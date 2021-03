Ayuso: «Me gusta mi gobierno, haré muy pocos cambios» La presidenta regional asegura que «no tengo pensado hacer grandes movimientos ni fichajes estrella» en sus listas

La presidenta regional Isabel Díaz Ayuso no quiere incluir muchos cambios en su gobierno futuro, si las urnas se lo permiten: «Me gusta mi gobierno; haré muy pocos cambios» si así lo quieren los madrileños, llamados a las urnas el 4-M. Las encuestas señalan una fuerte subida del PP para esos comicios, pero no una mayoría absoluta, lo que le haría necesitar algún apoyo externo.

La presidenta se ha mostrado contenta con los consejeros con los que ha contado en esta legislatura ahora terminada de forma anticipada por su convocatoria electoral. Por eso, ha insistido en que posiblemente no haya muchos cambios en un futuro.

También rechaza que puedan introducirse muchas novedades en las listas electorales para la Asamblea madrileña. «No tengo pensado hacer grandes movimientos, ni fichajes estrella». Es más, ha añadido tras la reunión del Consejo de Gobierno que «contaré con los mismos equipos y segurié así dando estabilidad a la política madrileña».

La jefa del Ejecutivo quiere para esta nueva cita electoral «volver a presentar una lista de una misma formación». Respecto a las personas que desde otras formaciones políticas se la están ofreciendo en las últimas horas, asegura que «se han producido cambios de personas de partidos constantemente» en los últimos tiempos, y «eso no beneficia a nadie».