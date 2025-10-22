Suscribete a
El juez reactiva la pieza que afecta al BBVA en el caso Villarejo tras el fracaso de la opa

Da treinta días al perito de Luis del Rivero para que entregue su investigación forense elaborada a raíz de la información de interés aportada por el banco

La CNMV sugiere revisar la ley de opas tras los errores en la de BBVA

El comisario José Manuel Villarejo frente a la Audiencia Nacional
ep
Javier Lillo

El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña sigue trabajando por ver la luz al final del túnel del caso Villarejo, una herencia 'envenenada' que recibió de manos del anterior magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 6 Manuel García-Castellón. La pieza separada 9, ... una de las que más tiempo lleva en instrucción es en la que se investigan los encargos presuntamente ilícitos realizados por el comisario José Manuel Villarejo a través de su grupo empresarial CENYT para la entidad BBVA entre 2004 y 2017 y por los que el banco habría pagado más de 10 millones de euros.

