Los socios separatistas de Pedro Sánchez plantarán a la Princesa Leonor en su jura de la Constitución

El Congreso de los Diputados se vaciará el martes de independentistas. No será consecuencia de un resultado electoral, tampoco de una modificación legal como la que propone Vox, sino por decisión unánime y unilateral de los mismos separatistas a los que Pedro ... Sánchez ha convertido, en solo cuatro años, en piedra angular de su 'mayoría progresista'. Ni Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), ni Junts per Catalunya, ni Euskal Herria Bildu ni el Bloque Nacionalista Galego (BNG) asistirán al juramento de la Constitución que protagonizará la Princesa Leonor, al cumplir la mayoría de edad.

Será un día histórico, con toda la solemnidad que dicta un evento que solo cuenta con un precedente, la jura de Don Felipe en 1986, pero marcado también por la ausencia de un puñado de partidos que no reconocen la legitimidad de la Monarquía, sobre la que se cimienta la Constitución de 1978, que precisamente da cabida también a esas formaciones políticas. El desplante, habitual en el separatismo, coincide esta vez con un momento especialmente particular, porque en paralelo dos de esas mismas fuerzas, ERC y Junts, negocian con el PSOE la amnistía a los encausados del 'procés'.

Fuentes de ERC, Junts, Bildu y BNG han confirmado a ABC que no asistirán «en ningún caso» al acto porque no reconocen a la Corona. A ellos se podría unir el Partido Nacionalista Vasco (PNV), que aún no ha tomado una decisión, y también Sumar, que abordará en el seno del grupo parlamentario qué posición tomar. La ausencia del partido de Yolanda Díaz, que justo este martes suscribió un acuerdo de coalición con Sánchez, sí podría incomodar algo más a los socialistas, que buscan dar el mayor reconocimiento posible al evento.

En este asunto, Sumar se debate entre reivindicar sus planteamientos republicanos y la institucionalidad que se le supone a un partido de gobierno. No obstante, las distintas almas dentro de la coalición izquierdista elevan la voz internamente. Desde Podemos, que reclama a Díaz más valentía en diferentes ámbitos y reivindica su propia autonomía, hasta Izquierda Unida (IU), que siempre ha enfatizado su republicanismo, pero no duda en que el grupo actuará conjuntamente.

Unidas Podemos, ya la legislatura pasada, no vaciló al estampar su firma junto a los independentistas en un sinfín de comisiones de investigación registradas con el objeto de deslegitimar la Monarquía a través de la figura de Don Juan Carlos, por sus irregularidades financieras. El PSOE ya evidenció las discrepancias en el Gobierno de coalición al posicionarse junto al PP y Vox, siguiendo el criterio de los letrados de las Cortes, para rechazar esas iniciativas.

Sesión solemne

El martes, aún con más incógnitas sobre las ausencias que sobre las presencias, Doña Leonor jurará la Constitución en una sesión conjunta del Congreso y del Senado. Don Felipe y Doña Letizia llegarán junto a sus dos hijas, la Princesa y la Infanta Sofía, a la Carrera de San Jerónimo a las once de la mañana. Sus Majestades los Reyes y Sus Altezas Reales serán escoltados por el Escuadrón de la Guardia Real, compuesto para la ocasión por el Batallón de Honores, cuatro compañías del Ejército de Tierra, del Aire, la Armada y la Guardia Civil, escuadra de gastadores, banda y música. Allí, serán recibidos por el presidente del Gobierno en funciones, el socialista Pedro Sánchez, y por el jefe del Estado Mayor de la Defensa, Teodoro Esteban López Calderón.

Desde el podio, el Rey recibirá honores militares y pasará revista al Batallón de Honores, antes de dirigirse a la escalinata del Palacio del Congreso, donde aguardarán a la Familia Real y al jefe del Ejecutivo en funciones la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, y su homólogo del Senado, el popular Pedro Rollán. Los Reyes y Sus Altezas Reales, precedidos por los presidentes de ambas cámaras legislativas, accederán entonces al Vestíbulo de la Reina a través de la Puerta de los Leones. Ya dentro de la Cámara Baja, saludarán al presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, y al del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte.

En el salón de Pasos Perdidos, la comitiva será recibida por el resto de miembros de las Mesas del Congreso y del Senado y ya después las autoridades irán al estrado del hemiciclo. El himno de España resonará sin presencia independentista, con la Familia Real acomodada en la presidencia del Salón de Sesiones. La presidenta Armengol pronunciará un breve discurso en el que hará referencia al artículo 61 de la Constitución, que recoge el juramento del Heredero.

Juramento y condecoración

Armengol pedirá, al término de sus palabras, que sus señorías se pongan en pie y solicitará a Doña Leonor que preste juramento a la Carta Magna. Acto seguido, se levantará la sesión y los presidentes de Congreso y Senado impondrán las medallas de sus respectivas cámaras a la Princesa, que inaugurará la segunda edición del 'Libro de Honor del Congreso de los Diputados'.

Los detalles La llegada al Congreso Los Reyes y Sus Altezas Reales llegarán a la Carrera de San Jerónimo a las once de la mañana escoltados por el Escuadrón de la Guardia Real. Serán recibidos por Pedro Sánchez y por el Jemad. El juramento Tras la interpretación del himno nacional, la sesión solemne de las Cortes se iniciará con el discurso de Francina Armengol. Tras sus palabras, la Princesa jurará la Carta Magna. Saludo y desfile La Familia Real saludará a todos los invitados al acto en el salón de Pasos Perdidos. Después, las autoridades saldrán a ver el desfile por la Carrera de San Jerónimo.

La Familia Real se trasladará después al salón de Pasos Perdidos, donde saludará a todos los invitados. Tras ello, junto a los representantes de las altas instituciones del Estado y las comunidades autónomas, y las Mesas y portavoces de las Cortes Generales, se situarán nuevamente en la escalinata del Palacio para presenciar el desfile, por la Carrera de San Jerónimo, de la agrupación de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil. Los potenciales socios de Sánchez –al menos los independentistas– se borrarán de un acontecimiento histórico. En unos días se conocerá el grado de soledad del PSOE.