GALICIA El PSOE, del rechazo de Sánchez al independentismo a gobernar con los defensores de «la autodeterminación de los pueblos» en Galicia El PSdeG precisa del apoyo del BNG o ha hecho coaliciones en tres diputaciones y ciudades como Lugo o La Coruña

La autodeterminación de los pueblos y la liberación de los que denominan presos políticos. El viernes llegaba con un acuerdo entre partidos nacionalistas e independentistas de diferentes lugares del país, entre los que se encuentra el BNG. En el documento aparece el nombre de la formación de Ana Pontón con el de ERC, Junts per Catalunya, Bildu, o los baleares MÉS, pero sin el del PNV o el de Compromiso por Galicia, que se ha incluido en las listas del BNG para las generales del 10-N. A este texto, denominado Declaración de la Llotja de Mar, el PNV no le ve «espíritu constructivo».

No es nueva la defensa de la autodeterminación por parte del BNG, ni tampoc sus pactos con partidos independentistas de otros rincones del país: el BNG formó coalición para las europeas de 2014 con EH-Bildu, obteniendo un eurodiputado que compartieron Ana Miranda y el vasco Josu Juaristi. En 2019, bajo el paraguas de Ahora Repúblicas, ERC, EH-Bildu y el propio Bloque conseguirían tres actas en el Parlamento de Estrasburgo. Al mismo tiempo, en Galicia el PSdeG ha conseguido formar gobiernos y llegar a acuerdos con este partido de manera que la izquierda sumase, al tiempo que se hacía en otros lugares como Cataluña, donde contó, por ejemplo, en la Diputación de Barcelona, en los votos de Junts per Catalunya.

Así, los de Gonzalo Caballero se apoyan o han pactado los gobiernos de tres diputaciones gallegas con el BNG y también en ciudades como Lugo, donde la alcaldesa socialista cuenta con un vicealcalde de este partido, Rubén Arroxo. Otro ejemplo es La Coruña, donde Inés Rey contó con el voto favorable del partido, o Pontevedra, donde para que gobierne el BNG, el PSdeG ha tenido que dar luz verde votando a favor en el Pleno. En Ferrol el Bloque no entraría al Gobierno del socialista Ángel Mato, pero sí apoyaría su investidura, votos que se antojaban necesarios junto a los de Ferrol en Común para que el PSdeG pudiese obtener el bastón de mando en la localidad departamental.

En las diputaciones, son mayoría las que cuentan con un pacto de este tipo: descartando la de Orense, gobernada por el PP con el voto favorable de Democracia Ourensana, en la de La Coruña Valentín González Formoso tiene un vicepresidente nacionalista, Xosé Regueira. En la de Lugo, mismo esquema: el alcalde de Monforte, Xosé Tomé, socialista, trabaja en equipo con una vicepresidenta del Bloque, Maite Ferreiro. En Pontevedra, más de lo mismo: los tres diputados del BNG apoyaron a la presidenta Carmela Silva, y el partido de Pontón entró en este Gobierno.

Estas acciones contrastan con el mensaje actual del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que siempre ha agitado la bandera de no pactar con independentistas, aunque los haya necesitado en momentos fundamentales de su carrera política, como en la moción de censura, donde ERC, el PDeCAT y Bildu votaron a favor para desalojar de la Moncloa al expresidente Mariano Rajoy. Sería precisamente el voto contrario de los independentistas catalanes el que desembocaría en un adelanto electoral el 28 de abril.

Después de estas elecciones del 28-A, que desembocaron el bloqueo, ERC se mostraría en una posición mucho menos exigente que Unidas Podemos: «Por nosotros no será», dijo en multitud de ocasiones el diputado de Esquerra Gabriel Rufián, mientras Bildu se abstenía y Junts per Catalunya optaba por el no, siguiendo la línea dura impuesta por el presidente Quim Torra y el expresidente Carles Puigdemont desde su casa en la localidad belga de Waterloo.

El secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, ha reafirmado este sábado la postura de su formación de defender «la convivencia y la tolerancia». «No somos independentistas, no defendemos derechos que están por encima de la soberanía del conjunto de España. Respetamos las distintas opciones, no tenemos compromiso independentista ni nacionalista. Somos socialistas», ha explicado en una rueda de prensa, sin referirse en concreto a alguna acción que se pudiese llevar a cabo desde su dirección por lo pactado por el BNG.