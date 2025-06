El peculiar acompañante del Camino: «Con los robots evitas problemas porque no juzgan, simplemente actúan»

Este 27 de junio la fundación Disgrup, dedicada a personas con discapacidad, comienza por segunda vez el Camino de Santiago. Lo inédito de esta ocasión es que lo harán acompañados de un perro robot. Cedido por la empresa Khlipper, este perro actúa como ... un asistente creado para ayudar a mejorar la vida de las personas con discapacidad. «Con los robots evitas problemas porque no juzgan, simplemente actúan», señala el presidente de la fundación, donde destaca el valor emocional y práctico de la tecnología. El trayecto contará con cinco etapas y un último día dedicado a pasear por Santiago de Compostela con el perro y el equipo de la fundación.

El principal obstáculo para las personas discapacitadas a la hora de la realización del Camino de Santiago, aunque parezca evidente, es el uso de la silla de ruedas. El recorrido atraviesa zonas rurales y el medio del bosque, por lo que no todos los segmentos de las etapas están adaptados y se pueden realizar con la silla. Guillermo Egido, presidente de la fundación Disgrup, comenta que hay tramos como «el río de Melide» o «el puente de Portomarín» que no pueden pasar con la silla. Esto les obliga a ponerse en riesgo yendo por la carretera general, que carece de arcén. La novedad este años es que, gracias al mapeado con el que cuenta el perro robot Khlipper, podrán seguir el Camino por alternativas más seguras, que antes no podían recorrer, reduciendo así el número de situaciones de riesgo.

Realizan el Camino principalmente para darle visibilidad a la fundación y al perro robot de Khlipper, la empresa responsable de su diseño, programación y desarrollo, que se dedica a adaptar robots de otras marcas para mejorar las vidas de las personas con discapacidad. El perro usado en este camino, todavía no está al 100% de su programación. Según explica el presidente de la fundación, «el seguimiento lo hace perfecto y también cuenta con un sistema de mapeo» que les permite saber porque caminos avanzar con seguridad y por cuales no. Por eso, también aprovechan esta edición del Camino para recaudar fondos para conseguir sacarle el máximo rendimiento al robot.

El objetivo de la empresa con el perro robot es que acabe siendo un asistente las 24 horas. La intención, según nos cuenta Guillermo, es que «cuente con un módulo de habla a través de una IA, una pulsera con la que medir las constantes vitales, un módulo de GSM -sistema de comunicaciones-, para, si ocurre cualquier emergencia, llamar a la ambulancia, abrir la puerta del vehículo» e, incluso coger objetos del suelo una vez se le añada un brazo mecánico, indica. Si se alcanza esta meta hará que más personas con discapacidad tengan la posibilidad de tener consigo un asistente 24 horas «porque es más barato este robot que tener a una persona contratada». «Además, una ventaja del robot es que no te juzga, solo actúa», añade.

Con esto, la fundación Disgrup, a través de su presidente, quiere enviar un mensaje para toda la sociedad: «a pesar de estar en esta situación no somos bichos raros, nosotros no elegimos estar en silla de ruedas, tenemos derecho a todo y a pesar de las dificultades hasta podemos realizar el Camino de Santiago«.