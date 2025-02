Manu Sánchez se rompe al recoger la Medalla de Andalucía: «El cáncer no lo merezco y me lo tuve que quedar»

Manu Sánchez (Dos Hermanas, Sevilla, 1985) es presentador, humorista, actor, escritor, conferenciante, empresario con más de dos décadas de trayectoria profesional y ahora también superviviente del cáncer después de haber superado un duro tratamiento y dos operaciones «a vida o muerte». Este viernes se ha roto por la emoción al recoger la Medalla de Andalucía a los Valores Humanos en la ceremonia de entrega de las distinciones con motivo del 28 de febrero, Día de Andalucía, celebrada en el Teatro de la Maestranza de Sevilla.

«Esta medalla no sé si la merezco, pero como el cáncer no me lo merezco y me lo he tenido que quedar, las cosas buenas me las estoy quedando también», ha proclamado Manu Sánchez tras recoger la distinción de manos del presidente andaluz, Juanma Moreno.

A la presentadora del acto y modelo Eva González se le escaparon unas lágrimas de emoción al anunciar la entrega del galardón a su «amigo» Manu Sánchez. «Es un payaso, un juntaletras, un optimista, un tío muy alto y mi amigo andaluz», comentó. El público asistente a la gala celebrada en el teatro sevillano se puso en pie. «Esto no lo has visto tú ni en tus mejores sueños», bromeó la conductora del acto.

En su breve discurso, el presentador de Canal Sur ha recordado que en 2023, cuando le diagnosticaron el cáncer, se tuvo que someter a su primera operación a vida o muerte, a la que luego siguió otra intervención tras una recaída. Afortunadamente, «la cosa salió bien». «Hoy estoy aquí para empatarle a estos dos últimos años», en los que tuve que «despedirme de mis niños», ha rememorado.

Alegato en favor de la sanidad pública

«Hoy estoy aquí gracias a la sanidad pública de Andalucía: me habéis salvado la vida. Si no llega a ser por la sanidad pública, mi adorable mujer hubiese tenido que recoger la Medalla» a título póstumo, ha señalado tras recibir la distinción. Afirma que ha nacido «dos veces en 1985 y 2023», tras superar el tumor.

«Mimemos, cuidemos y protejamos nuestra sanidad pública. Sé que la manta es corta, que si tiramos para la sanidad igual se nos ve por otro lado, pero yo lo he aprendido a palos», ha rogado Manu Sánchez en presencia del presidente andaluz, Juanma Moreno.

«Cuando llegó esta enfermedad, cuando me dijeron, Manu, tienes cáncer, tuvieron que esperar un poquito mis proyectos, mi teatro, mis viajes y mi turismo. Pues que esperen porque lo primero es lo primero», ha rememorado.

Su oncóloga le dijo: «La vida te la salvamos en la sanidad pública»

El humorista tuvo palabras de agradecimiento para los profesionales del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde recibió el tratamiento contra el tumor. Se refirió expresamente a su oncóloga, Begoña Pérez, que le comentó tras comunicarle que padecía cáncer: «Ve donde quieras, pero cuando esos casos se complican y la cosa se pone difícil, la vida te la salvamos en la sanidad pública de Andalucía».

El humorista se ha mostrado orgulloso de que él no habla un «mal castellano» sino un «perfecto andaluz». Ha dedicado su galardón a sus cuatro abuelos de la localidad sevillana de Mairena del Alcor que, aunque «eran analfabetos», también eran las personas más sabias del mundo. En su intervención también se ha acordado de su mujer y de sus hijos, Manuel y Leonor, a los que se ha dirigido para que vean «qué cosas más bonitas les están pasando a papá».

Por último, Manu Sánchez ha bromeado con que Toñi Moreno lo había nombrado «gente maravillosa» en su programa de Canal Sur. Pero la Medalla de Andalucía es como el Premio Nobel para los andaluces, proclamó el presentador. Ante la ovación recibida en el Teatro de la Maestranza Manu Sánchez ha destacado que esta distinción para él representa «una tremenda responsabilidad».