Vox llevará «hasta el final» su pretensión de cogobernar en Madrid

MADRID Actualizado: 01/06/2019 00:29h

El órdago de Vox sigue sobre la mesa: la formación que lidera Santiago Abascal quiere formar parte de los gobiernos de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de la capital. Le parece que «sería razonable» después de los resultados electorales que obtuvo, 4 concejales y 12 diputados regionales. Aunque otras fuerzas puedan pensar que van de farol, la formación aseguraba ayer que están dispuestos a ir «hasta el final» en esta pretensión.

No obstante lo categórico de su afirmación, matizan que no llegarían a bloquear un gobierno conservador; su «línea roja» es «que nos permitan sentarnos a negociar», y no quedar relegados a convidados de piedra en un acuerdo a dos bandas en los que ellos sólo sean la comparsa necesaria. «Así no», clamaba Rocío Monasterio en Twitter, cuando supo del discreto encuentro que mantuvieron Isabel Díaz Ayuso (PP) e Ignacio Aguado (Cs) el pasado miércoles.

Los populares cierran ahora sus equipos negociadores locales –que coordinará desde la dirección nacional el secretario general, Teodoro García Egea– al tiempo que lanzan llamadas a la «reflexión» tanto a Vox como a Cs, que, al igual que el PSOE, ya tienen designados sus negociadores.

El presidente en funciones, Pedro Rollán, advertía que los votantes podrían sentirse «defraudados» ante la falta deacuerdo de formaciones de un mismo bloque ideológico. Y, concretando más, avisaba a Ciudadanos de que aceptar un pacto alternativo con el PSOE sería «hacerse el harakiri».

La formación naranja sigue recibiendo presiones y ofertas de ambos lados, y aparentemente no se mueve de su «no» a Vox, aunque ayer ya aceptaba hacerse la foto en la mesa de negociación con ellos.