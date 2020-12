Casado opone la gestión de Feijóo a la «incompetencia» de Sánchez «Hemos hecho más por Galicia en 100 días que el Gobierno en 365», dice el líder gallego

Desafiaron a las adversidades meteorológicas en uno de los puntos más inclementes de la ciudad de La Coruña, el Monte de San Pedro, para posar ante los gráficos. Y departieron un buen rato cuando ya se habían apagado cámaras y grabadoras. Entre medias, Pablo Casado y Alberto Núñez Feijóo volvieron este viernes a compartir acto en Galicia. El primero puso al segundo como ejemplo de gestión, contrapuesta a la «cobardía» e «incompetencia» de Pedro Sánchez frente a la pandemia. El segundo ha reivindicado la labor desarrollada al frente de la Xunta, con el balance más reciente de los 100 primeros días de su ya cuarta legislatura. Y ambos compartieron dardos al Gobierno «socialpopulista».

Hubo reparto de guiños, con el líder del PPgallego indicando al número uno del partido a nivel nacional que en esta tierra que le «gusta» tiene su «hogar». «Tenía morriña», devolvió el cumplido Casado, antes de evocar la campaña «histórica» del 12-J en la que se volcó y en la que ve el «inicio de la remontada» para el partido en España. Ensalzó que en apenas un centenar de días ya se hubieran «puesto en marcha muchas de las cuestiones a las que te comprometiste con los gallegos» al pedirles el voto en verano. Y glosó: «Sois una referencia de gobierno también para lo que hará el PP en el futuro».

Como contraste, el Gobierno central. Casado se declaró «muy enfadado» por el nulo «compromiso» del gabinete Sánchez-Iglesias con el Xacobeo. Quizás en clave más anécdotica, visibilizado en la ausencia de miembros del Ejecutivo en la presentación de la reinauguración de la Catedral. Más grave aún, «en el Presupuesto no hay ni rastro de ayuda» al Año Santo. Y esta falta de compromiso salpica también a la alta velocidad, el turismo, las infraestructuras, la hostelería, y sectores como la automoción, agroalimentario o pesca. Por no hablar del «desinterés» hacia Alcoa, a cuyos trabajadores no quiso olvidar, ahora que ven un «rayo de esperanza». De la pandemia, el presidente del PP ensalzó que Feijóo «ha dado la cara» sin «parapetarse en otros», ha sido «humilde, ha dado gracias y pedido perdón»; «justo lo contrario que hace Pedro Sánchez», de quien criticó que se vuelve a ocultar en las autonomías, en la segunda ola del Covid, tras advertir la «pésima gestión», «triunfalismo» incluido, de la primera.

Feijóo reivindicó que «gestionamos la segunda ola con mayor agilidad que la primera» y enumeró las cifras que lo respaldan, antes de apostillar: «Hemos hecho más por Galicia en los 100 primeros días [de legislatura] que el Gobierno de España en 365». Sobre los fondos Next Generation, que enmarcaron el acto del PPdeG, lamentó que los «indicios» de lo que pretende hacer Sánchez «no son esperanzadores» y se puede perder el «tren». «Espero de corazón que el próximo 21 sea lo mejor y dejemos atrás este año durísimo», expresó, atentos los dos vicepresidentes de la Xunta, varios conselleiros, secretario general y presidentes provinciales del partido y representantes en distintas cámaras.