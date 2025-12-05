Los mejores planes que hacer en Madrid este fin de semana: de viajar al universo de Stranger Things a disfrutar de la Feria de la Artesanía

En Madrid estas Navidades se pueden disfrutar actividades muy variadas: del 5 al 7 de diciembre, Pop Up Chic ofrece un mercadillo de moda y decoración en el Hotel Palace con más de 30 firmas y entrada gratuita; los días 6 y 7, la Nave ... de Villaverde acoge el Salón del Videojuego; el 6 de diciembre hay conciertos como el II Festival de Órgano y Música Sacra y el inicio del ciclo Music Hall en Ifema, y hasta el 13 de diciembre se puede visitar la experiencia inmersiva de Stranger Things en Espacio Movistar.

ABC te ofrece una selección de los mejores eventos para disfrutar en familia o con amigos desde este jueves 4 hasta el próximo domingo.

6 Y 7 DE DICIEMBRE Llega la primera edición del Salón del Videojuego de Madrid

La Nave de Villaverde acogerá los días 6 y 7 de diciembre la primera edición del Salón del Videojuego de Madrid, un evento que reunirá pasado, presente y futuro de los videojuegos en más de 6.000 m² dedicados a esta cultura.

El público podrá jugar a títulos clásicos y actuales en una gran zona con más de 200 consolas y recreativas, además de visitar un museo que recorre la historia del videojuego desde Pong hasta Minecraft. El salón incluirá charlas formativas con figuras destacadas del desarrollo y el periodismo de videojuegos en España, junto con talleres, torneos, conciertos, grabaciones de pódcasts en directo y una zona de expositores, donde estudios mostrarán sus últimos proyectos e interactuarán con los asistentes.

Más información: Cuándo: 6 y 7 de diciembre, de 10.00 a 20.00 horas

Dónde: La Nave (calle Cifuentes, 5, Villaverde)

Precio: A partir de 15,99€

DEL 5 AL 7 DE DICIEMBRE Conoce el mercadillo de moda de la capital

Pop up chic, el mercadillo de moda y decoración de Madrid, celebra su edición navideña en el emblemático Hotel Palace. Más de 30 firmas de decoración, moda, complementos y bisutería se reunirán para ofrecer una amplia selección de productos ideales para encontrar el regalo perfecto estas fiestas. Este mercadillo navideño podrá visitarse durante tres días (viernes 5, sábado 6 y domingo 7 de diciembre, de 11.00 a 21.00 horas), una oportunidad única para descubrir las últimas tendencias y diseños.

Maya Balanya

Más información: Cuándo: 5, 6 y 7 de diciembre, de 11.00 a 21.00 horas

Dónde: Hotel Palace

Precio: Actividad gratuita

SÁBADO 6 DE DICIEMBRE Disfruta del II festival internacional de Órgano y Música Sacra

El Real Oratorio del Caballero de Gracia acoge este sábado, 6 de diciembre, a las 19.00 horas, el II Festival de Órgano y Música Sacra Hispano-Neerlandés con un concierto del organista Víctor Perea en el Real Oratorio del Caballero de Gracia, que abrirá oficialmente una semana repleta de propuestas.

Más información: Cuándo: Sábado, 6 de diciembre, a las 19.00 horas

Dónde: Real Oratorio del Caballero de Gracia

Precio: Entrada libre

SÁBADO 6 DE DICIEMBRE Regresa a Ifema el ciclo Music Hall

Ifema acogerá hasta el 20 de diciembre el ciclo Music Hall, un calendario de eventos que transformará el pabellón 3 del recinto ferial en el espacio escénico y festivo más codiciado de la capital española. Los preparativos ya están en marcha para acoger a unos 35.000 espectadores atraídos por una propuesta muy variada: desde festivales de electrónica y conciertos de reggaeton, a galas de influencers y sesiones de rock para grandes y pequeños. El artista grancanario Lucho RK, una de las voces emergentes más prometedoras de la escena urbana en España, inaugurará el ciclo musical este sábado, 6 de diciembre, en el popular recinto.

Más información: Cuándo: Del 6 al 20 de diciembre

Dónde: Pabellón 3 de Ifema

Precio: Consultar programación

HASTA EL 13 DE DICIEMBRE Viaja al universo de Stranger Things

Netflix presenta en el Espacio Movistar del 27 de noviembre al 13 de diciembre un recorrido inmersivo que transporta al universo de Stranger Things, una de las series de ciencia ficción más populares de todos los tiempos. La experiencia recrea paisajes y escenarios icónicos de la serie, invitando a recorrer sus localizaciones más emblemáticas y a vivir en primera persona la transición hacia la dimensión del Upside Down o Mundo del Revés. En esta experiencia varios actores en vivo acompañan al visitante por el recorrido, guiando la historia y poniendo a prueba la valentía, el ingenio y la capacidad de afrontar los peligros que acechan en este mundo paralelo.

