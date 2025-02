Los agravios del Ministerio de Hacienda que Madrid denuncia

Ingresos que no llegan y se reclaman en los tribunales, repartos de fondos europeos cuyos criterios no se comparten, amenazas de subidas fiscales... La lista de agravios que la Comunidad de Madrid denuncia recibir del Ministerio de Hacienda aumenta por días. Desde ... el departamento que dirige María Jesús Montero reprochan esa «política de confrontación constante» con la Administración central.

Actualmente, hay dos recursos en los tribunales con reclamaciones de la Comunidad de Madrid al Ministerio de Hacienda, y además se han expresado quejas por el reparto de los fondos del Plan REACT , de recuperación tras la pandemia , promovidos por la Unión Europea (UE). También hay un frente abierto entre ambas instituciones a cuenta del sistema impositivo madrileño, que ha eliminado casi completamente tributos como Sucesiones y deberían volver a activarse en virtud de la armonización fiscal entre comunidades en que trabaja el Gobierno central.

Desde el Ministerio de Hacienda no terminan de entender la posición de Madrid, cuando esta región, «como el resto de comunidades, ha recibido en 2020 y 2021 la mayor financiación por parte de la Administración central de su historia», afirman. Y añaden que Madrid es «una de las comunidades que más se ha beneficiado de esta política».

IVA: Reclamación pendiente

La Consejería de Hacienda, que dirige Javier Fernández-Lasquetty , ha recurrido ante la Audiencia Nacional el impago de la recaudación de un mes del IVAde 2017. Ese año, durante la presidencia de Mariano Rajoy, se puso en marcha el Sistema de Información Inmediata del IVA, que demoró los plazos de liquidación y abonó sólo once meses, dejando uno sin repartir. El dinero se espera desde 2019 (se paga a los dos años); en el caso de Madrid, son 377 millones de euros . Madrid presentó un contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional y espera el respaldo de la Justicia, como ya ha ocurrido en un fallo del Tribunal Supremo para Castilla y León.

Sobre este asunto, el Ministerio de Hacienda aclara que está «estudiando la sentencia del Tribunal Supremo» y apunta que «la decisión que se tome para cumplir la sentencia afectará a todas las comunidades autónomas, independientemente de que hubieran acudido a los tribunales o no». Recuerdan, además, que el Gobierno de Sánchez trató de solventar el problema que se había generado con el cambio introducido por el Ejecutivo de Rajoy «incluyendo un cambio normativo en los presupuestos generales del Estado de 2019», pero «PP y Ciudadanos votaron en contra e impidieron que se diera una solución».

Entregas a cuenta: Ante los tribunales

En este caso son 53,64 millones de euros los que se le reclaman al Ministerio, que según Madrid se pagaron de menos en la liquidación de las entregas a cuenta de 2019. Primero se intentó por vía epistolar: una carta del consejero Fernández-Lasquetty a la ministra Montero. Pasado un mes sin respuesta, se llevó a la Audiencia Nacional, en marzo de 2020, por considerarlo una «merma sin precedentes » en los ingresos para Madrid comunicados por el ministerio.

El conflicto se inició en 2018, cuando el ministerio comunicó a las autonomías la previsión de ingresos para 2019 para que pudieran elaborar sus presupuestos del siguiente año. AMadrid se le dijo que recibiría 14.485,77 millones, y en base a esta cifra elaboró sus cuentas . Pero cuando se autorizó finalmente el pago de esas entregas a cuenta, en octubre del mismo año, la cantidad se había reducido a 14.432,12 millones.

Fondos REACT: Reparto puesto en duda

El reparto de los fondos REACT-EU, el programa de la UE para ayudar a los países miembros a salir de la crisis generada por el Covid-19 , ha sido acogido con muchas reservas por parte del Gobierno regional. Tantas, que de nuevo ha habido comunicación epistolar con la ministra Montero desde la consejería que dirige Fernández-Lasquetty. De acuerdo con sus datos, de los 10.000 millones del fondo, a la Comunidad de Madrid se le ha asignado una cantidad de 1.284 millones de euros, que supone un 12,84% del total. Pero esta cifra, resaltan desde el área de Hacienda de la región, es muy inferior a la aportación de la Comunidad madrileña al PIB nacional , que asciende al 19,24%. Si se aplicara este criterio, recuerdan, Madrid debería haber recibido 640 millones de euros más.

En su carta a la ministra, Fernández-Lasquetty recuerda los dos criterios que, según el Ministerio de Hacienda, se han aplicado. El primero es la caída del PIB autonómico entre el primer semestre de 2019 y el primero de 2020. Una cifra, la del impacto de la crisis por cada región que «a día de hoy no existe», dice el consejero, dado que «el cálculo de la Contabilidad Regional de España no se elabora de forma semestral, sino anual». O, si existe, «no se ha hecho público», lo que pide que se haga de inmediato para «confirmar la validez y corrección del reparto anunciado». Si no, estima, podría pensarse que «ha existido algún grado de arbitrariedad ».

El segundo criterio es la evolución del desempleo entre enero y junio de 2020. Un dato que tampoco se explica el consejero cómo han calculado, «si tomando como base la Encuesta de Población Activa, el Paro Registrado o la Afiliación a la Seguridad Social ». Piden aclarar todas las dudas en el reparto de unos fondos que son, recuerda, esenciales para la recuperación.

Fuentes del Ministerio de Hacienda, por su parte, aseguran que Madrid «fue el territorio que más recursos recibió del Fondo Covid de 16.000 millones de euros. En concreto, ingresó 3.346, el 20,9%. «Madrid fue la más beneficiada en términos relativos y absolutos».

Armonización: Subida de la presión fiscal para Madrid

La llamada «armonización fiscal» tiene su origen en una petición de ERC : «Que se reforme el impuesto sobre Patrimonio para mejorar la equidad y la g estión administrativa de otros gravámenes », «establecer límites mínimos y/o máximos de gravamen efectivo para evitar situaciones de competencia fiscal a la baja» y, así, «terminar con el paraíso fiscal de Madrid». El impuesto de Patrimonio está bonificado al 100% en Madrid.

El Gobierno central ha puesto en marcha un comité de expertos para elaborar la reforma. El consejero Fernández-Lasquetty cree que tienen un « sesgo proimpuestos alto » porque todos ellos «ya han opinado en otras comisiones a favor de la armonización». Y añade: «No puedes reunir a expertos que sabes que están de acuerdo con la ministra de Hacienda porque eso no es asesorar, sino que es un coro de apariencia experta, no independiente para aplaudir lo que ha decidido», aseguraba el miércoles en una rueda de prensa. También rechazó la apuesta de la OCDE de subir el impuesto de Sucesiones, por considerarlo una postura de «extrema izquierda», tachando al economista más consultado de ese informe, Thomas Piketty , de «el Marx del siglo XXI».

La armonización que se pretende supondría para los madrileños, según el Gobierno regional, una subida de impuestos de 5.900 millones. Afectaría a los impuestos de patrimonio, sucesiones y donaciones, actos jurídicos documentados y el tramo autonómico del IRPF. Precisamente, Madrid prepara ahora una nueva bajada del IRPF en todos sus tramos autonómicos.