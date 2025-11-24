Jaume Giró hizo bien en declinar hace unas semanas la oferta de Aliança, porque es cierto que el Junts -o sus alrededores- no lo tiene todo tan perdido como a simple vista pudiera parecer. Giró sabe que no cuenta con la confianza de Puigdemont ... , hasta el extremo de que Puigdemont le detesta. Pero también sabe que tal como están las cosas en Junts, lo más probable es que se acaben celebrando primarias para elegir al candidato en la capital.

El sucesor natural de Xavier Trias es Jordi Martí, al que Puigdemont tampoco quiere y su hombre es Josep Rius. Es importante destacar, para entender el momento de Junts, que la elección de Rius no se basa en nada más que en la confianza, en la cercanía y en la obediencia. Puigdemont sabe que a Rius no lo conoce nadie, y que es un candidato perdedor, pero lo prefiere a otro más opcionado porque la lealtad al 'amado líder' es en lo que se basa un partido que responde a las necesidades, ambiciones y miedos de una sola persona.

Martí ha anunciado que si finalmente el presidente fugado trata de imponer a Rius -que es en la actualidad uno de sus subordinados- forzará unas primarias, a las que podría presentarse con Giró y empezar a reconstruir desde Barcelona un Junts que se parezca lo más posible a Convergència i Unió y sea claramente superador del problema personal de su líder. Giró no gusta la jerarquía del partido, pero lleva tiempo trabajándose a los militantes de base.

Puigdemont no quiere primarias y le pidió a Artur Mas que diera el paso pero el expresidente se negó. Él último candidato que se le ha ocurrido para esquivar los tirones de moño entre Rius y Martí, es Tatxo Benet, el exsocio de Jaume Roures en Mediapro, impulsor iniciativas como el Museu Prohibit -sobre arte censurado- o la librería Finestres, que han sido muy bien recibidas por los votantes a los que eventualmente se dirigiría.

Faltaría ver si con este 'paracaidista' Martí se daría por satisfecho o forzaría igualmente primarias para empezar desafiar a Puigdemont de cara a un futuro del partido sin él. A fin de cuentas, y como dice el exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, que nunca se sometió a este tipo de proceso: «Las primarias las hacen los partidos que tienen problemas».