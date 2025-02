Duelo en la cumbre del soul con nombre de mujer en Ifema

El espacio Abre Madrid va a rendir homenaje esta semana a dos reinas del soul caídas en combate, pero cuya influencia seguirá resonando durante años en el mundo de la música . Serán dos veladas (miércoles y jueves a las 22 horas, 14 euros) dedicadas a portentosas vocalistas a las que no es nada fácil rendir tributo. Pero los grupos The Amy’s Soul y The Lucky Dices (núcleo del homenaje a Franklin) están dispuestos a darlo todo para que los fans que se acerquen a Ifema a ver estos conciertos no sólo se diviertan, sino que vuelvan a casa con la sensación de haber visto algo de calidad.

«Tenemos muchísimas ganas de que nos conozcan en Madrid», dice Júlia Isern, la encargada de dar voz a los hits de Amy Winehouse mañana. El proyecto fue idea de la pianista del grupo, Laura Díaz, y lleva ya tres años rindiendo tributo a la artista británica . «En realidad todos somos fans, así que fue fácil decir que sí», cuenta Isern, antes de explicar algunas de las dificultades que entrañan homenajes como este . «Para empezar, es complicado definir el repertorio porque tenía muchas canciones buenas. Pero nunca faltan los hits que conoce todo el mundo, y que nuestro público siempre quiere escuchar. Después vamos eligiendo otras que no son tan conocidas, para que la gente descubra cosas nuevas que son muy desconocidas y son increíbles ». Otro reto de estos conciertos es «cumplir las expectativas de la gente», apunta Isern, cosa que podría parecer imposible, pero «lo cierto es que creemos que lo conseguimos, porque nos han puesto muy buenas puntuaciones en las guías de ocio ».

Isern, que cumple años dos días después de la fecha de la muerte de Winehouse, sufrió como el resto de fans cuando la diva murió . «A mí me ayudó mucho a través de su música», asegura la vocalista, que siempre sube al escenario caracterizada como su ídolo, «como el resto del grupo», apunta. «Todos salimos colocados igual que en el famoso concierto de Shepherd’s Bush Empire en Londres, y lo hacemos todo con mucho respeto, porque era una pedazo de cantante, con una presencia increíble , y eso da un poco de miedo», indica.

Al día siguiente, la homenajeada será Aretha Franklin, otra diva del soul con aún más leyenda y que también nos dejó en 2018, siete años después que Winehouse. «Estamos ilusionadísimos», dice Rocio Anguè, voz principal en este proyecto musical que involucra a miembros de The Lucky Dices.

Si en el caso de Winehouse era difícil elegir el repertorio, se pueden imaginar cómo será con el amplísimo cancionero de Franklin. «Es una locura», asegura Anguè, «porque hizo canciones para todo tipo de gustos y todas ellas canciones que gustan», pero puede darnos algunas pistas de lo que nunca deja de sonar en su espectáculo: «No faltan "Think", "Respect", "Natural woman" o "I say a little prayer", pero también incluimos algunas menos conocidas para que la gente pueda aprender algo nuevo sobre Aretha ».

Anguè dice medio en serio medio en broma que las dificultades de este reto a nivel vocal son «todas las del mundo», sobre todo porque «los temas están en los tonos originales y llegar a los agudos a los que llegaba ella, que eran muy especiales, no es nada fácil. Ella era bastante sobrenatural en ese sentido, y por eso hay que estar muy en forma antes de dar uno de estos conciertos . Cada actuación es como una master-class de canto».