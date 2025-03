Coronavirus Madrid directo: Los test rápidos antígenos comenzarán a realizarse esta semana o la próxima

18.00

La Comunidad de Madrid ha registrado 3.809 casos nuevos de coronavirus, de los que 1.011 se asignan a las últimas 24 horas y el resto a días anteriores, y 40 fallecidos en hospitales, según el informe de la situación epidemiológica de este miércoles, con datos a cierre del día anterior. Así, los datos reflejan que los casos siguen en aumento, mientras el número de pacientes hospitalizados se ha incrementado hasta situarse en 3.174 y el de pacientes en UCI hasta 430.

15.30

El vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado , ha avanzado este miércoles que la Comunidad de Madrid pedirá al Gobierno que «desatasque la burocracia» de la gestión de las bajas médicas por positivo en covid-19, para que puedan emitirse de forma telemática y reducir la afluencia de personas en los centros de salud. En rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, Aguado ha señalado que el Gobierno madrileño trasladará mañana esta petición al Ejecutivo central, así como apoyo militar urgente para labores de desinfección y realización de test en las 37 áreas básicas de salud y el despliegue de 222 efectivos de la Policía y la Guardia Civil. Lo hará en la reunión del «Grupo Covid-19» con representantes de ambas administraciones creado para coordinar la estrategia en la lucha contra la pandemia.

14.30

Comisiones Obreras considera que la cifra de 832 aulas y 13.856 alumnos en cuarentena en la región, anunciada por la Consejería de Sanidad, «se queda corta» y considera que «hay más» ya que la Dirección de Salud Pública «tarda hasta cinco días» en contestar a las llamadas de los colegios. «Las cifras se nos quedan cortas. Salud Pública va con retraso porque no está atendiendo a los centros con la agilidad y celeridad necesarias», ha dicho la secretaria de Enseñanza de CCOO, Isabel Galvín, tras conocer los datos anunciados hoy por la Consejería de Sanidad. En el segundo día de la huelga educativa convocada ayer y hoy por CCOO, UGT, STEM y la CGT, los sindicatos coinciden en que Salud Pública tarda «entre dos y hasta cinco días» en responder a las llamadas de los centros ante un posible caso de coronavirus.

13.30

Los alcaldes de Getafe, Fuenlabrada y San Sebastián de los Reyes han remitido sendas cartas al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, solicitándole datos «de todas las áreas sanitarias de la región en el momento de entrar en vigor la orden de limitación de movilidad». Los regidores Sara Hernández (Getafe), Javier Ayala (Fuenlabrada) y Narciso Romero (S.S. Reyes), todos ellos del PSOE, quieren conocer «el dato exacto» de los contagios que había en todas las zonas de la región en el momento en el que entró en vigor dicha orden para las 37 áreas sanitarias que se han visto afectadas, algunas de las cuales se encuentran en sus municipios. También reclaman datos exactos «acerca de crecimiento de contagios, así como los criterios técnicos, sanitarios, económicos o de cualquier otro tipo aplicados para discriminar qué zonas debían ser objeto de medidas específicas», según ha señalado el alcalde de Fuenlabrada en su misiva.

12.30

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís , ha pedido «responsabilidad» a los madrileños que viven en los distritos que no están afectados por las limitaciones a la movilidad «para no tener que tomar más restricciones» en el resto de la capital. «Todo Madrid está afectado», ha afirmado Villacís en una entrevista con Antena 3, donde ha remarcado que 16 zonas básicas de salud más de la ciudad superan la tasa de incidencia del coronavirus de 1.000 contagios por cada 100.000 habitantes, uno de los marcadores para adoptar medidas más restrictivas para frenar la expansión de la covid-19.

12.00

Los test rápidos antígenos comenzarán a realizarse esta semana o la próxima de forma simultánea en las 37 zonas básicas de salud afectadas por las limitaciones de movilidad, pero dando prioridad a los lugares donde se sabe que hay una mayor transmisión del coronavirus.

11.35

Antonio Zapatero ha incidido en que la situación de Madrid está «estable» y con una tendencia «leve» hacia la mejoría. Sobre el número de casos y el señalamiento que se está produciendo desde otras zonas de España, el viceconsejero ha asegurado que no se trata de un problema exclusivo de Madrid. «Nos consta que a Madrid han llegado casos importados de otras comunidades autónomas», ha dicho.

