Sin avances en la fase 0 ampliada: «Es una zona comercial y la gente no compra»

El buen clima alentó ayer a los ciudadanos a disfrutar de otro pequeño avance en la desescalada , en la que Madrid avanza sin prisa pero sin pausa . Como Barcelona, la región, aunque continúa en la fase 0, incorpora esta semana varias medidas de alivio para recuperar cuanto antes la «nueva normalidad».

Muchos comercios de menos de 400 metros cuadrados pudieron retomar su actividad; esta vez, sin cita previa , un sistema que no acababa de convencer a muchos. La calle de Fuencarral, una de las zonas comerciales por excelencia de la capital, es el fiel reflejo de este pequeño paso. «Hemos notado más movimiento que la semana pasada, hay más movimiento en la calle, alguna tienda más abierta», aseguraba ayer Carles, empleado en una tienda de cosmética. Según la normativa publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), todos los locales deben reducir sus aforos al 30 por ciento. En cuanto al resto de medidas de seguridad, cada uno de los establecimientos apaña sus particulares protocolos, si bien no faltan guantes, geles y carteles con indicaciones para los clientes.

Los fieles también pudieron recuperar ayer su rutina y asistir a misa por primera vez en dos meses . Igual que los comercios, cada iglesia organizó su apertura y cierre, siguiendo las indicaciones del Arzobispado de Madrid, con un aforo de un tercio de su capacidad. Las ceremonias estuvieron marcadas por el uso de mascarillas y la eliminación del gesto de darse la paz, entre otras cosas.

Esta semana se ha puesto en marcha el que es quizá uno de los servicios más necesarios. Los familiares pudieron velar ayer a sus seres queridos en los tanatorios. Eso sí, las salas disponían de un aforo máximo de diez personas y se debía guardar la distancia interpersonal. Pese a ello, se trata, sin duda, de un alivio.

Adaptados al «momento paseo»

Ayer eran los locales cerrados los que podían contarse con los dedos de las manos en la calle de Fuencarral. Atrás ha quedado la desalentadora imagen de persianas bajadas ante aceras desiertas. A primera vista, la «nueva normalidad» no es tan diferente. Aunque los rostros se protegen con mascarillas y cada comercio de esta zona céntrica ha implantado sus propias medidas de seguridad contra el Covid-19 .

Una zapatería impide la entrada con una cinta para evitar el paso de varios clientes al mismo tiempo, un cartel de una tienda de moda pide el uso de mascarilla y el mostrador de un local de productos para el café se ha trasladado a la puerta. «La tienda es muy pequeña, preferimos hacerlo así», comenta el empleado, que ya abrió la semana pasada, cuando solo se podía atender con cita previa. Justo enfrente, otro establecimiento que vende tés ya no permite a los clientes oler sus productos. «Es una zona comercial, pero la gente no sale a comprar », lamenta la dependienta. A lo largo de la mañana ha dado la bienvenida a una decena de personas. «Antes atendía al doble de gente en el mismo tiempo», asegura. «No podemos probar el producto a los clientes, ni masajes de manos, ni maquillaje. Todos los probadores los hemos desechado por seguridad», relata Carles, uno de los trabajadores en una tienda de The Body Shop. Este local también reanudó su actividad la semana pasada y ahora han ampliado el aforo, a tres personas en lugar de una. «Nos hemos adaptado al momento paseo», añade Carles. Con él, otros tres empleados de esta tienda de cosmética se han reincorporado a su puesto, con horarios reducidos dado el «poco volumen de trabajo» .

«La gente puede probarse lo que quiera» , asegura, no muy lejos, Laura, en una tienda de la marca El Ganso. Para ello, siguen un estricto protocolo: pulverizan un desinfectante para después utilizar la vaporeta sobre las prendas, que mantienen en una «zona de cuarentena» antes de volverlas a exponer. Desde que abrieron la semana pasada, el producto más codiciado son sus mascarillas de tela. «En cuanto se ponen a la venta se agotan, tenemos muchísimos clientes preguntando por ellas», confirma Laura. De hecho, poco después de abrir el local, un hombre entra en su busca.

Laura, empleada en una tienda de El Ganso, posa con una de las mascarillas de la marca ISABEL PERMUY

Aunque la tónica es avanzar en la apertura que se inició la semana pasada, algunos comercios regresaron ayer por primera vez. «Eso de la cita previa no nos convencía», comenta Gema, entre carteles que anuncian descuentos en bolsos y maletas. Una máquina de ozono , guantes, geles y un aforo máximo de dos personas es su particular protocolo.

Mascarillas y distancia en los tanatorios

Las pantallas en la recepción del Tanatorio de la M-30 vuelven a brillar con el nombre de los fallecidos y la sala donde se encuentran. El silencio de los reunidos mientras despiden a sus allegados ha regresado a las instalaciones municipales; su entrada ahora decorada con mamparas de plástico e indicaciones en el suelo para mantener la distancia de seguridad. Los grupos son más reducidos, pues en esta fase 0 ampliada solo permite un máximo de diez personas por habitación y las palabras de consuelo se pronuncian tras las mascarillas.

