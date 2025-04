El funeral de Felipe de Edimburgo, en directo

El Príncipe Felipe, Duque de Edimburgo y esposo de la Reina Isabel II de Inglaterra, ha recibido sepultura este sábado en el castillo de Windsor en lo que ha sido una pequeña ceremonia familiar debido a las restricciones por el coronavirus. Solo han podido asistir 30 personas.

El funeral ha comenzado a las 15.40 (hora española), con la salida del féretro del castillo, seguido de una marcha fúnebre y un minuto de silencio en todo el Reino Unido. Después de un servicio en la Capilla de San Jorge a cargo del Decano de Windsor, el Arzobispo de Canterbury ha dado la bendición después de que el ataúd bajara a la Bóveda Real.

En la capilla de San Jorge, fundada en el año 1348, hay enterrados hasta diez monarcas, entre ellos el rey Jorge VI, padre de Isabel II, además de la Reina Madre y la princesa Margarita. En el templo, considerado una obra maestra del gótico perpendicular, destaca el techo abovedado en abanico, la 'Ventana Oeste', la tercera vidriera más grande de Inglaterra, el 'Quire', la 'Ventana Oriel' y 'The Queen's Stall', una caja decorada del siglo XVIII desde la cual el soberano puede observar los servicios.

Aunque el consorte de la Reina tiene derecho a un funeral de Estado en toda regla, el Príncipe Felipe insistió en vida en que no quería provocar «el jaleo» de un velatorio en Westminster. Quienes no faltarán serán los militares. Más de 700 participarán en la ceremonia en la que sus amados Royal Marines llevarán su ataúd, que portará encima su espada y su gorra. Y como si de su última batalla se tratase, el Cuadrángulo del Castillo de Windsor permanecerá en posición con La Royal Navy, Royal Marines, la Caballería, los Guardias de Infantería y la Banda de los Guardias de Granaderos. Los miembros del regimiento dispararán diminutos cañones desde el jardín del Castillo de Windsor durante el cortejo fúnebre. Informa Pilar Vidal.

La Familia Real española ha perdido a un familiar querido y con un peculiar sentido del humor, pero siempre cariñoso y con el que mantuvieron una estrecha relación no solo de sangre sino también de amistad, especialmente con Doña Sofía, cuyo abuelo, Constantino, era hermano de Andrés de Grecia y Dinamarca, padre del Príncipe Felipe. Pero Felipe de Edimburgo no solo tenía lazos familiares con Doña Sofía; también los tenía con Don Juan Carlos, dos vínculos que se reforzaban en Don Felipe. Y es que la madre del Duque de Edimburgo era la Princesa Alicia de Battenberg, nieta de la Reina Victoria de Inglaterra, que era, además, abuela de la bisabuela de Don Felipe, la Reina Victoria Eugenia. No obstante, las circunstancias históricas hicieron que Felipe de Edimburgo tuviese que cambiar su apellido Battenberg (montaña de Batten) por su traducción al inglés, Mountbatten, en unos momentos en los que estaba viva aún la hostilidad entre británicos y alemanes tras la II Guerra Mundial. Informó Almudena Martínez-Fornés.

