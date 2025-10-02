Suscribete a
Manos Limpias presenta una denuncia contra Robles por fletar un barco de la Armada para proteger a la flotilla

Entienden que la ministra habría cometido un delito de prevaricación administrativa y un delito de malversación de caudales públicos

El 'modus operandi' de la 'flota fantasma' rusa, una estrategia para evitar las sanciones que amenaza a Europa

La ministra de Defensa, Margarita Robles.
La ministra de Defensa, Margarita Robles. Jaime García

La organización Manos Limpias ha presentado ante el Tribunal Supremo una denuncia contra la ministra de Defensa, Margarita Robles, por fletar un barco de la Armada para «proteger» y dar «cobertura a una flotilla de barcos particulares con destino a Gaza».

En la denuncia, ... a la que ha tenido acceso Europa Press, sostiene que este hecho no es producto de «un bulo», sino que es «un hecho constatado y manifestado de manera institucional por la denunciada en sus diversas comparecencias ante los medios de comunicación y corroborado y amparado por el presidente del Gobierno».

