un menú degustación para quien desee probar su interesante propuesta. Además, cabe destacar que tiene una terraza en la que disfrutar de un buen almuerzo o cena al aire libre.
¿Dónde tapear por el centro de Córdoba en septiembre?
Restaurante La Taberna de Almodóvar
-
C. de Benito Pérez Galdós, 1. Córdoba
-
957 94 03 33
Taberna El Poema
Taberna El Poema abrió en septiembre de 2012, bajo la gestión de la familia Pérez Jiménez. Tiene dos ubicaciones en Córdoba: calle Alonso de Burgos y Avenida Gran Capitán.
Su carta ofrece platos tradicionales cordobeses y andaluces: salmorejo cordobés con huevo cocido y jamón, ensaladilla rusa, boquerones en vinagre con cebolla morada, setas a la plancha con jamón, flamenquín, pescaíto frito, rabo de toro o revuelto de bacalao, entre otros.
Se sirve vino de la tierra, con finos, olorosos y amontillados, además de copas variadas. La barra cuenta con cerveza Cruzcampo.
¿Dónde comer en un bar clásico de Córdoba?
Taberna El Poema
-
C. Alonso de Burgos, 2. Córdoba
