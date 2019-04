POLÍTICA Feijóo denuncia que Galicia «tiene un perjuicio de 825 millones» por incumplimientos de Sánchez El presidente de la Xunta forma frente común con su homólogo canario para reclamar la ejecución de sus Presupuestos. «Vamos a tener que preguntarnos de qué color tiene que ser el lazo», en referencia al trato benévolo del Gobierno con Cataluña

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este miércoles que «en este momento la comunidad autónoma gallega tiene un perjuicio económico de 825 millones de euros, que es la suma del incumplimiento del IVA, del incumplimiento de las entregas a cuenta, del incumplimiento de la ejecución del superávit y del incumplimiento de las liquidaciones negativas».

Feijóo ha comparecido en el Pazo de Raxoi, en Santiago de Compostela, junto al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, con quien ha mantenido una reunión de aproximadamente una hora —a la que han asistido los consejeros gallegos de Sanidad y Hacienda, Jesús Vázquez y Valeriano Martínez, y el canario de Sanidad, el también gallego José Manuel Baltar—, precedida por sesiones de trabajo previas entre ambos ejecutivos, para abordar unos «puntos de encuentro» que se concretan en lo que Clavijo ha tildado de paradoja: a pesar de poseer superávit y cumplir con las condiciones de gasto fijadas por el Gobierno central, en la práctica se ven imposibilitados para ejecutar sus Presupuestos.

Ambas Comunidades, como ha expresado Feijóo, sienten que la Administración del Estado «penaliza» a aquellas que cumplen mientras no solo no castiga, sino que «beneficia de forma sistemática» a aquellas que no lo hacen. Un «pésimo mensaje», en opinión del presidente de la Xunta, el enviado desde el Ejecutivo del PSOE, cuando «parece más razonable que, al menos, seamos tratados de forma neutral». «Lo único que pedimos es que no nos perjudiquen», ha remachado.

En el caso de Galicia, Feijóo ha ido desgranando las distintas partidas que sitúan en 825 millones de euros la merma que sufre la Comunidad, una «cuantía importantísima» por suponer «un 7-8%» del Presupuesto autonómico, dotado con 9.800 millones de euros.

En primer lugar, el presidente gallego ha cifrado en 200 millones de euros la cantidad que se ha dejado de percibir en materia de IVA, al asegurar que Hacienda no ha cumplido el compromiso de entregar las 12 mensualidades. A esta cifra hay que sumar las denominadas «entregas a cuenta», que «no se están transfiriendo». El montante desde enero a marzo de 2019 suma 330 millones.

Un conocido punto de fricción entre los ejecutivos central y gallego es la cantidad que corresponde a Galicia por el superávit en sus cuentas, que el primero cifra en 104 y la Xunta en 125, pese a considerar que se acerca más a 130. Más allá de la guerra de cifras, Feijóo ha lamentado que el devenir legislativo conllevará que, si finalmente Galicia recibe luz verde para gastar esa cantidad, no se produciría antes del último trimestre del año.

Finalmente, el jefe del ejecutivo gallego se ha referido a las «liquidaciones negativas», partida en la que ha detallado que a Galicia le corresponden 85 millones de euros correspondientes a 2018 y la misma cantidad a percibir en 2019, lo que suma 170 millones. En total, más de 800 millones de euros.

Un agujero que ya se traduce en problemas en el día a día, ante el silencio del Gobierno central a las distintas reclamaciones que viene formulando el ejecutivo gallego desde hace meses, como ha resumido Feijóo de forma muy gráfica: «Estamos teniendo tensiones de Tesorería».

El presidente de la Xunta ha insistido en que por culpa de una interpretación «torticera» de la regla de gasto, herencia de la crisis económica, no están pudiendo gastar el remanente en caja en lo que consideran «oportuno», que se resume en tres partidas: sanidad, educación y servicios sociales. Problema agravado por la letra pequeña de compromisos como el prometido por Hacienda para el superávit, al restringir los gastos a inversiones.

Feijóo, en línea con Clavijo, ha afirmado que deben «levantar la mano» ante lo que ambas Comunidades consideran un trato injusto por parte de la Administración central. El presidente de la Xunta ha ironizado al afirmar: «Vamos a empezar a preguntarnos de qué color vamos a tener que poner el lazo», en velada alusión al trato benévolo que recibe Cataluña por parte del Gobierno Sánchez. «Si hay que ponerse el lazo, nos lo ponemos», ha vuelto a bromear en otro momento de su intervención.

El buen entendimiento y las palabras de elogio mutuo han marcado el tono de la comparecencia, en la que Clavijo ha expuesto la realidad de Canarias, especialmente perjudicada en el ámbito sanitario, y ha expresado su deseo de que «las cosas cambien» y «por lo menos, que no se nos perjudique».

Clavijo ha expresado asimismo su decepción ante la negativa de Pedro Sánchez a celebrar una reunión en alguna de las tres visitas que ha realizado a las Islas durante su mandato, además de lamentar la «sequía» de compromisos del Gobierno central.

Más allá de lo económico, otro de los puntos de encuentro abordados por ambos presidentes autonómicos es la comunidad de canarios y gallegos en Venezuela, donde suman, respectivamente, 62.000 y 42.000 personas. De forma conjunta, Feijóo y Clavijo han solicitado que estos ciudadanos españoles reciban cobertura sanitaria a través de la Fundación España Salud, ante la grave siutación que atraviesa el país.