López Miras corteja en Murcia a Vox, que culpa a Feijóo del bloqueo

Está de reformas la Asamblea de Murcia, un símil perfecto con la situación del nuevo Gobierno. Porque no terminan de ponerse de acuerdo el Partido Popular (PP) y Vox, empeñados ambos en que se cumpla su voluntad sin moverse apenas de sus posiciones iniciales.

La de los primeros, que ganaron las elecciones con solvencia, la de gobernar en solitario; la de los segundos, hacer valer sus escaños desde dentro del Ejecutivo. En medio de esa gresca sin aparente solución, ayer dio comienzo el debate de investidura de Fernando López Miras, trasladado al Patio de las Comarcas por las obras.

Desde allí se dirigió el candidato popular al resto de los parlamentarios y lo hizo con especial énfasis hacia los de Vox. Escuchaba con atención José Ángel Antelo, líder de los de Abascal, con Rubén Martínez Alpañez al lado. El viceportavoz de Vox en la Asamblea acababa de afirmar, antes de entrar al hemiciclo improvisado, que era el PP el que no quería formar un gobierno estable y apuntó a su líder nacional como el principal culpable. «Nosotros queremos conformar un Gobierno fuerte que represente a más del 60 por ciento de los murcianos, pero el PP no está por la labor. No entiende el mandato de los ciudadanos y no quiere entenderlo por interés exclusivo de Feijóo, que mostrando un claro desconocimiento de lo que sucede aquí ha propuesto que vengamos a una supuesta investidura sin los apoyos necesarios como para que López Miras sea investido».

A las duras palabras de Martínez Alpañez respondió el candidato a presidir la Región de Murcia con un discurso conciliador, que se alargó durante una hora y en el que cortejó a Vox en busca de un apoyo que parece complicado. «La gente quiere que abandonemos la trifulca y nos exige acuerdos. A la gente le preocupa más el precio del pan que el reparto de las consejerías. El Grupo Popular aspira a poder alcanzar numerosos acuerdos con Vox. La mayoría de ciudadanos nos lo piden y estoy seguro de que contaré con su apoyo. Con sus votantes, señor Antelo, compartimos muchas cosas y estoy seguro de que un fracaso de esta investidura les decepcionaría», señaló el líder popular, que en los dos últimos días había intentado, sin éxito, lograr que los de Abascal apoyaran su investidura.

En la votación prevista para este viernes, López Miras necesita mayoría absoluta para ser investido, algo que seguramente no sucederá. Y eso que este jueves, el PP volvió a tender la mano para buscar un acuerdo de última hora con Vox, algo que «solo será posible si nos sentamos en una mesa y nos ponemos a negociar», señaló Joaquín Segado, portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Por la tarde, desde el PP contactaron con Vox, donde se mantuvieron en entrar en el Gobierno o no avanzar en la negociación. Los contactos no fructificaron, por lo que salvo sorpresa de última hora, López Miras no saldrá elegido y tendrá que buscar la abstención de Vox para la segunda votación prevista para el lunes, donde le valdría una mayoría simple. Es decir, la abstención de los de Abascal.

Será un fin de semana movido en Murcia, con ambos partidos buscando un entendimiento que no han sido capaces de lograr en 40 días. Los que han pasado desde las elecciones hasta este pleno de investidura en el que López Miras anunció ayer una serie de medidas con las que seducir a Vox. Rebaja de impuestos a las familias, cuidado del Mar Menor, reducción de burocracia en la Administración y la creación de una Agencia contra la 'okupación' pionera en España. Guiños con los que ablandar el corazón de hielo de los de Abascal, que hoy tendrán la ocasión de dar réplica pública al candidato y mostrar su postura oficial después de días de dimes y diretes.