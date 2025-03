Gabilondo no ve mal posibles confinamientos selectivos y Villacís confía en que «no sea necesario»

Ante un escenario epidemiológico nada favorable en la Comunidad de Madrid, en la mañana de este miércoles el viceconsejero de Sanidad, Antonio Zapatero , ha anunciado nuevas restricciones en las reuniones sociales y a la movilidad en las zonas más afectadas por el Covid-19, unas medidas que concretarán el próximo viernes . Las reacciones no han tardado en llegar.

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo , ha indicado que, a priori, no ve mal que haya posibles confinamientos selectivos en la Comunidad de Madrid aunque ha pedido al Gobierno regional que dé más información al respecto . «Es una decisión que va a afectar a la vida diaria. Entiendo que la situación es complicada y, de entrada, no me extraña no me parece mal que se hagan estos confinamientos, pero necesitamos más información, si va a alcanzar a barrios... distritos...», ha trasladado Gabilondo en declaraciones a 'Telemadrid', recogidas por Ep.

No obstante, el portavoz socialista ha afeado a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que durante el Debate del Estado de la Región celebrados el lunes y martes no comentara a la oposición esta posibilidad , algo que les hubiera permitido «debatir y aportar». A su parecer, la situación en Madrid es «inquietante» y es necesario «tomar medidas». «No criticamos que se adopten, sino que no se nos tenga en cuenta para colaborar », ha insistido. Por último, el líder de la oposición espera que estas medidas restrictivas no provoquen el problema de que la gente empiece a moverse a otros barrios y «aumenten los contagios» por otras zonas.

Al respecto, la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís , confía en que «no sea necesario» ir a confinamientos selectivos en la ciudad pero ha asegurado que habrá coordinación entre Comunidad y Ayuntamiento si los hay. «Comunidad y Ayuntamiento trabajarán de forma sincronizada, irán de la mano con las medidas que se tengan que tomar. Si finalmente se toman tienen un único objetivo, salvar vidas. Ahora tenemos que caminar en una misma dirección. Nosotros pondremos todo de nuestra parte para garantizar que esas medidas de nuevas restricciones se hacen de manera efectiva», ha manifestado.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida , no obvia las dificultades que entrañarían confinamientos selectivos en la ciudad, aunque no se asustarían ante ellos y garantizarían las medidas necesarias para su cumplimiento, para a renglón seguido destacar la estabilización de los casos de coronavirus. El regidor ha asegurado que el contacto con la Comunidad es frecuente, Administración que cuenta con el «compromiso» del Ayuntamiento para que esas medidas de restricciones, si finalmente se adoptaran, tengan plena vigencia en la capital. A continuación, el alcalde ha subrayado a la «estabilización del número de contagios de Madrid», una «primera meta» pero hay que ir a la siguiente, «bajar el número de infectados».

Por su parte, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Mónica García , ha acusado a Ayuso de «obsequiarnos con una nueva dosis de improvisación y de caos» . García ha criticado que «primero ha sido el viceconsejero el que ha hablado de confinamientos selectivos a través del whatsapp que luego la señora Ayuso ha llegado a desmentir». Además, ha asegurado que «no serían confinamientos selectivos sino segregativos, porque vienen a segregar y a estigmatizar a los barrios del sur y que además no solucionan el probrema que se podría haber solucionado si Ayuso hubiera contratado a los rastreadores que necesitamos».