Las víctimas aplauden el rechazo a los homenajes a etarras

Las víctimas del terrorismo han celebrado el apoyo por mayoría del Parlamento de Navarra contra los homenajes a presos de ETA y los recibimientos públicos. Los colectivos de víctimas de ETA , Asociación Gogoan-Memoria Digna , Fundación Fernando Buesa y Elkarbizi han recibido el respaldo parlamentario en Navarra, directamente, en una sesión de trabajo en la Cámara foral. A excepción de EH Bildu , los grupos han apoyado la demanda de las asociaciones que han presentado el documento "Los victimarios en el espacio público", con el fin de que no se acojan actos ni mensajes que sirvan de homenaje a los miembros de ETA o reflejen su simbología. Piden, también, la constitución de foros municipales para impulsar espacios y murales que contribuyan a reforzar los valores de la memoria democrática, la convivencia y la deslegitimación de la violencia. La portavoz de EH Bildu, Bakartxo Ruiz , cuestionó "un debate forzado" y la "mezcolanza" de términos como bienvenida y homenaje, "que no son equivalentes".

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE ) y la Asociación Navarra de Víctimas del Terrorismo de ETA (ANVITE ) han aplaudido y agradecido la denuncia realizada en el Parlamento navarro por Gogoan , la Fundación Fernando Buesa y Elkarbizi del "efecto devastador" que tienen para "la memoria y la ética pública" la realización de homenajes públicos a miembros de ETA cuando salen de prisión, así como la presencia de pintadas y pancartas de apoyo a estos reclusos en el espacio público.

Desligitimación social

Jesús Artetxe, de Elkarbiz i, ha afirmado que "el reto de la paz y la convivencia exige voluntad y un gran trabajo ético" en el que es "imprescindible la deslegitimación social", algo "incompatible con el ensalzamiento de los malhechores", que no pueden ser considerados "ni héroes ni mártires" cuando "expandieron la muerte y el sufrimiento". Advierte que "la convivencia debe cimentarse en un espacio ético común" y los homenajes a presos de ETA excarcelados "destruyen la calidad de la convivencia" al buscar "actualizar una épica de la época del terror". Añade que, además de la vía penal, hay que "eliminar por completo actitudes destructoras", lo que corresponde a los "agentes cívicos" para lograr una convivencia en la que los victimarios deben "reconocer el daño injusto cometido".

Eduardo Mateo, de la Fundación Fernando Buesa , ha sostenido que los recibimientos son actos ética y moralmente "inadmisibles" en el espacio público por ser "demoledor" para las víctimas. "Son humillantes, es una revictimización en toda regla, lo dicen las propias víctimas y las entidades que las representan", unas "victimas plurales" que coinciden en mostrar su "repulsa e indignación" por estos hechos que, ha destacado, son además "un insulto y una afrenta al conjunto de la sociedad". Ha considerado que de poco vale acudir por la mañana a un acto de homenaje a Tomas Caballero , asesinado por ETA , y por la tarde decir que su asesino es un "preso político" cuando matar o extorsionar "no son actos políticos sino criminales" y quienes los ejecutan "no son gudaris ni merecen homenajes", sino "la repulsa de todos".

Para Gogoan-Memoria Digna , comentó Joseba Eceolaza , los homenajes a los presos de ETA , los murales o las pancartas "rompen el itinerario de la paz" porque las víctimas "se sienten insultadas y ninguneadas" y porque "son un riesgo para la ética de la sociedad". Se trata de que "nunca más nadie vuelva a considerar que alguien merece vivir o morir" y que "no se repitan errores" como "colocar a las víctimas en una zona gris", "despreciarles con más silencio y más soledad porque así no podemos construir". Y para eso "no es posible que el espacio publico glorifique" a los presos de ETA . No solo "es importante reconocer que ETA fue un error, sino que fue un horror".

Unidad de las asociaciones de víctimas

En un comunicado, Covite y Anvite han afirmado que permitir los homenajes supone "la construcción de espacios públicos asfixiantes para la mayoría de la sociedad vasca y navarra, y sobre todo para las víctimas, para quienes esta realidad es especialmente humillante".

Además, han censurado que los homenajes a miembros de ETA y las pintadas y pancartas en su apoyo son "una forma de legitimación directa del terrorismo y la violencia, algo inaceptable en una sociedad democrática y en un contexto de paz y convivencia".

A su juicio, "el homenaje es un medio para realzar el pasado del preso como miembro de ETA y una forma de agradecerle el haber hecho el sacrificio de estar en la cárcel precisamente por haber pertenecido a ETA , puesto que no se realizan homenajes a aquellos presos de ETA que se han desmarcado de las directrices de la izquierda abertzale, han mostrado arrepentimiento y se han acogido a vías de reinserción".

Para estas asociaciones si se quiere "construir una sociedad pacífica y una convivencia en libertad, estos actos de reconocimiento público a personas que han estado condenadas por delitos de terrorismo y que se sienten orgullosas de su pasado criminal no tienen cabida".

Por otro lado, Covite y Anvite han criticado la "constante negativa" de EH Bildu a "dejar de celebrar y apoyar este tipo de actos, escudándose en que son muestras de cariño a los presos políticos por parte de sus familiares" y "polémicas artificiales".

Covite y Anvite han defendido que "la empatía con las víctimas y la deslegitimación de la violencia terrorista son dos caras de la misma moneda". También se han felicitado de que "cada vez desde más sectores políticos y sociales se denuncie la indignidad y la humillación que suponen los homenajes y las pancartas y pintadas de apoyo a los presos de ETA ".

Finalmente, Covite y Anvite han resaltado que, coinciden con Gogoan, la Fundación Fernando Buesa y Elkarbizi , en que "el mayor reto en este tiempo de post-terrorismo de ETA es la pedagogía necesaria para la des-radicalización violenta de quienes todavía defienden y justifican a ETA ".