Estudio Navarra busca un protocolo de actuación ante las agresiones sexuales con sustancias químicas Se trata de unificar criterios para actuar con la mayor celeridad y eficacia posible

La joven de Pozoblanco que presuntamente fue agredida sexualmente por algunos de los integrantes de La Manada de Sanfermines tardó en denunciar este hecho porque no recordaba nada de lo que había sucedido hasta que la Policía Foral no le mostró el video capturado en uno de los teléfonos incautados tras los sucesos de los Sanfermines de 2016. Ese tiempo fue clave para demostrar si hubo o no hubo agresión sexual ya que no hay más evidencia que el video. Todo apunta a que la joven cordobesa fue drogada con burundanga, lo que provocó que, al despertarse, no recordara nada de lo sucedido.

Según el Instituto Nacional de Toxicología, entre el 20 y el 30% de las agresiones sexuales que se registran en España se producen mediante este tipo de sumisión, con sustancias como la famosa burundanga o escopolamina, las benzodiacepinas, las drogas de abuso o, el más común, el alcohol etílico.

Por eso, la Comisión de Coordinación contra la Violencia de Género de Navarra estudia hoy un protocolo de actuación ante agresiones sexuales con sumisión de sustancias químicas. Se trata de hacer un método de trabajo que permita la atención de este tipo de agresiones con la mayor celeridad. “hay que actuar con mucha rapidez” ya que “si el tiempo no es breve perdemos la prueba para siempre”, ha explicado la presidenta de la Audiencia de Navarra y presidenta de la Comisión, Esther Erice.

Se trata de unificar criterios para que en todo momento se siga un mismo camino a la hora de abordar este problema y, de esta manera, se gane en rapidez y, sobre todo eficacia.

Atención a las víctimas

Erice ha reconocido que desde este grupo de trabajo se ha detectado una dificultad entre las víctimas a la hora de comprender la información que se le traslada desde los cuerpos policiales y la administración, por lo que, ha indicado, van a crear una herramienta “que simplifique la recepción de esta información”.

Asimismo, ha señalado, “existe también un problema a la hora de ofrecer atención a las víctimas durante los fines de semana”, cuando varía el personal y los horarios, por lo que van a trabajar en establecer un recorrido en esta labor “para que no se deteriore esta atención”.

Según ha indicado Erice, en esta sesión se estudiará también el recorrido que siguen las denuncias referidas a violencia de género para así analizar cuáles de estas denuncias no llegan a enjuiciamiento y el motivo de que no lo hagan”.