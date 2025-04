Vox se enroca en eliminar «chiringuitos» y compromete los presupuestos de Almeida hasta última hora

Menos de 50 millones de euros, apenas el 1% del presupuesto de Madrid (4.684 millones), separan aún a Vox y el Gobierno de PP y Cs de alcanzar un acuerdo para aprobar las cuentas de la capital . Cuando restan solo unas horas para la votación, programada para el lunes a las diez de la mañana, la negociación sigue enrocada en las líneas rojas de la formación encabezada por Javier Ortega Smith : eliminar las subvenciones a «chiringuitos de la extrema izquierda» y rebajar los impuestos.

«A pesar del clima general de entendimiento, las negociaciones no avanzan como nos gustaría », advierten en Vox, cuyos cuatro ediles son clave para lograr la mayoría con PP (15) y Cs (11). Aunque el tiempo apremia, el partido conservador no se mueve un ápice de sus exigencias, señalando a la Federación Regional de Asociaciones Vecinales (FRAVM) como el mayor exponente de «las redes clientelares de la extrema izquierda». El grupo de Ortega Smith defiende que ese dinero debería destinarse a ayudas sociales para 3.000 familias en situación de necesidad.

La reducción de subvenciones nominativas y adjudicaciones «a dedo», recordadas ayer por José Luis Martínez-Almeida en una entrevista con ABC , no son suficientes en primera instancia. Vox quiere más, por mucho que la cifra sea casi irrisoria en comparación con el presupuesto total. «Necesitamos un mayor acercamiento a ese 1% que realmente nos separaría de los presupuestos de Carmena y evitaría el continuismo ideológico de la extrema izquierda», insisten en Vox.

Este escenario, que no se resolverá hasta el mismo día del pleno, como en la negociación por la investidura, abre un futuro incierto. Aunque Vox acepte las rebajas fiscales del PP, la realidad es que no sería viable. Las cuentas quedarían descuadradas, con unos gastos basados en una recaudación inexistente y que no podría desarrollarse. Así, si el próximo 31 de diciembre no se han aprobado los presupuestos, automáticamente se prorrogarían los diseñados por Manuela Carmena . «Tendría un problema al explicar a los madrileños que las ordenanzas fiscales que les rebajan 82 millones no se pueden aprobar», destacó Almeida.

Aunque en el tema impositivo existe una mayor sintonía entre las partes, tampoco había acuerdo el sábado por la tarde. Vox no se conforma tampoco con la bajada del IBI planteada, del 0,483%, y exige que se reduzca hasta el 0,4%, el tipo mínimo legal.