Igea y Bal abren el debate para relevar el liderazgo de Arrimadas en Ciudadanos El exvicepresidente de Castilla y León pide «generosidad y unidad» para refundar el partido El portavoz en el Congreso no se descarta como candidato ni reivindica a la actual presidenta

El exvicepresidente de Castilla y León y dirigente de Ciudadanos, Francisco Igea, ha reclamado este martes el fin del liderazgo de Inés Arrimadas en el partido. Primer paso. Igea ha dicho que Cs «necesita un nuevo liderazgo que sume lo mejor del pasado, pero que abra una nueva esperanza». Unas horas más tarde, el portavoz de Cs en el Congreso, Edmundo Bal, no se ha descartado como posible candidato. Segundo paso.

El debate ya está abierto. Arrimadas está muy cuestionada y, en las últimas semanas, ha perdido importantes apoyos. «Es la hora de la generosidad y la unidad. Hemos aceptado que hubo errores de organización, errores de estrategia... y errores personales», ha escrito Igea en Twitter. Un tuit que sentó fatal en el entorno de Arrimadas, donde insisten en que si no está conforme que deje la Ejecutiva o se presente a las primarias.

Preguntado por si dará un paso adelante, Bal evitó responder, pero se mostró en coordinación con Igea: «Les quiero decir que estoy absolutamente convencido de que Paco Igea y yo nos comprometemos a llevar adelante este proyecto». Fuentes de su entorno señalan que no descarta en absoluto presentarse, aunque en estos momentos están centrados en el proceso de refundación. «Ahora, el cómo; y luego, se hablará de quién», apuntan.

Igea se enfrentó a Arrimadas en las primarias que dirimieron la sucesión de Albert Rivera. Ahora, tras haber visto cumplidas muchas de sus demandas de entonces en el proyecto de refundación del partido, ya anunció que él no se presentaría y que se centraría en su acción institucional como procurador en las Cortes de Castilla y León. Logró salvar su escaño hace unos meses en plena debacle del partido.

Pero el ex vicepresidente de Castilla y León reclama públicamente un cambio de liderazgo en consonancia con el proceso de refundación que empezará en 2023. Son semanas críticas para Cs. La reunión del Comité Ejecutivo que ha trascendido fue la del pasado viernes, adelantada por ABC. Pero con anterioridad se han producido choques importantes en otros encuentros.

En esa reunión, Igea pidió discutir el liderazgo de Arrimadas. La encuesta que ha publicado ABC este domingo desvela que sólo un 11% de los votantes que eligieron la papeleta de Cs en noviembre de 2019 tienen ahora de preferida a Arrimadas para ser presidenta del Gobierno. Un 53% eligen a Alberto Núñez Feijóo, líder del PP.

En la reunión del pasado viernes, el grupo de dirigentes críticos con Arrimadas, que son mayoría en el grupo parlamentario del Congreso, logró que, aunque finalmente se optase por un modelo bicéfalo, el cargo de portavoz nacional y principal responsable político (que sustituiría a la presidencia actual) fuese elegido a la vez que el secretario general (responsable orgánico) en la próxima Asamblea General que el partido tiene que celebrar en enero. Es decir, si Arrimadas aspiraba a ese puesto y a la futura candidatura a la presidencia del Gobierno tendría que someterse ya a primarias y no más adelante como era su intención.

La reclamación de Igea, que a día de hoy es de las voces con más peso de Cs, busca una refundación hacia un modelo orgánico más horizontal y con más peso de los territorios.

«Cinismo» y «afán de revancha»

Fuentes cercanas a Arrimadas, en conversación con ABC, han tachado el tuit de Igea como un ejercicio de «cinismo» y recuerdan que el liderazgo de Cs será elegido, en cualquier caso, por primarias. Unas primarias, apuntan, a las que él no se presentó para volver a ser candidato en Castilla y León tras el adelanto electoral del popular Alfonso Fernández Mañueco. Entonces, señalan en la dirección de los liberales, fue necesario convencer al comité autonómico de que designase a Igea directamente, acogiéndose a la premura de la convocatoria.

Desde el entorno de Arrimadas ven en Igea un «afán de revancha» que se demostró el viernes, en la reunión del Comité Ejecutivo donde se discutió el modelo del partido, con su «agresividad» hacia la todavía presidenta de Cs. Este periódico ya publicó que la intervención de Igea fue la más dura, según varias fuentes presentes en el cónclave.

En el Grupo Parlamentario de Cs dicen que Igea no fue agresivo en absoluto. Igea asegura a este diario que «siempre» fue partidario de primarias. Además, según ha podido corroborar documentalmente este diario, Igea así se lo trasladó a una persona muy importante de la dirección de Arrimadas.

Fuentes del comité autonómico, sin embargo, han salido después al paso de las declaraciones de Igea y aseguran que él puso como condición para unas primarias, en conversaciones telefónicas, que no se presentase ninguna persona de «relevancia» en Castilla y León.

Las dos versiones no son incompatibles, aunque sí las interpretaciones. Desde el sector oficialista creen que no quería unas primarias contra un rival de peso porque temía perderlas, pero él zanja que, con la mala perspectiva electoral que había en el partido, un enfrentamiento de peso habría desangrado a la formación, por lo que dijo que en tal caso, por el bien de Cs, era mejor no presentarse.