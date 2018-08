«Nuevo Flamenco» con The Latin Dukes La banda de formación internacional actúa esta noche en Bastardo Hotel

Nacho Serrano

@REVISTA_HRB Seguir MADRID Actualizado: 23/08/2018 01:12h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El cantante de The Latin Dukes se llama Sergio Ramos, pero no es el futbolista merengue sino un músico madrileño que se ha curtido actuando en salas de la capital como El Rincón de Arte Nuevo, Teatro Montacargas, Sala Lemon o Studio 29, y que ahora forma parte de esta banda de formación internacional que se atreve con una mezcla muy particular de «nuevo flamenco» y salsa. Le acompañan el percusionista Jorge de Armas (nació en La Habana, Cuba) al cajón y las congas, Chris La Cava (de Massachusetts, EE.UU.) al bajo y Andrew Noble (de Richmond, EE.UU.) al violín y la mandolina, en un concierto que servirá para presentar su disco de debut, «Tus Miradas», que incluye composiciones propias.