Nueve letras. Genocidio. Usted debe ser capaz de pronunciarlas de manera correcta, expresando incluso convicción y plena firmeza, cuando sea preguntado por lo de Gaza. No titubee, no se conceda unos pocos segundos para meditar la respuesta, porque en ese microsilencio delatará su falta de ... sinceridad. Genocidio. Es la prueba del algodón sobre su compromiso con los valores occidentales, el examen definitivo al lado de la historia en el que elige situarse.

Ahí los buenos, que si le ven aturullarse en la respuesta van a castigarle con condescendencia o indignación callada, ambas hijas de la superioridad moral; allá los malos, los que estando de acuerdo en lo esencial -que lo de Israel ha alcanzado un punto injustificable y por el que habrá de responder en algún momento ante la Corte Penal Internacional- no quieren dejarse avasallar ni que nadie les imponga el marco discursivo.

Buenos y malos. Sin términos medios. Sin grises. Acierte bien a la hora de situarse, le advierto, porque de lo contrario será connivente con la brutal actuación de Israel en Gaza. Tiene que decir 'genocidio', casi antes de que le pregunten, y pronunciarlo con el gesto contrariado y de humanidad herida que exhiben la izquierda y el nacionalismo. Si puede, póngase un pin con la bandera palestina o luzca un pañuelo como Javier Bardem en los Emmy, y exija además que España abandone Eurovisión si Israel no es expulsada como los judíos en la época de los Reyes Católicos. Conjugue indignación y escarnio.

El test del genocidio llega al Parlamento de Galicia. ¿Por qué? Porque si el PP no lo aprueba como PSOE y BNG consideren podrán seguir deshumanizando a la derecha gallega. No les valdrá una declaración institucional salvo que incluya la palabra mágica. No les valdrá un acuerdo de todos los grupos salvo en los términos que fije la oposición, porque esto no va de Palestina, sino de seguir cincelando una caricatura grotesca e inhumana del PP, que llenará de razón a los del lado bueno de la historia. Los malos, por el contrario, tendrán que conformarse con tener las urnas llenas de votos. Pobres, ¿verdad?