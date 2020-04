Vuelta tranquila de la hibernación de trabajadores no esenciales por el coronavirus: «Van a sobrar mascarillas» La Policía Municipal, que debía apoyar a la Policía Nacional en el reparto de mascarillas, no ha realizado la entrega las estaciones de Metro más pequeñas, en el primer día de regreso al trabajo

La estación de Atocha amanecía este lunes aletargada. Por fortuna, la capital no ha sido testigo de las aglomeraciones que sí se produjeron el pasado 16 de marzo, el primer día laborable después de que se decretara el estado de alarma por el coronavirus. Una calma que amordaza a la urbe, tras la hibernación durante dos semanas de toda actividad no esencial, y que ha facilitado el reparto de miles de mascarillas en la red de transportes madrileña.

«Los vagones de Metro están vacíos, parece que no se ha reincorporado todo el mundo a trabajar», comenta, en plena hora punta, Ana, empleada en el servicio de limpieza de una empresa, que regresaba a su puesto tras quince días confinada. Si bien ella ya disponía de mascarilla, varios usuarios de Metro y Cercanías recibían de buena gana el material que entregaban, junto a los tornos de Atocha, los efectivos de Policía Nacional y Policía Municipal. Se trata de las primeras mascarillas quirúrgicas —las más sencillas— del lote de 1,4 millones que la Delegación del Gobierno en Madrid ha ordenado repartir, este lunes y martes, entre los viajeros.

El reparto ha comenzado a las seis de la mañana y ha transcurrido sin incidencias, aún cuando el Metro ha recibido, hasta las diez, 58.000 viajeros, un 31 por ciento más que la semana pasada. «Van a sobrar mascarillas», señalaba un policía nacional a las ocho de la mañana. En poco más de dos horas habían entregado 400 mascarillas en la estación de Atocha, uno de los nodos de transporte más importantes de la ciudad. «Es menos de lo previsto», afirma el policía.

«El 85 por ciento lleva su propia mascarilla», añadía Pablo, uno de los quince voluntarios de Cruz Roja que ayudaban esta mañana en el reparto. De hecho, al tratarse de una estación de transbordo, muchos usuarios ya estaban protegidos, pues habían recibido mascarillas en otros puntos de la red. Y algunos preferían rechazar el regalo. «Si no es obligatorio, no me la pongo», espetó un hombre a uno de los policías. «Solo podemos recomendar su uso», se resignó el agente.

Estaciones olvidadas

La Policía Nacional se ha encargado de distribuir las mascarillas en las 17 grandes estaciones del suburbano, entre ellas, Sol, donde también reinaba la tranquilidad. Mientras, las 289 restantes eran responsabilidad de la Policía Municipal, así como las líneas de autobuses de la EMT y de Cercanías de Renfe de la ciudad. No obstante, muchas han quedado desamparadas. «Parece que esto no es de Metro, aquí no ha venido nadie a dar mascarillas», criticó un empleado de limpieza en la parada de Tirso de Molina. Una situación que se reprodujo en la mayoría de estaciones pequeñas del suburbano.

«Solo se han repartido mascarillas en Pinar de Chamartín», explicaron, a través del interfono, desde el punto de información de la estación de Canillas. Al margen de Pinar de Chamartín, la primera parada de la línea 4, y Avenida de América, en el resto de estaciones de la línea no se han repartido mascarillas. «Cubrimos las estaciones de envergadura», ha indicado un agente municipal, en el intercambiador de autobuses de Plaza Castilla, donde se han repartido 400 mascarillas a lo largo de la mañana.

Como pudo saber ABC, en el Ayuntamiento de Madrid negaban ayer haber recibido instrucciones para acometer el reparto. Con todo, a las once de la noche, apenas horas antes del inicio del dispositivo, la Policía Municipal acudió a Alcalá de Henares para recoger el material adquirido por el Ministerio de Transporte. En total, un millar de agentes locales repartirán 649.000 mascarillas.