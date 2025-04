Manu Sánchez afronta una nueva operación: «Mi metástasis no termina de desaparecer»

Manu Sánchez (39 años) volverá a pasar por quirófano en los próximos meses. El humorista sevillano ha revelado en un reciente entrevista con 'SEMANA' que deberá someterse a una nueva intervención quirúrgica, posiblemente en junio o tras el verano, para continuar con su tratamiento contra el cáncer. «Mi metástasis no termina de desaparecer. Tengo otra cirugía a la vista y no sé cuántas más me quedan», confesó.

Aunque los médicos le han asegurado que esta podría ser la última operación, el presentador de 'Tierra de talento' prefiere mantenerse cauto tras el duro y largo camino que ha tenido que recorrer desde que fue diagnosticado en abril de 2023 con un cáncer testicular que se había extendido hasta los ganglios linfáticos, desde el abdomen hasta el cuello. «Se supone que será la última operación. Si esto es cierto, ya podré poner fecha a la boda con Lorena», explicó durante su conversación.

Cabe resaltar que el humorista recibió la noticia sobre el cáncer dos días antes del nacimiento de su hija Leonor, lo cual marcó un antes y un después en su vida. Desde entonces, ha pasado por varias sesiones de quimioterapia e intervenciones quirúrgicas, una de ellas especialmente compleja en noviembre de 2023, la cual duró 13 horas.

Ahora, Manu afronta esta nueva cirugía con una mezcla de esperanza y realismo. «Mientras mi metástasis se resista a desaparecer, todo queda en pausa… hasta que dejen cada rincón limpio. Se avecina otra cirugía y, sinceramente, he perdido la cuenta de cuántas me esperan», comentó en su entrevista con 'SEMANA'.

Esta enfermedad no solo le ha afectado a su salud, sino también a su vida personal. La boda con Lorena Sánchez, su pareja desde hace más de seis años y la madre de sus dos hijos, continúa en pausa hasta que su situación médica se estabilice. La pareja se comprometió en agosto de 2023, antes que el cómico se sometiera a una intervención de alto riesgo. «Llevo seis operaciones, pero dos eran tan graves que no sabíamos cómo iban a salir. Así que antes de la primera quise dejar todo arreglado y ordenado», expresó el sevillano.

Lorena, gaditana y nutricionista de profesión, ha sido un apoyo fundamental en todo este duro proceso. El presentador no ha escatimado nunca en elogios hacia ella y su papel fundamental en una de las etapas más difíciles de su vida. Sobre su boda, Manu ha asegurado que, «la gente me pregunta constantemente que cuándo nos casamos. Hasta mis hijos lo hacen. Cuando no haya ninguna cirugía pendiente, pondremos la fecha definitiva».

