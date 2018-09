Carmena inventa las «participatarias» para esquivar las primarias e imponer su lista La número dos de la alcaldesa negociará la lista electoral con el exJemad como portavoz de Podemos

Marta R. Domingo

@MartaRDomingo Seguir Madrid Actualizado: 13/09/2018 00:27h

Con un lenguaje inventado, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, trató ayer de calmar las turbulentas aguas que se formaron en torno a Ahora Madrid tras anunciar que se presentaría a una candidatura con una plataforma electoral formada por «los mejores de la sociedad» y con el círculo de concejales a los que considera «buenos gestores». Para conjugar un proceso de primarias, como exigen los estatutos de Podemos e Izquierda Unida, con una lista confeccionada al gusto de la regidora, la exmagistrada utilizó el término «participatarias». «Más que primarias, va a haber participatarias. Se me ha ocurrido introducir este nombre nuevo porque yo quisiera que fuera una cosa que surgiera entre todos», justificó, sin apenas concretar más detalles del proceso.

El paso adelante dado por Carmena hizo saltar las alarmas entre los ediles que se veían fuera de la lista soñada por la alcaldesa. El mensaje era directo y claro: Ahora Madrid era pasado y en la futura plataforma ellos no tenían cabida. A ninguno de ellos se le escapaba que ella encabezaría un nuevo proyecto, sin ataduras ni lastres. Inmediatamente después, comenzaron a llover las críticas de Ganemos, IU y la facción anticapitalista de Podemos, formaciones a las que pertenecen los concejales díscolos, que exigen un proceso de primarias abiertas y proporcionales, ya que éste es el único salvoconducto para colarse en la lista de Carmena.

Mientras la alcaldesa pronunciaba este vocablo, su mano derecha, la primera teniente de alcalde Marta Higueras, ya tenía encomendada la tarea de negociar quiénes formarían parte de esa «pléyade» de izquierdas para las elecciones municipales de 2019 que liderará Carmena. La también delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo será quién negocie el encaje de Podemos en su candidatura. Su interlocutor en la formación morada es el secretario general de Podemos en la ciudad de Madrid, Julio Rodríguez, que aspira a convertirse en el número dos de Carmena.

Tras las declaraciones de la alcaldesa, Higueras confirmó que no habrá elecciones primarias, sino un proceso «más amplio», transversal y participativo. De nuevo, como Carmena, lanzó términos ambiguos para pacificar la situación. «Queremos que haya no solo una plataforma sino muchas de muchos sectores, y que todo eso luego confluya en una candidatura», indicó la edil, que corroboró que la regidora no participará en esas negociaciones.

«Lo que queremos es la máxima participación. Cuando todo ese movimiento ciudadano tenga que converger en una candidatura tendremos que ver cómo se conforma, quién la conforma y cómo se eligen a esas personas», comentó Higueras, que no quiere una «participación acotada y cerrada a partidos políticos», aunque las formaciones tendrán cabida, «como cualquier persona independiente». «Queremos que sea absolutamente transversal, una participación ciudadana masiva. Queremos que los ciudadanos participen, que creen las plataformas que luego convergerán o que no creen plataformas pero estén en grupos ciudadanos», subrayó Higueras, que reiteró que quieren que sea «la ciudadanía» quien elija a los representantes.

Tanto de las palabras de la alcaldesa como de las de Higueras se desprende una intención clara de marcar distancias con los partidos políticos, de incidir en que, sean como sean las primarias, será Carmena quién filtre y jerarquice esa plataforma. Conscientes de que necesitan del empuje de la regidora para ocupar algún asiento en el palacio de Cibeles, desde Podemos están dispuestos a claudicar ante las exigencias de la regidora. De hecho, desde la formación de Iglesias, admiten que el sistema de primarias recogido en sus estatutos es compatible con que Carmena, que es independiente, no tenga que competir con otro por el liderazgo de la lista.

Para el PP, lo que va a haber es «el dedo de Carmena, que va a decir “tú sí, tú no, tú sí, tú no”», reprochó el portavoz del Grupo Municipal Popular, José Luis Martínez-Almeida, que considera que la alcaldesa «sólo entiende la participación desde la adhesión inquebrantable a lo que ella pretende, a lo que ella quiere y a sus deseos».