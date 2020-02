Las seis noticias que debes conocer hoy, viernes 7 de febrero

Actualizado: 07/02/2020 07:35h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

[Si te perdiste las seis noticias de ayer, puedes consultarlas pinchando en este enlace]

1. El Gobierno de Sánchez blanquea al independentismo. Pedro Sánchez completó ayer el viaje argumental desde la «crisis de convivencia» hasta el «conflicto político». Desde su rechazo a coger el teléfono a Quim Torra hasta acudir ayer al Palacio de la Generalitat con un «profundo sentido de honor». El presidente del Gobierno se lanzó de lleno a la estrategia del contentamiento. Sánchez fue mucho más optimista que Torra. «Hoy es el día en que comienza el diálogo para el reencuentro», comenzó el presidente del Gobierno en su posterior comparecencia ante la prensa. Entregó a Torra un documento de 44 medidas que no ocultó, al contrario, y que suponen la respuesta del Gobierno de España a las peticiones de antecesores del presidente de la Generalitat. Las famosas demandas de Artur Mas y Carles Puigdemont.

2. Pedro Sánchez desprecia ahora el nuevo eje europeo de Macron. El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido alejarse del grupo de los principales países europeos, específicamente del eje francoalemán, para optar por una política de «alianzas variables» según los intereses concretos de cada caso. La decisión de Francia y Alemania de incorporar a Polonia en el grupo de liderazgo de la UE en lugar de España es el reflejo de esa nueva orientación que pretende imprimir la actual ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya. Fuentes diplomáticas españolas explican que, en efecto, el debate abierto por Francia para tratar de buscar un sustituto al Reino Unido en los equilibrios entre países no interesa en Madrid. Las tensiones de Sánchez con Francia se han conocido en varias ocasiones y ahora España tampoco está cómoda con Alemania.

3. La Audiencia Nacional pide embargar al abogado de Torra y Puigdemont. La Audiencia Nacional acordó ayer hacer efectivos los embargos y profundizar en la investigación patrimonial del abogado Gonzalo Boye, letrado de Carles Puigdemont y Joaquim Torra, entre otros. El objetivo de la sección primera de lo Penal es que se ejecute el pago de la indemnización que le fue impuesta a Boye al ser condenado por el secuestro a manos de ETA del empresario Emiliano Revilla en 1988, según informó la agencia Efe. Por este delito, el abogado fue condenado en 1996 a más de 14 años de prisión y a que indemnizara en forma conjunta y solidaria con el resto de los acusados a Revilla en la cantidad de 200 millones de pesetas. En 1997, cuando la sentencia fue firme, Boye se declaró insolvente. Tras varias actuaciones judiciales, fue finalmente el propio Revilla quien en 2018 solicitó el embargo sobre sus secuestradores.

4. Una veintena de abertzales patean a un guardia civil en Alsasua. Una veintena de jóvenes del entorno abertzale de Alsasua (Navarra) intentaron en la madrugada de ayer linchar a dos agentes de la Guardia Civil. Uno de ellos resultó con heridas de carácter leve tras recibir varias patadas en la espalda, de las que fue atendido en el complejo hospitalario de Pamplona. Los radicales desistieron cuando otras patrullas de la Benemérita y de la Policía Foral acudieron al lugar. Los hechos ocurrieron a las 6.25 horas de ayer, cuando una patrulla del Instituto Armado intentaba sacar de la vía pública varios contenedores que los radicales habían incendiado para formar una barricada, informó Cope. Fue en ese momento, cuando una veintena, que celebraban la festividad de los quintos por santa Águeda, se abalanzó sobre ellos, lanzándoles botellas y otros objetos.

5. Corrochano, a Villarejo sobre su jefe en BBVA: «Su obsesión es no salir en ningún papel». El exdirector de Seguridad Corporativa del BBVA, Julio Corrochano, tenía muy clara una cosa cuando encomendaba proyectos a las empresas del polémico comisario José Manuel Villarejo: «ningún papel que aparezca ni FG ni nada». Así se lo dice en un audio intervenido al policía jubilado y en prisión provisional que obra en el sumario de actuaciones al que ha tenido acceso ABC, sobre las relaciones entre el segundo banco del país y el Grupo Cenyt durante 13 años y por importe de 10,2 millones de euros. Hablaban de la «Operación Trampa», el primer contrato entre ambos, que buscaba frenar la opa de Sacyr al BBVA. Corrochano, que le había pedido informes, acabó recomendándole que reportase sólo verbalmente porque, según dijo, la obsesión de su jefe era no salir en ningún papel. «Le da un auténtico terror de la ostia», decía.

6. Real Madrid y Barcelona, eliminados de la Copa del Rey. Por primera vez en diecisiete años, ninguno de los cuatro semifinalistas de Copa serán Real Madrid, Barcelona, Atlético, Valencia o Sevilla, escenario que no se daba desde 2003, cuando Recreativo, Osasuna, Deportivo y Mallorca llegaron a la penúltima ronda de Copa. Veintiún partidos y tres meses y medio después, el Madrid volvió a hincar la rodilla, y lo hizo en el peor día posible, cuando el K.O. no tiene remedio. El torneo maldito de Zidane, esa Copa del Rey que no ganó como jugador ni tampoco como entrenador, vuelve a cruzarse en el camino del técnico francés, que tenía como tope los cuartos de final y los va a seguir teniendo una temporada más: «No creo que se me atragante este torneo. Podíamos haber ganado en Copa y perder el domingo en Liga», explicó el entrenador blanco.