Rivera espera que Maduro caiga «en pocas horas»

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha realizado esta mañana en Pamplona una defensa férrea del liberalismo, lo que ha denominado “patriotismo constitucional” como forma de luchar contra el nacionalismo y, de paso, distanciarse del Partido Popular y del Partido Socialista.

Rivera ha participado esta mañana en el Campus Joven de Invierno de Ciudadanos que se está celebrando en Pamplona en medio de una intensa nevada que no ha impedido que unos 400 jóvenes de toda España se hayan acercado a la capital navarra para participar en el acto de partido.

Rivera ha sido directo y ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de cometer el “error histórico” de “dinamitar todos los puentes entre nacionalistas y constitucionalistas” y lo ha hecho, según el presidente de Ciudadanos “echándose en los brazos del nacionalismo de Torrá y de Rufián”, cuando “no podemos renunciar ni a un ápice de este país”. Ha acusado al presidente del Gobierno de “dinamitar la sociedad”. Por eso, Albert Rivera ha considerado que las próximas elecciones catalanas del 26 de mayo son “un plebiscito a Sánchez sobre su política en Cataluña”.

De cara a esas elecciones, Rivera ha buscado distanciarse tanto del PP como del PSOE. “Entre unos que hablan de Franco y los otros que hablan de recuperar leyes del pasado, me aburren”, ha afirmado Albert Rivera. “Si os preguntáis por qué PSOE y PP no hablan de futuro sino del pasado es porque no tienen nada que ofrecer”.

El presidente de Ciudadanos ha apostado por “el patriotismo constitucional” como fundamento liberal, que es el que elige sus símbolos con libertad pero respetando los de los demás, frente al nacionalismo que significa “quitar los símbolos que no les gusta y poner los suyos”, ha afirmado en referencia a la lucha por los lazos amarillos que existe en Cataluña. Y también ha acusado a los nacionalistas de utilizar los medios de comunicación públicos para imponer sus postulados. “Hay que plantearse cuánto dinero va a las televisiones públicas cuando no hay dinero para Educación o para Sanidad”, ha afirmado en Pamplona, “por eso hay que cerrar los chiringuitos”.

Venezuela

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha dado por “bienvenido” el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela que el Gobierno de Sánchez tiene previsto realizar el próximo lunes. “Maduro no puede ser quien convoque elecciones porque un tirano no puede convertirse en demócrata en 8 días, 8 semanas u 8 meses”. Por eso, considera el reconocimiento de Sánchez llega tarde. “Me hubiera gustado que España liderara ese reconocimiento en Europa, no que lo frenara”. Además, expresó su esperanza en que Maduro caiga «en pocas horas» y que Guaidó asuma su función «clara y nítida» de impulsar una transición a unas elecciones libres en Venezuela.

Cataluña

Respecto al inicio del juicio a los encausados por el ‘procés’, Albert Rivera ha pedido “respeto”. “En un país democrático, las leyes se respetan. Y si no se respetan, el problema lo tienen ellos, no nosotros”, ha afirmado ante los jóvenes que se han reunido para escucharle.

No obstante, ha barajado la posibilidad de que los independentistas catalanes no sean condenados. “Si los tribunales les absuelven, tendré mi opinión, pero la respetaré”, ha afirmado, “pero si les condenan, pido también el mismo respeto por su parte… y que Sánchez no les indulte”.

Taxistas

Albert Rivera ha defendido la continuidad de las empresas de VTC. “¿De verdad que en pleno siglo XXI vamos a decir a los ciudadanos cómo se deben mover?”, se ha preguntado. “La soberanía es de los ciudadanos y los ciudadanos elegirán cómo moverse, dónde comprar, qué les apetece hacer”.

Navarra

El presidente de Ciudadanos también ha volcado en el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la responsabilidad de lo que pueda suceder en Navarra tras las elecciones autonómicas del próximo mes de mayo. “El señor Sánchez tendrá que escoger entre Barkos o un gobierno constitucionalista, entre nacionalistas y constitucionalistas”. Y le ha invitado a “responder antes de las elecciones”. “A nosotros nos basta con que los constitucionalistas obtengan un voto más que los nacionalistas. Porque nosotros siempre apoyaremos en Navarra un Gobierno constitucionalista”, ha definido Albert Rivera.