PP, PSOE y Cs vuelven a exigir a Carmena que cese a Rommy Arce por el «abandono» de sus distritos Ahora Madrid no entiende que la oposición pida la destitución de la edil por suspender el Pleno por los abucheos

Las críticas contra la gestión de Rommy Arceal frente de los distritos Usera y Arganzuela, de nuevo, ha unido a la oposición, que ha vuelto ha exigir a la alcaldesa Manuela Carmena que cese a la concejal. Las protestas y abucheos de un centenar de vecinos que ayer obligaron a interrumpir el Pleno de Usera durante al menos un cuarto de hora por el «abandono» de estos barrios. Por eso, este jueves, los portavoces de los grupos municipales han reiterado su petición de que sea destituida de inmediato.

«Rommy Arce debería haber sido cesada porque no se está ocupando de sus distritos. Usera es un distrito con muchos problemas que se merecen una concejala que se ocupe», ha lamentado la portavoz socialista en el Consistorio de la capital, Purificación Causapié, que ha incidido en los problemas de suciedad y seguridad que existen en el distrito.

Por su parte, el líder del grupo municipal Popular, José Luis Martínez-Almeida, cree que las protestas contra Arce son prueba de la «tremenda decepción» que ha supuesto el Gobierno de Carmena. Para el portavoz popular, «en aquellos distritos del Sur donde Ahora Madrid ganó prometiendo un reequilibrio e inversiones, se han cansado de las mentiras y engaños y de la falta de respeto que tiene a los vecinos Rommy Arce».

«Pero la responsabilidad ya no es de Rommy Arce, sino de Manuela Carmena, que es la alcaldesa de Madrid y la que la tiene que cesar, ya que si no es corresponsable de sus tropelías», ha insistido Martínez-Almeida, quien también ha tenido palabras de reproche para el PSOE. «Purificación Causapié dijo claramente que si no se cesaba a Rommy Arce habría consecuencias; pues todavía no sabemos cuáles son esas consecuencias, más allá del apoyo ciego que sigue prestando a Manuela Carmena», ha deslizado.

Para la líder de Ciudadanos en el municipio, Begoña Villacís, Arce tampoco «está cumpliendo por su trabajo». La portavoz de Ciudadanos ha instado también a Arce a dedicarse «más a lo más a lo más bonito que tiene la política local, que es escuchar a los vecinos y trabajar para solucionar sus problemas», y menos a «organizar reuniones para independentistas, que es básicamente a lo que se dedica».

Inmovilismo en Ahora Madrid

El Gobierno de Manuela Carmena, por el contrario, ha preferido cerrar filas en torno a Arce, ya que consideran que la suspensión del Pleno de Usera por los abucheos de los vecinos fue una decisión tomada por todos los portavoces de los grupos políticos. «Me parece difícil que a raíz del Pleno de ayer se haya solicitado ninguna actuación», ha tratado de despejar el tema la portavoz adjunta del gobierno de Ahora Madrid, Inés Sabanés.

Sobre las quejas de los vecinos, Sabanés ha indicado que no les consta que se haya producido «un aumento de los índices negativos de seguridad» en el distrito. «Tanto desde Usera como en este equipo de gobierno estamos abiertos al diálogo a atender a las quejas y demandas de la ciudadanía. No me parece ni entiendo que esa suspensión del Pleno tenga que ver con Rommy Arce».