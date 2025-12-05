Suscribete a
Los mejores planes que hacer en Madrid este fin de semana: de viajar al universo de Stranger Things a disfrutar de la Feria de la Artesanía

ABC te ofrece una selección de las mejores actividades de ocio que hacer estos días en la capital

Los mejores planes que hacer en Madrid este fin de semana: de viajar al universo de Stranger Things a disfrutar de la Feria de la Artesanía

E. G.

En Madrid estas Navidades se pueden disfrutar actividades muy variadas: del 5 al 7 de diciembre, Pop Up Chic ofrece un mercadillo de moda y decoración en el Hotel Palace con más de 30 firmas y entrada gratuita; los días 6 y 7, la Nave ... de Villaverde acoge el Salón del Videojuego; el 6 de diciembre hay conciertos como el II Festival de Órgano y Música Sacra y el inicio del ciclo Music Hall en Ifema, y hasta el 13 de diciembre se puede visitar la experiencia inmersiva de Stranger Things en Espacio Movistar.

