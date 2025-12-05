El PSOE de Lugo reconduce la posible salida de una concejala

El alcalde de Lugo, Miguel Fernández, y la concejala María Reigosa, comparecieron este viernes para dar por finalizada la crisis abierta este jueves tras el anuncio de dimisión de Reigosa como responsable de Medio Rural del concello. Pese al riesgo que hubiese supuesto su ... salida del gobierno local, ya que el PSOE gobierno en coalición con el BNG y se quedaría sin mayoría en la cámara, alcalde y concejala mostraron unidad desdeñando cualquier lectura de «crisis interna» en el PSOE lucense.

Tras señalar que las informaciones al respecto ofrece «un dramatismo» que no se corresponde con la realidad -Reigosa argumentó la falta de medios y discrepancias sobre la gestión del departamento de Medio Rural, así como la incompatibilidad con su trabajo-, los diputados locales afirmaron que, a partir de ahora, se encargaran de forma conjunta de esta competencia.

«Estaba capacitada y quería hacer un gran trabajo. Es una pena no poder dedicarle al rural todo el tiempo que necesita», afirmó Fernández, quien defendió la continuidad de la edila en el Gobierno local y aseguró que no contempla sustituirla por otra persona, informa Europa Press.

María Reigosa, visiblemente emocionada, subrayó que su decisión responde únicamente a criterios profesionales. «Acepté el reto del Concello con mucha ilusión, pero Medio Rural requiere una dedicación de mucho tiempo», afirmó la concejala que incidió en que seguirá formando parte del grupo socialista «aportando experiencia» sin la presión que tenía con anterioridad.