DEBATE DEL ESTADO DE LA AUTONOMÍA La oposición se lanza a la precampaña contra la década «negra» de Feijóo

Será el último Debate del Estado de la Autonomía de esta legislatura, y, quién sabe, si también último debate de Alberto Núñez Feijóo como presidente de la Xunta. Ese es el deseo y el sueño de los cuatro grupos de izquierda en la oposición, que marcan esta cita para analizar el estado de Galicia como un pistoletazo de salida en el que intentarán retratar sus principales críticas al Gobierno de Feijóo, al tiempo que intentan tomar la primera curva del circuito electoral por delante de sus rivales políticos, aunque sin olvidar que, si dan los números, la izquierda deberá pactar y olvidar las rencillas que han provocado las segundas elecciones en España. En este debate se estrenará Gonzalo Caballero como portavoz socialista, y también habrá una cara nueva por el Grupo Común da Esquerda, tras la polémica ruptura de En Marea justo antes del parón estival.

Calentando para lo que viene mañana, en las ruedas de prensa de los diferentes grupos de la oposición hubo un denominador común: las críticas a Feijóo y la necesidad de retratar lo que para ellos ha sido una mala gestión que ya dura tres legislaturas. Se habló de la década «de sombras» a la que se refirió la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, pero también del abandono de «las necesidades de la ciudadanía» por parte del presidente, según el portavoz del PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga. No faltó el «escapismo» que junto a la «publicidad y propaganda» definen a Feijóo según la viceportavoz del Grupo Común da Esquerda, Luca Chao.

Pero la izquierda no se ha querido quedar ahí y ha planteado también el debate, que arrancará mañana, como una plataforma para explicar a la ciudadanía un proyecto alternativo. Cada partido desde su óptica, aunque todas esas ópticas deban fundirse en una sola para poder expulsar al PP de San Caetano si dan los números. En el caso de Leiceaga se planteó su idea de una Galicia que se fije en algo que a su juicio Feijóo no hizo: «centrarse en las necesidades de la ciudadanía». ¿Cómo? Reforzando elementos como «el estado de bienestar, mejorando la calidad de vida y poniendo el foco en el progreso económico». Además, el socialista quiso apostillar que los populares no cumplieron los acuerdos alcanzados con su formación en el pasado debate y que fueron impulsados desde las filas socialistas.

Otro tema del que se hablará mucho durante estas dos jornadas será de los millones que sigue adeudando el Estado a las comunidades, y que todo indica que podría pagar en plena precampaña de las elecciones generales. Lo importante para Leiceaga es que con ese pago se acabe lo que denomina «el vodevil de las entregas a cuenta», al tiempo que acusa al Gobierno popular de utilizar ese tema «como cortina de humo». Ahora ya no podrá usarlo, cree Leiceaga, y se tendrá que centrar «en las competencias y las responsabilidades de la Xunta», explicó en una rueda de prensa.

Otra de las críticas recurrentes es que el presidente de la Xunta trata de «esconder» este debate en la precampaña de las generales para realizar «una especie de mitin que haga de telonero de [Pablo] Casado». Por lo menos eso es lo que cree que ocurrirá Ana Pontón, que destacó la década «de sombras» de Feijóo, y pidió que «hable de los problemas de Galicia», ya que lleva «diez años incumpliendo la palabra dada». En definitiva, un presidente que «mintió» a los gallegos y al que, desde su modo de ver, se está a punto de dar «carpetazo» junto a su «década negra» en el Gobierno.

Lo de que Feijóo está alejado de la problemática gallega es un sentir común en la izquierda. También Luca Chao habló de las «ausencias y anuncios irresponsables» del líder popular, y de la necesidad de que «se marche» al «no interesarle los problemas de los gallegos». Para luchar contra este diagnóstico, desde este grupo quieren poner «una alternativa sólida» encima de la mesa, frente al «balance» de Feijóo, que Chao también ve de color «negro» y que no ejemplifica a la Galicia «que trabaja día a día por el bien común».

Y si sobre el panorama gallego que plantea la izquierda se ciernen unos negros nubarrones, el PP ve un escenario mucho más calmado en la Comunidad. Tanto es así que el grupo popular va a debatir con «la tranquilidad del deber cumplido», afirmó el portavoz del partido en O Hórreo, Pedro Puy, y con «la estabilidad» gallega como bandera, frente a la inestabilidad a nivel nacional, cuyas «incertidumbres» afectan también a la Comunidad. Con un nuevo fondo, acorde a la flamante imagen del partido con una bandera gallega como gran elemento destacado (han sido criticados por «esconder» el logo del PP), el dirigente popular puso en valor la situación de su formación, que «trabaja unida en función del interés general» frente a la cada vez mayor división de la izquierda.

Además, adelantó que una de las líneas maestras de su partido para este debate será la de tender la mano para alcanzar «acuerdos» en las «cuestiones relevantes del país». Para ello puso dos ejemplos en los que sí fue posible: con la violencia machista y en la lucha frente a los incendios. Avanzó Puy que el reto demográfico y el medioambiental, así como la financiación, serán temas que se traten en este debate, además de avisar de que no serán abordados de manera «bronca» desde el PP, ya que serán «respetuosos con la oposición y con la verdad».