El hito arquitectónico que sucumbió bajo las excavadoras hace un cuarto de siglo

HISTORIAS CAPITALES

Tras autorizar su derribo, el Ayuntamiento propuso volver a levantarlo en otro lugar

Cinco edificaciones históricas tristemente desaparecidas en España

Un grupo de personas se manifestaban ante La Pagoda al inicio de su derribo
Un grupo de personas se manifestaban ante La Pagoda al inicio de su derribo jordi romeu
Sara Medialdea

Sara Medialdea

Madrid

Era un edificio emblemático, aparecía en libros de arquitectura y se le mencionaba en congresos internacionales por su originalidad y personalísimo diseño. Pero aún así, acabó sucumbiendo a las excavadoras por una concatenación de decisiones y una desprotección oficial que aún hoy cuesta explicarse. Se ... llamaba La Pagoda, era obra de Miguel Fisac, y de ella sólo queda su recuerdo en fotografías, pasada la polvareda que desató su derribo.

