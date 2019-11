ELECCIONES GENERALES Feijóo ve el voto al PP el 10-N el único despertador ante «la pesadilla» de Sánchez Insiste el presidente que las políticas del candidato socialista «siempre fallan» y vuelve a fijarse en la situación industrial

Para que la pesadilla se termine el domingo a la noche hay que votar al Partido Popular por el día. Es la fórmula mágica de la que habló en la jornada de este jueves el presidente de la Xunta y del Partido Popular gallego, Alberto Núñez Feijóo, en un acto celebrado en Santiago. Allí volvió a insistir que el centro-derecha debe permanecer unido. El motivo: Ciudadanos y Vox suponen un voto «inválido a efectos de gobernar», puesto que en Galicia no van «a sacar ni diputados ni senadores». De Vox, con una especial fijación por las críticas al presidente en esta campaña, remarcó que es como «tirar el voto a la papelera» o regalárselo al candidato socialista, Pedro Sánchez.

Insistió unas horas más tarde y unos kilómetros después el mandatario gallego que los votos deben traducirse en escaños durante la cita electoral, cambiando «la frivolidad por el rigor, la inacción por la experiencia, el desinterés hacia Galicia por el interés a la tierra y un partido en campaña por un Ejecutivo que gestione», en el acto central de campaña en la provincia orensana, donde estuvo junto a la candidata popular al Congreso, Ana Belén Vázquez, el presidente de la Diputación, José Manuel Baltar, y el concejal por Orense y exalcalde, Jesús Vázquez.

Sería en la ciudad de As Burgas donde Feijóo volvería a hacer hincapié en que cambiar el Gobierno es una necesidad todavía más imperiosa si cabe para Galicia. Lo hizo recordando la situación industrial, otro de los temas que el PPdeG está elevando a un primer plano, e insistiendo que Pablo Casado puede hacer que el «deterioro económico» no sea mayor, ya que las políticas socialistas «siempre fallan», bien sea en As Pontes, en Alcoa o en los sectores naval o forestal, insistió el máximo responsable del PP en Galicia. En definitiva, volvió a animar a los gallegos y al conjunto del país a introducir en el sobre la papeleta del PP, porque es una papeleta en doble sentido: permite -subrayó- «que Pedro Sánchez se vaya» y que al mismo tiempo quede garantizado que vuelva «el cambio», otro término muy utilizado en las filas populares durante esta campaña, que hoy toca su jornada final. Porque, este 10-N solo hay dos opciones, destacan: o PP o PSOE.

A vueltas con el AVE

Por otra parte, el presidente autonómico se mostró muy crítico con la situación que plantea ADIF sobre la llegada del AVE: o más bien, por lo que no plantea, ya que su presidenta, la gallega Isabel Pardo de Vera, no dio fechas para su puesta en marcha, aunque señaló que la obra va «a todo ritmo» y «en plazo». Feijóo remarcó desde la rueda de prensa del Consello de la Xunta que le parece «especialmente revelador» que la responsable de la infraestructura ferroviaria no quiera dar plazos. Esto significa, a ojos del popular, que «la Xunta tiene razón: no se cumplirán los plazos de finalización de la obra, de puesta en servicio y de compra de billetes». Asimismo, se preguntó que si «Adif no puede concretar el plano definitivo de las obras, ¿a quién le preguntamos?».