De los insultos vía tuit de Puente al intento de veto: las veces que la izquierda ha atacado a los periodistas

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha condenado este miércoles las actuaciones ejercidas desde los servicios de la Comunidad de Madrid contra periodistas de algunos medios de comunicación, al considerar que persiguen «intimidar a los profesionales de la información y amordazar la libertad de prensa». Lo han hecho a raíz de la «filtración de una información falsa» por parte del jefe de gabinete de la presidenta de la región, Miguel Ángel Rodríguez, según la cual algunos redactores intentaron entrar 'por la fuerza' en una vivienda de la presidenta madrileña.

En esta línea, los partidos de la Asamblea de Madrid -Vox, PSOE, PP y Más Madrid- han secundado la declaración institucional de esta última formación en defensa de la libertad de prensa. No obstante, no es la primera vez que los medios de comunicación reciben ataques por parte de políticos. Un habitual en estas lides es el actual ministro de Transportes, Óscar Puente, que no hace mucho arremetió contra periodistas de diversos medios, entre los que se encontraban el jefe de Investigación de 'ABC', Javier Chicote, o el adjunto al director de 'El Mundo', Francisco Pascual.

El antiguo alcalde de Valladolid no duda en recurrir a X (antes Twitter) para cargar contra los profesionales de la información en un tono sorprendente para un miembro de un Gobierno cada vez que lo considera oportuno y es lo que ha hecho en las últimas semanas, con los ánimos caldedados en el PSOE a raíz del estallido del caso Koldo. Las asociaciones de periodistas no tardaron en repudiar estas actitudes y señalamientos a personas individuales en las redes por parte del ministro.

La verborrea digital de Puente no tiene límite y, en estos días, ha criticado tanto a periódicos como a televisiones, donde la respuesta de los interpelados no se ha hecho esperar. Susanna Griso contestó rotunda a las palabras del ministro y se negó a plegarse a sus deseos. «No puede utilizar Twitter como un campo de batalla para sus propias cuentas personales», indicó en 'Espejo público', al tiempo que invitaba al socialista a «bajar el tono».

Risto Mejide también se rebeló en su programa de 'Cuatro' contra el ministro después de que este cuestionara el nombramiento de Sandra Fernández como directora de comunicación de Mediaset. Este comentario en X por parte de Puente llegó cuando 'Todo es mentira' se preguntó sobre la conveniencia de que el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso estallase en plena trama Koldo. «Cuando no les gusta lo que dices (...) hacen lo único que les queda: lanzarte al tuitero mayor para tratar de desacreditarte», sentenció el presentador.

En esta línea, Mediaset llegó a emitir un comunicado para desmentir que hubieran recibido presiones del equipo de Ayuso para hablar bien de ella en el asunto del presunto fraude fiscal de su pareja. Así lo había afirmado Puente, que reparte para todos y se refirió a 'The Objective' como «The Ojete», medio al que lo calificó de «contenedor de porquería» por publicar que la Fiscalía filtró datos de una causa secreta a su hermana.

Ahora bien, aunque Puente es probablemente uno de los grandes paladines de este tipo de actitudes, no son exclusivas del exalcalde de Valladolid. Al director de comunicación del PSOE, Ion Antolín, no le tembló el pulso en un arrebato para criticar 'El hormiguero'. «Y las hormigas graciosas se transformaron en escorpiones. De cómo un programa familiar, terminó en un magma de 'trumpismo' en prime time», aseguró en un X sobre el programa de Pablo Motos.

Sin embargo, también otros partidos han cargado contra periodistas, como hizo Podemos en el anuncio en redes sociales de un mitin en Zaragoza el pasado 15 de abril. «Este es un mensaje para ti, que sientes rabia cuando escuchas a Ana Rosa en la televisión de la peluquería y no te callas y dices delante de todo el mundo que esa señora es una sinvergüenza», decían en la grabación.

Vetar periodistas

Más allá de los ataques de los políticos a los periodistas, los partidos también han intentado ejercer su influencia sobre aquello que se publica. Sumar, la coalición liderada por Yolanda Díaz, incluyó en su programa electoral del año pasado medidas para garantizar la veracidad y proteger a los profesionales de los medios. Una de las propuestas era un estatuto encargado de imponer sanciones severas e incluso expulsar de la profesión a aquellos que manipulen o desinformen. El problema en este caso puede surgir en base a quién tome las decisiones al respecto para aplicar estos castigos.

En esta línea, el Tribunal Supremo dictaminó en enero que los partidos políticos no pueden vetar a ningún medio de comunicación que quiera asistir a cubrir sus actos electorales. Asimismo, el máximo órgano judicial español tampoco permite que se prohíba el acceso a sedes políticas cuando se celebren ruedas de prensa.

Esta decisión del alto tribunal llega después de que, durante años, se haya consolidado la tendencia del Gobierno de excluir a algunas candenas de radio y periódicos en los viajes en el avión el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con la excusa de que se atiende a «medios habituales», tal y como ya denunció 'Onda Cero' en 2022.