La lista final de asistentes, con sonadas ausencias, como la de Meghan Markle, que no ha viajado desde Los Ángeles por su avanzado estado de gestación, es la siguiente: - La Reina Isabel II - Carlos de Inglaterra (heredero al trono) y su mujer, Camila de Cornualles - La Princesa Ana (hija mayor de la Reina y el Duque de Edimburgo) y su marido, el vicealmirante Timothy Laurence - El Príncipe Andrés (hijo de la Reina y el Duque de Edimburgo) - El Príncipe Eduardo (hijo menor de la Reina y el Duque de Edimburgo) y su mujer Sophie, condes de Wessex - Guillermo de Inglaterra (hijo mayor de Carlos y Diana de Gales) y Catalina de Cambridge - El Príncipe Harry (hijo mayor de Carlos y Diana de Gales) - Peter Phillips (el mayor de los nietos de la Reina y el duque, hijo de la Princesa Ana y su primer marido, el Capitán Mark Phillips) - Zara Tindall (hija también de la Princesa Ana y Mark Phillips) y su marido, el exjugador de rugby Mike Tindall - Beatriz de York (hija mayor del Príncipe Andrés) y su marido, el empresario italiano Edoardo Mapelli Mozzi - Eugenia de York (hermana menor de Beatriz) y su marido, J ack Brooksbank - Lady Louise Windsor y su hermano pequeño, James Mountbatten-Windsor , vizconde de Severn - Eduardo de Kent (primo hermano de la Reina por parte paterna. Su madre, por su parte, era prinma del Duque de Edimburgo). - Ricardo de Gloucester (nieto menor del rey Jorge V y la Reina María) - Alejandra de Kent , Lady Ogilvy (prima de la reina). Fue una de las damas de honor en su boda con el príncipe Felipe y está muy presente en la agenda real - Bernhard, Príncipe Hereditario de Baden ( sobrino nieto del Duque de Edimburgo) - Donato , jefe de la Casa de Brabante (representa a las familias de las dos hermanas menores del príncipe Felipe, Sophie y Cecilie, quienes se casaron con miembros de la familia Hesse) - Felipe de Hohenlohe-Langenburg , uno de los sobrinos nietos del Duque de Edimburgo (nieto de la hermana mayor de Felipe, la princesa Margarita) - David Armstrong-Jones , conde de Snowdon, sobrino de Isabel II (hijo de la hermana de la Reina, la princesa Margarita) - Lady Penny Brabourne (hija de la segunda condesa Mountbatten de Birmania, prima tercera de la Reina). A lo largo de los años ha acaparado rumores por su cercanía al Duque de Edimburgo, treinta años mayor que ella. A día de hoy sigue estando muy vinculada a la Familia Real - Lady Sarah Chatto , sobrina de la Reina (hija de la Princesa Margarita y Lord Snowdon) y su marido, Daniel Chatto

El príncipe Carlos, con mascarilla negra, ha llegado en otro vehículo diferente al de su esposa Camilla. Fiel a su estilo sobrio es la única que no lleva tocado negro.

Entre los autores elegidos para la banda sonora del funeral, además de Bach o William Whiting, destaca la pieza que Sir Benjamin Britten compuso bajo petición del Duque de Edimburgo. Britten, primer músico en recibir un título nobiliario, fue nombrado Companion of Honour en la Coronación de Isabel II en 1953. Antonio Albert.

El Arzobispo de Canterbury ha leído la segunda lectura del Evangelio de San Juan. Una conversación entre Marta y Jesús: «Yo soy la Resurrección y la vids; el que cree en mí, aunque muera vivirá; y todo el que vive en mí, no morirá jamás». Informa Pilar Vidal.

Emociona la imagen de la Reina Isabel II con la cabeza inclinada para que las cámaras no capten su rostro en este emotivo momento.También el Príncipe Guillermo y su esposa y el Príncipe Harry están emocionados y con la cabeza baja. Informa Pilar Vidal.

La Reina Isabel II ha querido dar su lugar a su nieto Harry aunque en este momento la relación familiar no atraviese su mejor momento. El duque de Sussex está en la misma fila de bancos que su abuela, sus tíos el Príncipe Andrés y la Princesa Ana y el marido de esta. Informa Pilar Vidal.

Llama la atención que cuando el cuerpo ha descendido a la Bóveda, no ha sido retransmitido. Han sido unos minutos que se han guardado para la estricta intimidad de la familia.

Desde Buckingham Palace se informó de que no se iba a celebrar una recepción posterior, aunque por lo visto los 30 familiares se han dirigido al castillo de Windsor donde, por la hora británica, podrían tomar el té junto a la Reina. Informa Pilar Vidal.