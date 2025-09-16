Bares de vinos en Córdoba para tomar algo

Salteado de alcachofas al fino Montilla-Moriles en la Taberna Almodóvar

Si hay algo que identifique a nuestra tierra es el arte de comer de tapas y disfrutar de unos buenos vinos de Montilla-Moriles o de otra de las denominaciones de origen de Andalucía como los generosos del marco de Jerez.

Unas D.O. que se han ganado el prestigio a nivel nacional e internacional gracias la particularidad y características de sus vinos, y que los han convertido en el maridaje perfecto de algunas de las tapas más clásicas de Córdoba como las alcachofas al Montilla, el ajoblanco o el rabo de toro, entre otras.

Si te gusta disfrutar de la gastronomía cordobesa por todo lo alto, no te pierdas este recorrido en GURMÉ Córdoba en el que te proponemos cinco paradas top para disfrutar de una buena copa de vino y unas tapas por el centro de Córdoba.

El Barón

Tapeo en Taberna EL Barón de Córdoba GURMÉ

El Barón se ubica en Plaza de Abades, en el centro de Córdoba. Se presenta como una taberna con una selección cuidada de vinos, así como una carta de tapas y platos tradicionales.

En su carta figuran vinos nacionales (varias denominaciones de origen) que se pueden tomar por copas, y se ofrecen elaboraciones típicas para acompañar: salmorejo, mazamorra, sardinas ahumadas o, por ejemplo, tomate aliñado.

El ambiente es de tasca local, con una terraza exterior en la plaza, y con unos precios razonables por quienes lo frecuentan.

¿Dónde tapear en Córdoba? Taberna El Barón Plaza de Abades, 4. Córdoba

957 48 72 56

La Vinoteca & La Quesería del Mercado Victoria

Tabla de quesos y vino en el Mercado Victoria GURMÉ

En el Mercado Victoria, el primer mercado gastronómico de Córdoba, se encuentra La Vinoteca & La Quesería, gestionada por Santiago y José Antonio Jiménez, primos con más de 25 años de experiencia en el mundo del vino.

Este espacio, también conocido como La Bodega del Mercado, reúne más de 80 referencias de al menos 12 bodegas nacionales, con especial atención a los vinos de Montilla-Moriles. Su carta incluye desde vinos jóvenes de tinaja hasta generosos, tintos, espumosos y cavas, que pueden pedirse por botella o por copa, y que se prestan a maridajes con los platos de los distintos puestos del mercado.

Además de ser punto de encuentro para amantes del vino, organizan catas dirigidas con enólogos y bodegueros, y participan en eventos como la Cata Montilla-Moriles, donde ponen en valor el producto local acompañado de quesos, embutidos o jamón.

¿Dónde tapear en el centro de Córdoba? La vinoteca & La Quesería del Mercado de la Victoria Paseo de la Victoria, s/n. Córdoba

957 29 07 07

Jugo Vinos Vivos

Cata en Jugo Vinos Vivos de Córdoba GURMÉ

Jugo Vinos Vivos, ubicado en la Plaza de San Andrés, está especializado en vinos naturales, todos artesanales, sin tratamientos químicos en bodega. Una singularidad que marca su oferta con respecto a otros establecimientos.

Además del vino, trabajan con queserías locales de leche cruda, como Comocabras (leche de cabra de Adamuz), Fuentelasierra (oveja y yogur en Los Pedroches), y otros quesos de coagulación láctica que suelen acompañar bien a los vinos disponibles en el local.

¿Dónde tomar una buena copa de vino en Córdoba? Jugo Vinos Vivos Pl. San Andrés, 5. Córdoba

630 17 16 32

Restaurante La Taberna de Almodóvar

Rodaballo horneado a la gallega de la Taberna de Almodóvar GURMÉ

Situada en el centro de Córdoba, la taberna está incluida en la Guía Michelin como restaurante de cocina tradicional.

Su cocina combina propuestas tradicionales cordobesas con toques de innovación. Entre sus platos se encuentran las croquetas almodóvar, la mazamorra, el cuarto de cochinillo al horno, pulpo a la brasa, cordero al horno y carnes rojas.

Dispone de opciones para celíacos y veganos, una correcta carta de vinos y un menú degustación para quien desee probar su interesante propuesta. Además, cabe destacar que tiene una terraza en la que disfrutar de un buen almuerzo o cena al aire libre.

¿Dónde tapear por el centro de Córdoba en septiembre? Restaurante La Taberna de Almodóvar C. de Benito Pérez Galdós, 1. Córdoba

957 94 03 33

Taberna El Poema

Rabo de toro en la Taberna El Poema GURMÉ

Taberna El Poema abrió en septiembre de 2012, bajo la gestión de la familia Pérez Jiménez. Tiene dos ubicaciones en Córdoba: calle Alonso de Burgos y Avenida Gran Capitán.

Su carta ofrece platos tradicionales cordobeses y andaluces: salmorejo cordobés con huevo cocido y jamón, ensaladilla rusa, boquerones en vinagre con cebolla morada, setas a la plancha con jamón, flamenquín, pescaíto frito, rabo de toro o revuelto de bacalao, entre otros.

Se sirve vino de la tierra, con finos, olorosos y amontillados, además de copas variadas. La barra cuenta con cerveza Cruzcampo.

¿Dónde comer en un bar clásico de Córdoba? Taberna El Poema C. Alonso de Burgos, 2. Córdoba