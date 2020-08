Gabilondo corrige a José Manuel Franco sobre la posible moción de censura a Ayuso «En estos momentos, la preocupación es la pandemia y la vuelta al cole», afirma el portavoz del PSOE en la Asamblea

Sara Medialdea MADRID Actualizado: 18/08/2020 17:24h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas La sombra del adelanto electoral en la Comunidad de Madrid flota tras el último choque PP-Cs

El portavoz del grupo parlamentario del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha corregido al secretario general de su partido en Madrid, el también delegado del Gobierno José Manuel Franco, sobre la moción de censura contra Díaz Ayuso que plantearía esta formación. Mientras éste señalaba en diversas entrevistas que no se descartaba y que «cada día cobra más fuerza» esta opción, Gabilondo rebajaba la intensidad del mensaje, anteponiendo la preocupación por la crisis sanitaria y la vuelta al cole a cualquier otro asunto: «Ahora la preocupación es la pandemia», no una moción de censura.

Franco era muy directo en las entrevistas, con Antena 3 TV y El País, al referirse a la posibilidad de una moción de censura contra la presidenta regional: afirmaba que «no la descartamos» aunque puntualizaba que «no está decidida, ni mucho menos; primero hay que hablar con otras fuerzas políticas, pero esta situación se hace insostenible». En el diario indicaba que presentarla era una opción que «cada día cobra más fuerza».

Sin embargo, Gabilondo ha realizado unas manifestaciones que templan visiblemente el mensaje, y en cierto modo corrigen la rotundidad del secretario general de los socialistas madrileños. Preguntado sobre esta moción de censura en Telemadrid, el líder del PSOE en la Asamblea - y la persona que interpondría y encabezaría esa moción de censura- insiste en que aunque no la descarta, «en estos momentos» su preocupación real es la pandemia y la vuelta al colegio.

Según ha señalado el portavoz parlamentario, hay una «relación extraordinaria y una comunicación permanente (con Franco), hace menos de dos días que he hablado de estas cosas, pero ahora estamos muy centrados en el comienzo de curso y la evolución de la pandemia».

«Siempre he dicho que la acción del gobierno es censurable y siempre he dicho que no se descarta la moción», dice Gabilondo, pero a continuación recuerda que «sólo somos un grupo y hace falta sumar para pensar en esta posibilidad y sumar pasa también por hablar despacio entre todos los grupos».

En el caso de que esta iniciativa «finalmente se considera que tiene que ser puesta en marcha pues comenzaremos las conversaciones. En estos momentos, en estos veinte días que estamos (antes del regreso a las aulas), creánnos de verdad que nuestra preocupación es la pandemia y la vuelta al colegio».