«Llevamos dos semanas trabajando en este protocolo de seguridad para poder abrir en cuanto la normativa lo permitiera. Es necesario despedirse de los seres queridos», explica el director de comunicación del tanatorio, Javier Ruiz. Las familias reciben al llegar un «kit de cortesía» con mascarilla y guantes. Se les pide que mantengan la distancia interpersonal, que se cubran con mascarilla, que se laven las manos... « No hacemos distinción entre familias Covid y no Covid ; garantizamos la seguridad para que todos puedan velar», añade Ruiz.

Familiares cumplen las medidas de seguridad en el Tanatorio de la M-30 ISABEL PERMUY

Hasta 18 salas han estado ocupadas a lo largo de esta primera mañana. «Es prácticamente un día normal» , apunta Ruiz, que señala que el número de fallecidos diarios en Madrid ya ronda los 80 y se acerca a la media habitual. Antes de la pandemia y durante los últimos tres años, esa cifra alcanzaba las 75 muertes. Antes y ahora, las dos instalaciones municipales —junto a la M-30 y el Tanatorio Sur— asumen alrededor del 30 por ciento de las defunciones.

A la salida del recinto, un hombre mayor pasea. Ha muerto su cuñado. Confirma que es un alivio poder velarle y continúa su camino. «Menos mal», es la respuesta de otro hombre, rodeado por su familia, a que estos servicios funcionen de nuevo. Su suegro falleció el pasado sábado, «no por coronavirus», apunta. «Quizá podéis velarlo», asegura le dijo la funeraria el mismo día, a las once de la noche. « Hemos podido hacerlo por una franja de unas horas , si no, habría que embalsamarlo...», cuenta sobre su buena suerte. Su situación es idéntica a la de otras familias, que el sábado se apresuraron a pedir los servicios del tanatorio.

Las primeras misas

Las notas del órgano inundan la parroquia del Salvador y San Nicolás para llamar a los fieles a la segunda y última misa del día. Apenas una quincena de personas elevan su voz para unirse a la oración. El coro lo forman ahora dos mujeres. «Es la primera misa con la distancia de seguridad», comenta el párroco, Ubaldo Moreno, de 89 años, al poco de comenzar el oficio, el primero que celebra frente a sus fieles en dos meses. «Me da un poco de pena, los lunes no cabía una persona más», añade en el día de San Nicolás.

Los fieles, en misa, en la parroquia del Salvador y San Nicolás ISABEL PERMUY

Como el resto de iglesias que abrieron ayer sus puertas, esta parroquia, en la calle de Atocha, siguió las indicaciones del Arzobispado de Madrid. Solo un tercio del aforo, las pilas de agua bendita vacías, los fieles pronuncian las oraciones a través de las mascarillas. En la parroquia de Ubaldo, un bote de gel desinfectante da la bienvenida en la entrada. «Tenemos la iglesia llena de pegatinas» , bromea. «Solo aquí se puede sentar el fiel», rezan estas señales, repartidas por la bancada.

En el altar, Ubaldo pasa una luz ultravioleta sobre el cáliz y el copón . Explica que es para desinfectar. Mediante un gesto, recuerda que se debe ofrecer la mano y no los labios a la hora de comulgar. Durante el acto de la paz, nadie se inmuta. Pese a ser una misa diferente, los asistentes abandonan el templo agradecidos. «Ha sido muy emocionante», asegura Palmira; sus ojos transmiten la sonrisa que oculta su mascarilla.

Los museos mantienen el cierre

A pesar de que esta ampliación de la fase 0 contempla la reapertura de los museos, los espacios culturales de la Comunidad de Madrid han preferido esperar. Requieren tiempo para implantar la retahíla de medidas que garantice la seguridad de sus visitantes. «Estamos trabajando a contrarreloj para implantar todas y cada una de las medidas sanitarias, entre las que estará el uso obligatorio de mascarillas», informó, un día después de la publicación en el BOE, la consejera de Cultura y Turismo del Ejecutivo regional, Marta Rivera de la Cruz .

El Museo Reina Sofía, cerrado EFE

Por ello, los museos carecen todavía de fecha de reapertura —los grandes, como El Prado, no abrirán antes de junio—, mientras sus técnicos ponen a punto todas estas medidas, también en las bibliotecas públicas, el Archivo Regional y el Archivo Histórico de Protocolos. Además del uso obligatorio de mascarillas, el aforo quedará reducido a un 33 por ciento en una primera etapa, que después se ampliará al 50 por ciento. Entre otras cosas, se pondrá a disposición del público gel hidroalcohólico, un sistema de espera en el acceso para mantener la distancia interpersonal y entradas virtuales (a través de enlaces web y códigos QR).

Madrid no solo se centra en los museos. «También estamos poniendo ya en marcha las medidas oportunas en nuestros teatros, salas de exposiciones y centros culturales , aunque la apertura de estos espacios figura en la fase 2», añadió la consejera.