Manos Limpias presenta una denuncia contra Robles por fletar un barco de la Armada para proteger a la flotilla

La organización Manos Limpias ha presentado ante el Tribunal Supremo una denuncia contra la ministra de Defensa, Margarita Robles, por fletar un barco de la Armada para «proteger» y dar «cobertura a una flotilla de barcos particulares con destino a Gaza».

En la denuncia, ... a la que ha tenido acceso Europa Press, sostiene que este hecho no es producto de «un bulo», sino que es «un hecho constatado y manifestado de manera institucional por la denunciada en sus diversas comparecencias ante los medios de comunicación y corroborado y amparado por el presidente del Gobierno».

Manos Limpias considera que «el buque de guerra Furor, dotado con una plantilla de efectivos y de mecanismos de guerra, se ha utilizado para un fin privado». Así las cosas, entiende que Robles habría cometido un delito de prevaricación administrativa y un delito de malversación de caudales públicos. Noticia Relacionada Europa se moviliza tras la interceptación de la flotilla por parte de Israel Jaime Michavila Manifestaciones, huelgas y concentraciones se extienden por Italia, España, Francia y Reino Unido después de la incautación israelí de la flotilla. Los gobiernos europeos piden calma y respeto al derecho internacional Por ello, solicita a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que admita su denuncia y que «proceda a la apertura de las correspondientes diligencias penales de investigación».

