Un concierto para convertirse en Freddie Mercury por un día La Plaza de Colón acoge un homenaje al mítico cantante, que hoy cumpliría 72 años

Los fans de Freddie Mercury nunca dejan de recordar al cantante en la fecha de su nacimiento. Pero hoy, día en que cumpliría 72 años, están de enhorabuena porque tienen una cita multitudinaria en los Jardines del Descubrimiento de la Plaza de Colón, donde Hard Rock Cafe ha organizado una gran fiesta de homenaje.

A partir de las 20.30h se podrá disfrutar al aire libre del concierto de A Night at the Opera, grupo de tributo a Queen avalado por el guitarrista Brian May. Liderado por el famoso cantante Ronnie Romero y el director musical y guitarrista Danny Gómez (quien también participó en «We Will Rock You» y ha colaborado con Brian May), este conjunto interpretará los grandes clásicos de la banda británica con la ayuda de varios invitados estelares del pop español.

Desde Operación Triunfo

Uno de ellos es el «triunfito» Agoney, que asegura que «Queen ha sido y es una gran inspiración, un grupo con seña de identidad y con gran magnetismo que no creo que pueda dejar indiferente a nadie». Para Ruth Lorenzo, otra de las sorpresas de la velada, Queen es «una de las bandas que me han marcado a nivel musical, son un referente de sonido inmortal, y pase el tiempo que pase siempre marcan tendencia. Como cantante vocalista y compositor creo que no ha habido nadie comparable a Freddie».

También estarán Carlos Escovedo de Söber, que considera a Queen «la banda madre del rock contemporáneo», y Ana Molina, que describe sus discos como «algo que perdura y perdurará a través de la Historia, que crece contigo y te acompaña durante tu vida, como la música clásica del Rock»; además de otros artistas como la jovencísima promesa Lennon Jon, un artista de nueve años que cantará una canción.

La organización anima a todos los seguidores del artista a disfrazarse de Freddie Mercury para acudir a esta fiesta, cuya recaudación (las entradas se agotaron al cierre de esta edición) se donará íntegramente a la organización The Mercury Phoenix Trust, creada por el propio grupo y centrada en la lucha contra la enfermedad que acabó con la vida del inolvidable vocalista, el SIDA.

Se sortearán muchos premios relacionados con la legendaria banda británica, incluyendo tres camisetas firmadas por Rami Malek (el actor que interpreta a Freddie Mercury en el biopic que se estrenará en octubre, «Bohemian Rhapsody»), así como entradas de cine para ver el filme y un viaje de un fin de semana para dos personas a Montreux (Suiza),para disfrutar del Queen Studio Experience, una visita al estudio Mountain donde el grupo grabó siete de sus mejores discos.

La leyenda Queen

«Queen es la fuente de la que todo rockero debería beber, Freddie fue el cantante y frontman perfecto», asegura Ronnie Romero, que además de interpretar a Mercury econ A Night at the Opera, es el cantante de la mítica banda de rock británico Rainbow. El «Brian May» de esta noche, Danny Gómez, cree que «con Queen cambio todo... Por fin el rock, el pop, el funk, el glam, el punk tenían su casa en una sola banda. Una carrera tan larga que les permitió explorar todos los géneros pero tan corta que nunca les permitió volverse aburridos». «Es la mejor banda de rock de la historia», sentencia Lorena Gömez, cantante que también se ha unido a esta fiesta. «Ha sido y será la banda sonora de mi vida y sus temas jamás morirán. El mejor legado que nos ha dejado han sido sus canciones. Son y serán leyenda para toda la vida».