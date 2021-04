ELECCIONES MADRID La apisonadora del «todos contra Ayuso» se queda en el chasis Demasiadas espectativas para un debate cuya intensidad se fue desinflando con el transcurrir de los minutos

Isabel Gutiérrez Madrid Actualizado: 22/04/2021 02:14h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Tenían ganas de confrontar ideas, propuestas, programas, hablar de lo que verdaderamente interesa a los madrileños, incluso «pasar un buen rato»... Eso decía cada uno de los seis candidatos a las elecciones del 4-M las horas previas del que se antojaba como la madre de todos los debates. Y esperábamos que lo dijeran con la boca pequeña, para repartir la estopa que en el soporífero debate electoral de 2019 brilló por su ausencia. Pero en 2021, faltó esa estopa y sobraron los bostezos.

Ese mantra mediático del «todos contra Ayuso» se quedó a medias casi desde el minuto uno, cuando Edmundo Bal se lió a mamporros a diestra y siniestra para reivindicar que «estas elecciones de lo que van es si está en el gobierno Ciudadanos o Vox». Pablo Iglesias, más allá de arrancarse con la amenaza de abrir el 4 de mayo un buzón de denuncias para señalar que «mi jefe no me deja votar», trató de enterrar a Isabel Díaz Ayuso con un rosario de datos sobre la pandemia (fallecidos, contagios, ingresos, residencias...) recitados a modo de letanía. Contó con la complicidad de Mónica García, la candidata de Mas Madrid, aunque poco más le bailó el agua. Fue el momento más complicado para la presidenta de la Comunidad, pese a que era previsible que Iglesias le lanzaría los muertos del Covid a la cara. Pero se trataba de aguantar el tipo y no cometer errores.

Rocío Monasterio enfatizó su discurso desacomplejado y de máximos, con menas, okupas y chiringuitos administrativos como los mantras de siempre y, de paso, fustigó un par de veces a Edmundo Bal con la «traición» de Ciudadanos a España.

Ángel Gabilondo apenas se bajó del plano metafísico en el que permanece instalado y confirmo que su manera de debatir (tanto en televisión como en la Asamblea) es anacrónica. Eso sí, dejó uno de los titulares de la noche al apelar directamente a Iglesias para conquistar la Asamblea: «Pablo, tenemos doce días para ganar las elecciones». Ya sabíamos los madrileños que esa intención del candidato del PSOE de no subir un euro en nuestros impuestos es una milonga.