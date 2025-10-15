Ben Stiller se confiesa con sus hijos y revela su error más doloroso como padre

Ben Stiller (59 años) se ha abierto en canal sobre un episodio muy personal. En el documental 'Stiller & Meara: Nothing Is Lost', el actor no solo repasa su impacto en la cultura popular, sino que también invita a la reflexión sobre la herencia ... emocional y los patrones que se repiten de generación a generación.

En una de las conversaciones más emoticas de la cinta, Stiller se sincera con su hija Ella (23 años), a quien se le recuerda por su breve aparición en la serie 'And Just Like That'. «Te saqué de 'La vida secreta de Walter Mitty'. Probablemente fue la peor decisión de mi vida», le dicen Ben, refiriéndose a la película que dirigió y protagonizó en 2013.

La respuesta de su hija, lejos de reproches, revela comprensión y madurez: asegura que, aunque se sintió asustada durante la grabación, comprendió que la secuencia no aportaba mucho a la historia. Pero su padre va más allá. «Para mí, es algo más profundo. Tiene que ver con mis propios problemas, con mis obsesiones con todo lo relativo al trabajo o con el perfeccionismo«, admite Stiller. »A veces, en el intento de hacer lo mejor posible, uno pierde de vista lo que realmente importa«, añadió.

Durante la conversación, el intérprete de 'Una noche en el museo' extiende sus dudas hacia su hijo Quinlin, que también participa en el documental. «¿Alguna vez te has sentido como Ella?», le pregunta. Su hijo responde con igual franqueza: «Creo que después de un día complicado o en el que las cosas hayan salido mal, hay cosas que se te pueden quedar en la cabeza. Y creo que, una vez que llegas a ese punto... es difícil salir de ahí. Eso, en cierto modo, le quita la gracia a las vacaciones».

El comentario refleja cómo, incluso en familia, el peso del trabajo ha marcado la dinámica en casa. Quinlin, que ha crecido viendo a su padre equilibrar múltiples facetas, resume esa tensión con una frase que resume la carga emocional de la charla: «Tienes que lidiar con todos estos roles, ¿sabes? Ser director, actor, productor, escritor… pero también padre. Y me temo que a veces sentía que eso quedaba en segundo plano».

Lejos de tomárselo a mal, Ben Stiller acoge las palabras de sus hijos con serenidad y gratitud. «Les agradezco su sinceridad. A veces cuesta escuchar lo que uno ha hecho mal, pero es necesario para poder hacerlo mejor», reconoce el actor, quien lleva décadas lidiando con la exigencia propia de Hollywood.

GTRES

Con 'Stiller & Meara: Nothing Is Lost', Ben no solo rinde homenaje al legado de sus padres, sino que también utiliza su historia para hablar de la paternidad, la culpa y la posibilidad de reconciliarse con los errores del pasado. Un ejercicio de vulnerabilidad poco común en una industria que premia el éxito, pero rara vez deja espacio para la autocrítica.

«Mis padres me enseñaron el valor del trabajo duro, pero también me mostraron, sin querer, los peligros de no saber desconectar», ha dicho en otra entrevista con 'Entertainment Weekly'. Y, aunque confiesa que aún sigue luchando contra esa tendencia al perfeccionismo, hoy lo hace con la conciencia de alguien que ha aprendido la lección más valiosa de todas: que el mayor proyecto de su vida no ha sido una película, sino su propia familia.