11.22

Preguntado por cómo se realizarán los posibles nuevos confinamientos selectivos en nuevas zonas de salud básica, el viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19 de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero , ha precisado: «Se harán en función de los perímetros y nucleos poblacionales».

11.15

«Esto que estamos haciendo tiene un sentido. Vamos a intentar evitar el confinamiento por todos los medios porque tendría consecuencias nefastas para la Comunidad. Estoy convencido de que las medidas tomadas van a ser positivas y van a funcionar», ha añadido Zapatero durante su comparecencia.

11.10

Durante su intervención, Zapatero ha apuntado que se están analizando los «aforos de restauración» para determinar nuevas medidas si fuera necesario.

11.05

El hospital abrirá en función de las necesidades del sistema. No hay fecha fijada para ello todavía. Lo que sí ha asegurado es que la contratación para la eventual apertura de este o cualquier otro centro de apoyo será «remunerada». «No estamos hablando en ningún caso de que no vayan a ser retribuidos, aunque sí que será voluntaria su presencia en estos espacios», ha matizado. «En principio no serán profesionales de la Atención Primaria », ha añadido.

11.00

«Necesitamos que la población se descargue la aplicación cuando antes», ha solicitado la directora de Salud Pública tras informar de que aún no tienen datos sobre la App Radar Covid.

10.58

Antonio Zapatero ha informado de que el viernes se sabrán las nuevas zonas afectadas por las limitaciones de movilidad que ya están en vigor en 37 zonas de salud básica de la capital y varios municipios de la región. «Es algo que estamos estudiando y no nos queremos precipitar». «La decisión definitiva de esta cuestión la tendremos probablemente resuelta el viernes, si bien lo más importante de todo esto es tener claro que nada vale si no somos responsables con las distancia de seguridad, con las medidas de higiene y, por supuesto, con la puesta de la mascarilla», ha añadido.

10.50

Andradas asegura que los municipios, además de informar de las limitaciones, deben controlar y supervisar los aislamientos y cuarentenas de aquellos casos diagnosticados para evitar la propagación del virus.

10.45

La Comunidad de Madrid baraja la posibilidad de reforzar la Atención Primaria con contrataciones de profesionales procedentes de otras Comunidades Autónomas con una tasa de incidencia del virus inferior a la de la región madrileña.

10.40

La directora general de Salud Pública de la Comunidad de Madrid ha informado de que sólo existe un centro de Educación Infantil en toda la región cerrado por completo por Covid-19. Según los datos de la Comunidad existen 832 aulas cerradas por incidencia del virus, lo que supone sólo el 1,4% del total de la región –1,1% del total del alumnado–.

10.30

La Comunidad de Madrid cuenta ya con la autorización del Ministerio de Sanidad para utilizar ya los 5 millones de test antigénicos de los que dispone para el cribado de asintomáticos y sintomáticos en diversos ámbitos asistenciales. Ya se ha iniciado su uso en Urgencias y la semana que viene se podrá poner en marcha en Atención Primaria.

10.30

El viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19 de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero ha informado que existen 181 brotes, solo 21 activos. La mayor incidencia de casos continua siendo mayor en el sur. 55.239 ingresados. Hay 417 pacientes en la UCI. Asimismo, ha indicado que no hay ningún centro de salud cerrado en la región.

10.20

Un control de la Policía Municipal criba a los vehículos que circulan bajo el puente sobre la avenida de la Albufera, en Puente de Vallecas, el distrito con mayor número de zonas restringidas. Tras dos días de controles informativos, hoy comenzaban las sanciones. No obstante, la Comunidad de Madrid ha afirmado hoy que no habrá multas hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ratifique las nuevas restricciones. Aún así, esta mañana, los agentes están realizando propuestas de sanción. “Tenemos la orden de denunciar, y luego la Administración actuará en consecuencia de la decisión del TSJM”, asegura uno de los agentes desplegados. Con todo, añade que “la gente está muy concienciada”. Informa Cris de Quiroga

10.00 horas

El viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19 de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero, y la directora general de Salud Pública, Elena Andradas, comparecerán a las 10.30 h –una hora después de lo previsto incialmente– para informar sobre la situación epidemiológica y asistencial por el coronavirus en la región, en la Consejería de Sanidad.