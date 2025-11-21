Suscribete a
Una operación antidroga en Santiago se salda con 100 identificados y dos detenidos por situación irregular

Los agentes se centraron en dos locales nocturnos, un pub de la calle Fernando II El Santo y un 'after' en la de Santiago de Chile

Agentes de la Policía Nacional en el Ensanche de Santiago, en una foto de archivo
Agentes de la Policía Nacional en el Ensanche de Santiago, en una foto de archivo

ABC

Santiago

Una operación policial desarrollada en la madrugada de este viernes en la zona del Ensanche de Santiago de Compostela se ha saldado con un centenar de personas identificadas, varias actas relacionadas con los estupefacientes y dos detenidos por situación irregular en España.

En concreto, según ... han confirmado fuentes policiales a Europa Press, se llevó a cabo de forma coordinada en dos establecimientos de ocio nocturno de la localidad, el pub Stilo y el TNT.

