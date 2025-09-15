Detenido un enfermo mental que amenazaba por explotar dos bombonas de butano en Gran Vía
La Policía Municipal han intentado neutralizarle con una táser, sin éxito, y un negociador de la Policía Nacional ha conseguido reducirlo
La Policía Nacional ha detenido a un paciente psiquiátrico de 40 años atrincherado que amenazaba desde un balcón con explotar dos bombonas de butano este lunes en plena Gran Vía.
El aviso ha llegado en torno a las 17.00 horas, en un edificio de la calle de Montera, después de que un hombre gritara hacia la calle: «Voy a explotar las bombonas». Este individuo ha llegado a tirar una de ellas y mantenía la otra en el brazo, informan fuentes policiales.
Hasta el lugar se han trasladado agentes de la Comisaría Central de Seguridad de la Policía Municipal, que han utilizado una pistola táser para tratar de neutralizar a este hombre, aunque sin éxito.
Ha sido un negociador de la Policía Nacional quien ha conseguido reducirlo a las 17.45 horas de este lunes.
