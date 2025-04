Aguado ignora la norma del Supremo de no engalanar fachadas oficiales argumentando que es «una lona y no una bandera» con el símbolo LGTBI El Tribunal Supremo determinó que no es compatible ni con la Constitución ni con el marco legal vigente la colocación de banderas no oficiales en el exterior de los edificios públicos

La bandera instalada en la sede de Vicepresidencia de la Comunidad de Madrid Comunidad