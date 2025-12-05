Suscribete a
El PSOE de Lugo reconduce la posible salida de una concejala

La cartera de Medio Rural será asumida de forma compartida entre la edila y el alcalde para que Reigosa pueda compatibilizar esta responsabilidad con su trabajo

María Reigosa y Miguel Fernández en una imagen de archivo
María Reigosa y Miguel Fernández en una imagen de archivo CEDIDA

ABC

Santiago

El alcalde de Lugo, Miguel Fernández, y la concejala María Reigosa, comparecieron este viernes para dar por finalizada la crisis abierta este jueves tras el anuncio de dimisión de Reigosa como responsable de Medio Rural del concello. Pese al riesgo que hubiese supuesto su ... salida del gobierno local, ya que el PSOE gobierno en coalición con el BNG y se quedaría sin mayoría en la cámara, alcalde y concejala mostraron unidad desdeñando cualquier lectura de «crisis interna» en el PSOE lucense.

