Feijóo denuncia el intento del PSOE de «desmantelar» la industria gallega

Las decisiones (o la falta de ellas) en materia industrial del Gobierno en funciones de Pedro Sánchez se están convirtiendo en auténtica munición para el PP en esta precampaña del 10-N. En la matinal de un domingo de octubre que más parecía principios de junio, los populares gallegos contaron con Pablo Casado para reforzar el mensaje del agravio a la Comunidad que desde hace semanas entona Alberto Núñez Feijóo. «Nos duele Galicia, porque no merecemos este trato», afirmó el presidente de la Xunta, y consiguió del aspirante popular a la Moncloa el compromiso para una transición ecológica «ordenada, lógica y responsable» para la central térmica de As Pontes, el último capítulo de este serial de agravios del que responsabilizó al PSOE. «No queremos alarmar a nadie, pero tampoco ocultamos nada de lo que está ocurriendo», admitió Feijóo. A ejemplos como la falta de plazos reales para el fin del AVE a Galicia o diversas infraestructuras de relevancia como la intermodal de La Coruña o el enlace orbital de Santiago, el presidente gallego sumó lo que consideró que es un «desmantelamiento industrial y energético de norte a sur». «Pido en nombre de los gallegos que no se nos trate así y que nuestra industria se preserve», exigió.

Núñez Feijóo expuso no solo los casos de Alcoa, Ence, Navantia o el más reciente de As Pontes, sino que avisó de lo que se puede estar cerniendo sobre Reganosa bajo la larga mano «del monopolio gasístico español», que pretende cerrar la gasificadora de Mugardos, en plena ría ferrolana. «Pedimos un plazo para no cerrar As Pontes de manera inmediata», reclamó Feijóo durante un acto en Oleiros, porque «no es solo una central, sino también el Puerto de Ferrol y un pueblo, As Pontes». «No queremos que se queme carbón de manera indiscriminada y sin plazo para las térmicas», pero recordó que la planta pontesa «ha sido la unica que se ha sometido a los rigores de la UE y que ha hecho inversiones para disminuir emisiones y cumplir el mandato» comunitario.

El titular de la Xunta reclamó «un presidente del gobierno que estando de acuerdo con el cambio climático y que el carbón no se puede quemar de manera indefinida, antes de tomar una decisión de un día para otro, se siente en una mesa para ver cuántos años necesitamos para que esa decisión no afecte a 700 familias de golpe y desaparece el pueblo de As Pontes» y se desplomen «los tráficos en los puertos de Ferrol y La Coruña».

La deuda

A esta situación, Feijóo sumó la reivindicación de los 700 millones de deuda que el Gobierno tiene con Galicia por la recaudación tributaria. «Primero dijeron que no debían dinero, luego que no sabían cómo pagarlo, luego que intentarían abrir un resquicio de la puerta para pagar lo que debían y la última es que pagarán pero solo una parte», enumeró, «y esos 700 millones son de los gallegos, pero no porque lo pidamos, sino porque es la mitad del impuesto del IVA y el IRPF que hemos pagado. Es nuestro dinero, no pedimos más». «Cuando lleguemos al Gobierno de España, a Galicia vendrán los 700 millones de euros», le respondió Casado durante su turno.

Para Feijóo, todo este cúmulo de problemas que atraviesan los principales sectores industriales gallegos no son «casualidad», como tampoco lo es que España se encamine a las cuartas elecciones generales en cuatro años, en su opinión. «Aquí hay causalidad», y levantó su dedo acusador contra un PSOE, al que imputó que «nunca creyó en Galicia». «Nunca fue su prioridad», que Feijóo situó «en el sur y en el Levante» español, pero «nunca en el noroeste», sentenció.

«Galicia es una tierra sólida y previsible», añadió Feijóo, «estamos acostumbrados a cumplir, por eso nos molesta que se incumpla tanto con Galicia. Nunca le hemos creado problema a España ni a sus cuentas públicas. Hemos sido una comunidad seria y no entendemos por qué quieren desmantelar de forma inmediata nuestra industria». De ahí que Feijóo le pidiera a su jefe de filas «que Galicia te importe mucho» porque «eres el único dirigente nacional que apoya a la Comunidad».

«Me importa Galicia»

Y de ahí que Casado recogiera el guante servido. «Yo quiero a Galicia, me importa Galicia y voy a seguir sirviendo a Galicia como hacemos desde el partido, y lo haremos también desde el Gobierno de España», afirmó el presidente nacional del PP. «No merecéis el trato que el PSOE con Pedro Sánchez a la cabeza os está dando en el último año y pico (...) Ha inflingido todos los agravios que se puedan imaginar».

Por último, Casado se apuntó a lo que parece se convertirá en una tendencia creciente dentro del PP: recordarle a Feijóo «que Galicia lo necesita» y que «los gallegos merecen seguir teniendo al mejor presidente de su historia». Solo un pequeño gesto que pudiera pasar desapercibido: antes de iniciar su intervención, los 300 militantes que abarrotaban la sala del hotel Portocobo rompieron a aplaudir con intensidad a Feijóo. Ni siquiera la industria opaca la duda de su futuro.