Almeida reclama al Gobierno que «pida perdón» por el 8M del año pasado y renuncie ahora a la manifestación El alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP considera que «es muy complicado controlar a 500 personas» como ha autorizado la Delegación del Gobierno y subraya que las «aglomeraciones favorecen contagios»

Cinco días después de la polémica manifestación del 8M, el Gobierno de Pedro Sánchez decretó el primer estado de alarma. Ahora, un año más tarde, la manifestación para reivindicar el día internacional de la Mujer vuelve a situarse en el epicentro de la polémica. No habrá una gran concentración en la capital, pero la Delegación del Gobierno sí que permitirá agrupaciones de menos de 500 personas, algo que a juicio del alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, «es muy complicado de controlar». El también portavoz del PP nacional ha pedido «prudencia total» porque las «aglomeraciones favorecen contagios».

«Convendría que todos los que desde el Gobierno promovieron las manifestaciones del 8M el año pasado pidieran disculpas», ha reclamado el regidor popular, que defiende que ellos ya «disponían de elementos de juicio suficientes para saber que esas manifestaciones supusieron un grave riesgo». Por ello ha insistido en que lo primero que tiene que hacer el Gobierno de la Nación es «entonar el 'mea culpa' y pedir disculpas por animar a acudir a manifestaciones tan multitudinarias y cinco días después declarar el estado de alarma».

«¿Tenemos que creer a Simón cuando dijo que el 9 de marzo se disparó la pandemia? Una cosa es que se disparara y otra que no existiera. Creo que lo primero que tiene que hacer el Gobierno de la Nación es entonar el 'mea culpa'», ha subrayado.

Martínez-Almeida considera que hay otras maneras de reivindicar el feminismo sin que sean necesarias en este momento la celebración de manifestaciones. «Todos sabemos lo difícil que es controlar 500 personas, que no se mantienen las distancias de seguridad, y la aglomeración puede ser un factor de transmisión de riesgo. Pido al Gobierno que renuncie a un mensaje político, porque no es necesario que sean manifestaciones», ha reclamado antes de incidir en que no tiene «ningún problema en reivindicar el feminismo como la igualdad entre hombre y mujer».