Más información: Cuándo: Hasta 13 de diciembre

Dónde: Espacio Movistar

Precio: Entrada gratuita (previa reserva)

HASTA EL 6 DE ENERO Conoce el modernismo con una exposición inmersiva

El espacio Nomad Museo Inmersivo presenta del 5 de diciembre al 6 de enero de 2026 una nueva experiencia que reúne los movimientos artísticos más influyentes de finales del siglo XIX y principios del XX: impresionismo, puntillismo, posimpresionismo, cubismo y expresionismo. La exposición permite pasear por el modernismo, que surgió como un movimiento revolucionario transformando la manera en que se concebía la creación artística. Se divide en ocho capítulos, cada uno dedicado a un movimiento artístico distinto, proyectados sobre pantallas monumentales. A lo largo de cuarenta minutos, el público se puede sumergir en un universo donde las obras maestras cobran vida mediante el poder de la imagen y la música.

Más información: Cuándo: Del 5 de diciembre al 6 de enero

Dónde: Nomad Museo Inmersivo

Precio: Desde 18€

HASTA EL 30 DE DICIEMBRE Visita la Feria de Artesanía de la Comunidad de Madrid

En su 38º edición, la Feria de Artesanía de la Comunidad de Madrid seguirá consolidándose como la más importante muestra del regalo artesano y como el principal escaparate de la artesanía regional. La feria tiene lugar durante el mes de diciembre en el Paseo de Recoletos, entre Colón y Cibeles, y cuenta con la presencia de alrededor de 130 talleres. Tomarán parte talleres artesanos provenientes en su mayoría de la Comunidad de Madrid aunque también hay representantes de otras comunidades autónomas, que exponen para su venta productos de elaboración propia. Talleres que contribuyen con sus oficios típicos y con sus peculiaridades a que esta obligada cita de la artesanía, sea un referente en nuestro país.

Más información: Cuándo: Hasta el 30 de diciembre

Dónde: Paseo de Recoletos

Precio: Entrada gratuita

HASTA EL 14 DE DICIEMBRE Aterriza en Madrid la nueva obra de Sara Mérida

Sara Mérida adapta y dirige una obra basada en la novela homónima de Carmen Kurtz, que gira en torno a la búsqueda de esperanza en tiempos de dolor y transformación. La obra podrá verse en el Teatro Español del 27 de noviembre al 14 de diciembre, de jueves a domingos.

Bajo la interpretación de las actrices Rebeca Hernando y Ainara Orgaz, la función narra la historia de Pilar, una joven de la Barcelona de principios del siglo XX, cuya existencia es irrevocablemente alterada por la irrupción de la guerra. En este convulso escenario, Pilar se ve forzada a madurar a un ritmo acelerado, enfrentándose a la dolorosa realidad de un amor ausente y la constante presencia de la pérdida.

Más información: Cuándo: Jueves a domingos. Del 27 de noviembre al 14 de diciembre

Dónde: Teatro Español

Precio: 10€

HASTA EL 1 DE MARZO Descubre la exposición 'Antonio Raphael Mengs. El más grande pintor del siglo XVIII'

El Museo del Prado acoge del 25 de noviembre al 1 de marzo la exposición monográfica más importante hasta la fecha dedicada al pintor alemán Antonio Raphael Mengs. Incluye aproximadamente 150 obras de alta calidad, provenientes principalmente del Museo del Prado y Patrimonio Nacional, complementadas con préstamos internacionales.

Más información: Cuándo: Hasta el 1 de marzo

Dónde: Museo del Prado

Precio: 15€

HASTA EL 5 DE ENERO Vive la Navidad con Cupra City Garage

Hasta el 5 de enero, el Cupra City Garage más grande del mundo invita a madrileños y turistas a vivir una experiencia única con activaciones para todos los públicos. Descubre una agenda de experiencias y actividades interactivas pensadas para todos los públicos, desde talleres infantiles y un Scalextric a gran escala a una instalación inmersiva de luces.

Más información: Cuándo: Hasta el 5 de enero

Dónde: Cupra City Garage Madrid

Precio: Entrada gratuita

Hasta aquí los planes que puedes hacer con familiares y amigos durante estos días.