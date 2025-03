Fernando Prados: «En Ifema sufrimos las mismas críticas, con la misma demagogia»

Fernando Prados es especialista en emergencias: como componente del SAMUR, cubrió el brutal atentado del 11-M. Y unos años después, en 2010, acudió a dar apoyo sanitario al Haití destruido por un fortísimo terremoto. A la pandemia ya se enfrentó, cara a cara, ... en el hospital provisional de Ifema, en cuya dirección participó a las órdenes de Antonio Zapatero. Ahora, se estrena al frente del Hospital Isabel Zendal, un nuevo concepto de recinto sanitario.

¿Cómo le sienta escuchar que el Zendal es un hospital de cartón piedra, o un plató de televisión?

(Ríe) Bueno, yo soy el gerente, no el padre de la criatura, al que evidentemente le sentaría mal. Pero vamos a ver, yo ya estuve en Ifema, donde recibimos las mismas críticas con el mismo tono y la misma demagogia. Fuimos todos conscientes de que había muchas cosas que mejorar, pero la verdad es que el trabajo que se realizó allí fue extraordinario. Aquí todavía no hemos empezado, pero tiene la misma pinta de aquello. En cuanto nos pongamos a ver los resultados, posiblemente todas esas críticas se olviden, como se olvidaron en Ifema.

Pero hay aspectos que chocan. Por ejemplo, ¿por qué no hay personal?

Porque este no es un hospital más; no va a tener asociadas tarjetas sanitarias de vecinos de Valdebebas ni de ningún lado, no va a ser hospital de referencia de ninguna población. No está diseñado como hospital, sino como herramienta de apoyo a los hospitales. La Sanidad madrileña es la mejor de España, dicho desde muchos sitios: tiene siete de los mejores hospitales del país, y es una referencia a nivel internacional. Pero hemos visto en la pandemia que cuando esos hospitales trabajan por encima de los niveles de saturación, dejan de hacer bien los procesos, y de atender a los pacientes con los niveles de calidad asistencial que requiere nuestro sistema, y a los que no estamos dispuestos a renunciar. En Ifema nos dimos cuenta que trasladando allí a los pacientes que estaban saturando los espacios de los hospitales e impedían el buen desarrollo de la actividad normal, conseguíamos que todos recibieran mejor asistencia.

¿Pero quién formará la plantilla del Zendal?

Vamos a dotarlo de personal del Sermas; ha habido 11.000 contratos de refuerzo del Covid. Y de esos contratos, por especialidad y por antigüedad vamos a destinar personal al Zendal. Lo hacemos porque nos vamos a llevar pacientes Covid de los hospitales, y necesitamos a los profesionales que están atendiendo ahora a esos pacientes Covid. El día de mañana, el Zendal atenderá a otros pacientes, porque el sistema tendrá otras necesidades. Entonces, cogeremos a profesionales de esa especialidad. No tiene ningún sentido que este hospital tenga un personal fijo: si requiero ginecólogos, el oftalmólogo no tendría trabajo, y viceversa. Hemos pedido voluntarios y se han presentado suficientes para empezar a mover el Zendal.

¿Pero eso no es desnudar a un santo para vestir a otro?

Todo el personal que entra en el hospital deja una vacante que los gerentes de esos otros centros tendrán que buscar la fórmula para que no tenga repercusión en su calidad asistencial. Pero en Madrid están contratados más de 90.000 trabajadores en el SERMAS, un sistema que, recuerdo, se ha reforzado con 11.000 personas, y como mucho, en caso de tener que llenar el Hospital Zendal , tendremos que utilizar a 600 o 700 de esos profesionales.

¿Habrá alguna época del año en que el Zendal esté cerrado?

Lo normal es que el hospital tenga la actividad que le marquen las necesidades de los hospitales. Las actuales son enormes, tanto por cosas previstas como imprevistas. Tenemos la gripe todos los años, y siempre tenemos que aumentar el número de camas para poder atender a esos pacientes. Y hay otras patologías estacionales donde los hospitales estoy seguro que van a solicitar que el Zendal se ponga en marcha. Este hospital es muy versátil: tiene la posibilidad de adaptarse a lo que necesite.

Los primeros pacientes serán de Covid. ¿Cómo se van a seleccionar?

Desde las Urgencias de los hospitales, se enviarán pacientes de un perfil similar a los que se vieron en Ifema : que requieran ingreso pero no tengan otras patologías que agraven el posible pronóstico de esa persona. Si con ese perfil conseguimos el objetivo de que los hospitales puedan trabajar con normalidad, lo mantendremos. Si vemos que los hospitales tienen mayores necesidades, y acogiendo un perfil de paciente más grave o con peor pronóstico empezamos a conseguir que pierdan esa saturación que tienen, nos iremos adaptando a ello.

¿Cuándo llegarán los primeros?

Estaremos preparados a mediados o finales de la próxima semana. El hospital no va a recoger ningún paciente propio, sino que van a venir de las Urgencias de otros hospitales. Son ellos los que tienen que valorar qué necesidades tienen de liberar plantas de pacientes Covid. Y no las van a liberar sacando a pacientes que ya tienen en sus habitaciones, sino no ingresando nuevos pacientes.

Es decir, alguien que crea que tenga Covid no tiene que ir al Zendal

No, no, nosotros no tenemos Urgencias, no somos un hospital de referencia de nadie. Son los otros hospitales los que nos derivan los pacientes.

¿Por qué el Hospital no tiene quirófanos?

Porque cuando nos hemos planteado que se va a dedicar monográficamente a tratar pacientes Covid, hemos visto que necesitan cuidados intensivos e intermedios, pero no requieren cirugía. Hombre, pudiera ser que algún paciente, en el transcurso de su enfermedad Covid, tuviera una apendicitis y hubiera que operarlo. En ese caso, le trasladaríamos a un hospital con quirófanos. No tendría ningún sentido que tengamos algo que está funcionando perfectamente en los otros hospitales. No venimos a sustituir la actividad de los hospitales, venimos a posibilitarla.

Tener salas grandes, en lugar de habitaciones individuales, ¿qué ventaja tiene para el paciente? Porque parece que falta intimidad.

Para un paciente normal, sería falta de intimidad. Pero los pacientes Covid no pueden ver a sus familiares, y tienen que estar metidos en su habitación, para no contagiar. Esos pacientes tienen ya de por sí un problema muy serio de soledad. Ni pueden darse paseos; solo estar metidos en su habitación viendo la tele. En este caso, van a verse favorecidos porque van a estar con más gente, van a tener espacio para poderse mover. Como vimos en Ifema, pueden hacer relaciones de amistad con otros pacientes o con el personal sanitario.

¿Nos espera un invierno terrible, desde el punto de vista sanitario?

Soy muy optimista: creo que no, las cosas tienen que ir a mejor, porque han ido muy, muy, muy, muy mal. Además, el trabajo que se está haciendo Salud Pública y el Plan anti-Covid es increíble, y está siendo admirado por todas las publicaciones que sale. Pero de todas maneras, todavía queda Covid.