Una operación antidroga en Santiago se salda con 100 identificados y dos detenidos por situación irregular

Una operación policial desarrollada en la madrugada de este viernes en la zona del Ensanche de Santiago de Compostela se ha saldado con un centenar de personas identificadas, varias actas relacionadas con los estupefacientes y dos detenidos por situación irregular en España.

En concreto, según ... han confirmado fuentes policiales a Europa Press, se llevó a cabo de forma coordinada en dos establecimientos de ocio nocturno de la localidad, el pub Stilo y el TNT.

La primera de las intervenciones tuvo lugar a las 7,00 horas en el pub TNT, situado en la calle Santiago de Chile del Ensanche compostelano y, posteriormente, los agentes se trasladaron a la calle Fernando III O Santo. Allí, tal y como han explicado testigos oculares a Europa Press, media docena de furgones policiales, acompañados por varias patrullas de la Policía Local, iniciaron un operativo sobre las 8,00 horas de esta mañana en el pub Stilo, donde los agentes permanecieron hasta pasadas las 9,15 horas. En la intervención han participado unidades de la UPR de la Policía Nacional, unidades de Extranjería y también la Policía Local, que ha colaborado en asuntos administrativos.

